 Пожежа в одеському коледжі: суд відпустив завгоспа Фомич під домашній арешт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"За версією слідства, у 2014 році була проведена планова перевірка вищевказаного навчального закладу співробітниками ДСНС України в Одеській області, які склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку та винесли припис про їх усунення. Із вказаними документами ознайомили відповідальну особу за дотримання правил протипожежної безпеки – завідуючу господарством", - йдеться в повідомленні.

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Однак, завідуюча господарством "як відповідальна особа за дотримання правил протипожежної безпеки та протипожежного стану приміщень коледжу, не вжила заходів щодо фактичного усунення наявних порушень та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії".

Розглянувши клопотання, слідчий суддя частково його задовольнив. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк 60 діб із забороною залишати місце проживання з 22:00 до 06:00.

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано. Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Комісія Кабміну назвала основною версією пожежі в одеському коледжі - займання побутового електрообладнання.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

13 січня правоохоронці повідомили завідуючої господарством згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Тетяні Фомич про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.