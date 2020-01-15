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 Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про пам'ятник тачанці в Каховці

Директор Інституту Національної пам'яті Антон Дробович заявив про те, що політика декомунізації триватиме. Це також торкнеться монумента "Тачанка" проти знесення якого виступає місцева влада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті Дробовича на "Історичній правді".

У статті наголошується: "Усі символи, пов'язані з встановленням радянської влади, у нас в країні – поза законом. Цьому рішенню вже скоро 5 років. Думаю, не варто нагадувати, що більшовики мільйони людей відправили "на той світ", дуже часто без суду і слідства.

Вже не кажучи про те, що саме більшовики відбирали землю, грабували, заганяли людей у колгоспи, розвели доноси, створили ГУЛАГ, розв'язали та підтримали не одну війну на планеті.

Можна скільки завгодно сперечатися про художню чи концептуальну цінність того чи іншого витвору, але ми маємо дати чесну відповідь – ми за права людини і цінність людського життя, або ми за тоталітаризм та цінність людожерської системи?

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Відповідь на це питання визначає долю всього того, що прославляє більшовицьку владу.

В українському законодавстві сказано, що пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного режимів є наругою над пам'яттю мільйонів жертв цих режимів. В цьому є і логіка, і справедливість, і шана жертвам більшовиків.

Що стосується прекрасного українського міста Каховка та його громади: ще у далекому 2015 році місцева влада мала провести слухання та консультації з містянами, митцями, експертами й усіма бажаючими, організувати всі процедури, які вважала за потрібне, і прийняти рішення про долю тачанки.

Закон передбачає її демонтаж. Однак, ніхто не заважав і не заважає придумати будь-який інший спосіб, щоб тачанка перестала бути символом тоталітарної окупації. Як бачимо, цього ніхто у Каховці не зробив.

І ось зараз, громадяни справедливо обурилися, що закон порушено, а символи поширення тоталітаризму до цих пір на місцях.

Український інститут національної пам'яті як орган влади, який діє в рамках закону, відреагував на цей запит і звернувся до влади Каховки – ми нагадали, що норма закону вже не перший рік ігнорується. Ми також нагадали, що тачанка підлягає демонтажу.

Комусь подобається на цьому хайпувати. Для когось це спроба зробити політичний капітал. Хтось вбачає у цьому новий виток війни етики з естетикою. Але тут головне інше – УІНП не їде з кувалдою щось демонтувати.

Ми лише нагадали органам влади, суспільству, експертам, що ось вона проблема – до сих пір на своєму місці. Ми за цивілізоване рішення та здоровий суспільний діалог. Усі будуть тільки радіти сучасному креативному ходу, неочікуваній ідеї або асиметричному рішенню.

Але ми точно не можемо робити вигляд, що це взагалі нормально – прославляти тих, хто окуповував територію України, вбивав людей за інше політичне вподобання, а також не маємо морального права шанувати СССР та його символи, які конкурують з символами Третього рейху за потужністю асоціацій із злочинами проти людства.

І на сам кінець. На справедливі пропозиції науковців, митців та кураторів що не обов'язково руйнувати, а можна переозначити чи змінити пам'ятники маю сказати лише одне – амінь!

Давайте вже нарешті переозначати. Це ж на волю громади. Це їх рішення, їх креатив, їх туристи, врешті-решт. Але якщо воно 5 років стоїть не переозначене, не перенесене у музей пропаганди, навіть не означене пояснювальним банером про те, хто такі ці революціонери, а просто прославляє більшовиків, то що робити?

Хоч бери та організовуй метод-семінар про "креативну декомунізацію". Хотілось би більше свободи, винахідливості та ініціативності, щоб взагалі не доводилося писати більше листів про демонтаж.

 Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про памятник тачанці в Каховці 01
Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про памятник тачанці в Каховці 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170152
 
   
 Топ коментарі
 
Памятники гитлеру и его эсесовцам тоже несли художественную ценность. По твоему их нада оставить было?
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надеюсь этого молодого пулеметчика пристрелил какой нибудь украинский казак с Холодного Яра... Закон предусматривает ее демонтаж, - Дробович о памятнике тачанке в Каховке - Цензор.НЕТ 9871
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Напишите , что Это Тачанка Батько Махно , а он не комунист.
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Напишите , что Это Тачанка Батько Махно , а он не комунист.
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так красноармейцы только песни про нее пели после гражданской. а воевали на ней махновцы, которые ее изобрели: на немецкую бричку поставили американский пулемет. и при чем тут "декомунизация"? - эти папуасы истории не знают.
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Мне одному кажется что в рамках такой "декомунизации" в сортирах, а не в головах - разных прихильныков "старого порядка, жесткой руки и сильного вождя" стало не меньше, а больше?
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Давно пора! Мы переживали, но хорошая как оказалась произошла замена Вятровича, на Дробовича.
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память про наших отцов и дедов???? про сталинские ГУЛАГи? про расстрельные команды? про 37 год? про миллионы павших в гражданской и Отечественной по вине красножопых комисаров? эту память не стиреть..и нтикакими "тачанками" на уничтожить!! А вот символы коммунистического режима-на наковальню!!
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Нужно и пирамиды в Египте снести. Нехрен пропагандировать людоедскую систему фараонов.
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Памятники гитлеру и его эсесовцам тоже несли художественную ценность. По твоему их нада оставить было?
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Не, снести всё к чертям, не дожидаясь перитонита! (с)
Единственное меня гложет - "Институт национальной памяти" надо как-то переименовать. Серьёзно говорю. А потом уж пускай сносят всё к едрене-фене, чтоб и не пахло коммуняками.
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надеюсь этого молодого пулеметчика пристрелил какой нибудь украинский казак с Холодного Яра... Закон предусматривает ее демонтаж, - Дробович о памятнике тачанке в Каховке - Цензор.НЕТ 9871
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Швидше, хтось із вояків армії Михайла Омеляновича-Павленка, які разом з поляками добряче врізали тим тачанкам пєрвой конной армії в битві на Віслі 1920 року...
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Так, для довідки, тачанка - винахід Махна, совєти її скомуніздили (як і купу всього іншого за 70 років), але ці будьоновці так і не навчилися майстерно використовувати тачанки, як це Махно робив.
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Прибрати звідти камсамольців в будьонівках і посадовити туди махновців, і нічого зносити не потрібно. Всі діла.
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Це як у нас в Києві пропонують не зносити пам'ятник Щорса, бо його скульптор ліпив з молодого Кравчука. Кравчук старенький вже, йому недовго лишилося, а потім можна збити бороду зі Щорса і буде монумент президентові)))
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Це було феєєрично - Щорс українець, а Крачук син жидівки Блюм. Хоче памятник корумпований мудак? Зліпіть на постамент "кравчучку"!
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Мене взагалі не цікавить "творчість" композитора Блантера та співця жидобільшовизму "поета" Епштейна (Холодний це творчий псевдонім автора тексту).
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Ух, как пуканы порвало у ваты и сочувствующих, любо-дорого смотреть.
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мордор завтра вскипит, и все уйдет в свисток!! Мо"продать им на фиг ету статуетку?
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Постройте, хоть что нибудь взамен совку, просто уже достали своими разрушениями. Я по району не могу пройти с внучкой на коляске, сплошная декоммунизацию асфальта, последние 30 лет его никто не перекладывал и не обновлял. Зато по количеству крутейших авто ни одна Европа не попадает.
Налоги эта сволота вообще платит или голодрань должна платить?
Так может и "Великий Октябрь" повторится, доиграетесь.
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А по моему - тачанка - символ свободолюбия Батьки Махно.

шо занадто - то не здраво...
*********...
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убрать памятники и символы - я считаю первично и двумя руками за...

но и с юридической точки зрения и просто - а кто сказал что тачанка - это их символ?

по моему это символ свободолюбивых махновцев, которые хотели свою страну...
и как бы тот памятник не есть произведением искусства...

короче - доводя до абсурда обсираются хорошие начинания.
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А свастика - добрий індійський символ... Але ж нацисти вкрали свастику, а совєти вкрали тачанку!
Хоча да, можна було якось переліпити комуняк в будьоновках на махновців.
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будёновка с красной звездой есть форма.
а так - это головной убор, наравне с фуражкой и пилоткой.

Свастика - к втоему сведению - не индийский, а арийский символ - символ счастья. И корни его здесь - земле Украины. В Индию он пришёл отсюда.

Так вот - запрещение символа счастья - это более древняя война символов - шестиконечной звезды и символа счастья.

Гитлер, ***** и немцы, будучи кельтами, но знавшие что человека человеком сделала арийская раса - украл символы арианства - наши символы.
Точно так же, как кацапы украли Русь и медведя ....

так вот - с помощью Гитлера в этой войне символов протянули запрет символа счастья - фактически уничтожили наши обереги, и теперь дрючат как могут.

Аналогичным оберегом был жовто-блакытный прапор. Который заменили на перевёрнутый сине-жёлтый - чем и прирекли Украину к погибели.

А миров правят символы - а не слово и закон (Конфуций)

Так что - маемо тэ шо маемо... жопа неизбежна....
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хотя западэны манёхо туповаты - вряд ли поймут... (сужу по туповатому юмору)
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Короче - "родину мать" и "памятник ватутину" в Киеве демонтировать не будут - а вот *** тачанка пздц как мешает воспитанию нового поколения украинцев !!! Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про пам'ятник тачанці в Каховці - Цензор.НЕТ 7627 идиоты ***
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Націоналісти якісь проплачені кремльом.
Переводим українську на латиницю і все, Кремль табу, РФ табу. Ближче до Европи станемо, подалі від руського міра.
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Алексей Арестович
14 ч. ·

- Сразу после сноса «Тачанки», я бы снес Институт Национальной памяти, это сообщество борцов с Чебурашкой и Пугачевой, рыцарей обрезания Украины до статуса Вечной Жертвы.
Это - наиболее гармоничное действие, которое можно совершить для Будущего Украины.
Ибо ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы мы превратились в общество, которое уничтожает произведения искусства в угоду идеологии.

«Тачанка» - не безликие Ленины, тысячами заполонявшие города и села.
«Тачанка» - шедевр монументального искусства.
Разумная страна, если уж захотелось побороцца, аккуратно демонтировала бы его и поместила в музей: хошь в музей тоталитаризма, хошь в художественный музей.
Хочешь - в единственный в мире Музей анархизма, который создали бы разумные люди.
Ибо все художники творили на заказ и практически все великие произведения искусства - производные от верований, концепций и идеологий, собственно, только поэтому искусство и существует, что человек хочет материализовать то, что его переполняет и волнует.
Украинское общество, неспособное до сих пор породить ничего содержательного в сфере концепций и идеологий, ни даже картины Будущего, ни нашло ничего лучшего, нежели пойти путём «Талибана», сносившего идеологически неправильные статуи Будды в Бамиане.
Так проявляется слабость. Неспособность к позитивному цивилизационному творчеству.
Разграбить на металлолом, остатки снести - вот высший взлёт национальной мысли.
К имиджу страны - главного неудачника Европы, записные долбоебы из ИНП, цивилизационным размером ровно в бледную спирохету, решили добавить имидж варваров, уничтожающих произведения искусства.
Ну-ну, *****.) Ну-ну.
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Арестович з бідою мучить українською,але таки здохне кацапом.
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З Арестовича не зробити українця. Він завжди буде саме кацапом бо кацап "это судьба".
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Большевики тоже после революции уничтожили тысячи памятников и церквей. Это постреволюционный зуд который нельзя унять. Лучше дать революционерам выпустить пар. Иначе они не успокоятся.
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вататутину место на дне днепра в р-не букрима, где топил он *****, сотнями тыс. люд украинский...мать оставить , со щита серп и молоток спилить нах.. Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про пам'ятник тачанці в Каховці - Цензор.НЕТ 9515..в тачанку махновцев посадить в вышиванках и папахах..
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вместо упоротого щорса-Выговского или другого какого Гетьмана...
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По моему Зе-гниды специально доводят до абсурда чтобы обсирать всё что можно обосрать.
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Одеть будёновцев в вышиванки - самый бюджетный вариант.
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очеґерная зе-глиста - чистый укґаънець
Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про пам'ятник тачанці в Каховці - Цензор.НЕТ 1152
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пам'ятаєте пам'ятник будйонавцам під Олесько? так місцеві тихенько декомонізували і без інституту нацпам'яті.Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про пам'ятник тачанці в Каховці - Цензор.НЕТ 7153 зараз від цього помпезного лайна навіть остову не залишилось - тільки бетонний блок
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Нужно создавать только вместо новые скульптуры вместо совковых! И новые нужно делать реально крутыми!
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Переименовать "тачанку" в "повозку" - и все дела! А спросят, куда они едут - "по соль"! А кто едет? Переодетые белогвардейцы!
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Посадите на неё Ахиллеса и будет колесница. Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про пам'ятник тачанці в Каховці - Цензор.НЕТ 8878
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Пам'ятник -неймовірно гарний!Це не тупорилі лисі істукани,яких наклепали мільйонами і розставили під кожним кущем.»Тачанка»-waw!!! витвір мистецтва.Уявляю свої враження,побачивши її зблизька.А на рахунок символів тоталітаризму: ж/д вокзалі Риму має вихід до поїздів,яким не користуються пасажири,він для них завжди був закритим.Цей кусок вокзалу був побудований для Вітторіо-Емануеле,короля Італії,який підтримав Третій Рейх.В Італії заборонили монархію після війни,король помер у вигнанні.Але його кусок вокзалу досих пір є в ідеальному стані,незважаючи,що вся підлога там є викладена свастикою.Муссоліні.Закінчив зле.Але в Предапйо є його сімейний склеп і він там похований.Вхід вільний.На стінах склепу вибиті фрази,сказанні самим Муссоліні.Завжди маса відвідувачів.Літом,в аеропорту Болонії я купила книжку»Mein Kampf ",на господарці пригодиться,і ніхто на мене косо не дивився.Чорна обкладинка,свастика на білому фоні.
P.S.Один раз дивилася програму,якогось чокнутого,який доказував,що «Давида» Мікеланджело треба вдіти в труси,бо його вигляд,а «Давид»-голий,ображає почуття віруючих туристів.Ось Дробович цього чудіка і нагадує.Дай гроші,щоб «Тачанку»реставрували,спиляй будьоновку,поміняй табличку,зроби підсвітку і роби рекламу для туристів.Вона того вартує!
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Дробович, там говорят что Днепрогэс тоже большевики напартачили? Демонтируй, не стесняйся!

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Знаєте,Anatoly,думаю,що не так та мідь тої «Тачанки»,як те поле на якому вона стоїть.
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Читал когда-то очень давно, что тачанки как их показывают в фильмах, чисто для красоты сюжета в пропагандистских совецких фильмах и в реальности были крайне неэффективны, попасть из оружия в незащищенную колесницу и лошадей не представляло труда.
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Коммунисты убили, заморили голодом и загнобили много людей, обманом и репрессиями создав общество безропотных рабов, потомки которых и сейчас не могут выйти из программы зомбирования...
Потому что тиран не предан земле.©
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