 Закон передбачає її демонтаж, - Дробович про пам'ятник тачанці в Каховці

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті Дробовича на "Історичній правді".
У статті наголошується: "Усі символи, пов'язані з встановленням радянської влади, у нас в країні – поза законом. Цьому рішенню вже скоро 5 років. Думаю, не варто нагадувати, що більшовики мільйони людей відправили "на той світ", дуже часто без суду і слідства.
Вже не кажучи про те, що саме більшовики відбирали землю, грабували, заганяли людей у колгоспи, розвели доноси, створили ГУЛАГ, розв'язали та підтримали не одну війну на планеті.
Можна скільки завгодно сперечатися про художню чи концептуальну цінність того чи іншого витвору, але ми маємо дати чесну відповідь – ми за права людини і цінність людського життя, або ми за тоталітаризм та цінність людожерської системи?
Відповідь на це питання визначає долю всього того, що прославляє більшовицьку владу.
В українському законодавстві сказано, що пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного режимів є наругою над пам'яттю мільйонів жертв цих режимів. В цьому є і логіка, і справедливість, і шана жертвам більшовиків.
Що стосується прекрасного українського міста Каховка та його громади: ще у далекому 2015 році місцева влада мала провести слухання та консультації з містянами, митцями, експертами й усіма бажаючими, організувати всі процедури, які вважала за потрібне, і прийняти рішення про долю тачанки.
Закон передбачає її демонтаж. Однак, ніхто не заважав і не заважає придумати будь-який інший спосіб, щоб тачанка перестала бути символом тоталітарної окупації. Як бачимо, цього ніхто у Каховці не зробив.
І ось зараз, громадяни справедливо обурилися, що закон порушено, а символи поширення тоталітаризму до цих пір на місцях.
Український інститут національної пам'яті як орган влади, який діє в рамках закону, відреагував на цей запит і звернувся до влади Каховки – ми нагадали, що норма закону вже не перший рік ігнорується. Ми також нагадали, що тачанка підлягає демонтажу.
Комусь подобається на цьому хайпувати. Для когось це спроба зробити політичний капітал. Хтось вбачає у цьому новий виток війни етики з естетикою. Але тут головне інше – УІНП не їде з кувалдою щось демонтувати.
Ми лише нагадали органам влади, суспільству, експертам, що ось вона проблема – до сих пір на своєму місці. Ми за цивілізоване рішення та здоровий суспільний діалог. Усі будуть тільки радіти сучасному креативному ходу, неочікуваній ідеї або асиметричному рішенню.
Але ми точно не можемо робити вигляд, що це взагалі нормально – прославляти тих, хто окуповував територію України, вбивав людей за інше політичне вподобання, а також не маємо морального права шанувати СССР та його символи, які конкурують з символами Третього рейху за потужністю асоціацій із злочинами проти людства.
І на сам кінець. На справедливі пропозиції науковців, митців та кураторів що не обов'язково руйнувати, а можна переозначити чи змінити пам'ятники маю сказати лише одне – амінь!
Давайте вже нарешті переозначати. Це ж на волю громади. Це їх рішення, їх креатив, їх туристи, врешті-решт. Але якщо воно 5 років стоїть не переозначене, не перенесене у музей пропаганди, навіть не означене пояснювальним банером про те, хто такі ці революціонери, а просто прославляє більшовиків, то що робити?
Хоч бери та організовуй метод-семінар про "креативну декомунізацію". Хотілось би більше свободи, винахідливості та ініціативності, щоб взагалі не доводилося писати більше листів про демонтаж.
Единственное меня гложет - "Институт национальной памяти" надо как-то переименовать. Серьёзно говорю. А потом уж пускай сносят всё к едрене-фене, чтоб и не пахло коммуняками.
Налоги эта сволота вообще платит или голодрань должна платить?
Так может и "Великий Октябрь" повторится, доиграетесь.
шо занадто - то не здраво...
*********...
но и с юридической точки зрения и просто - а кто сказал что тачанка - это их символ?
по моему это символ свободолюбивых махновцев, которые хотели свою страну...
и как бы тот памятник не есть произведением искусства...
короче - доводя до абсурда обсираются хорошие начинания.
Хоча да, можна було якось переліпити комуняк в будьоновках на махновців.
а так - это головной убор, наравне с фуражкой и пилоткой.
Свастика - к втоему сведению - не индийский, а арийский символ - символ счастья. И корни его здесь - земле Украины. В Индию он пришёл отсюда.
Так вот - запрещение символа счастья - это более древняя война символов - шестиконечной звезды и символа счастья.
Гитлер, ***** и немцы, будучи кельтами, но знавшие что человека человеком сделала арийская раса - украл символы арианства - наши символы.
Точно так же, как кацапы украли Русь и медведя ....
так вот - с помощью Гитлера в этой войне символов протянули запрет символа счастья - фактически уничтожили наши обереги, и теперь дрючат как могут.
Аналогичным оберегом был жовто-блакытный прапор. Который заменили на перевёрнутый сине-жёлтый - чем и прирекли Украину к погибели.
А миров правят символы - а не слово и закон (Конфуций)
Так что - маемо тэ шо маемо... жопа неизбежна....
Переводим українську на латиницю і все, Кремль табу, РФ табу. Ближче до Европи станемо, подалі від руського міра.
14 ч. ·
- Сразу после сноса «Тачанки», я бы снес Институт Национальной памяти, это сообщество борцов с Чебурашкой и Пугачевой, рыцарей обрезания Украины до статуса Вечной Жертвы.
Это - наиболее гармоничное действие, которое можно совершить для Будущего Украины.
Ибо ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы мы превратились в общество, которое уничтожает произведения искусства в угоду идеологии.
«Тачанка» - не безликие Ленины, тысячами заполонявшие города и села.
«Тачанка» - шедевр монументального искусства.
Разумная страна, если уж захотелось побороцца, аккуратно демонтировала бы его и поместила в музей: хошь в музей тоталитаризма, хошь в художественный музей.
Хочешь - в единственный в мире Музей анархизма, который создали бы разумные люди.
Ибо все художники творили на заказ и практически все великие произведения искусства - производные от верований, концепций и идеологий, собственно, только поэтому искусство и существует, что человек хочет материализовать то, что его переполняет и волнует.
Украинское общество, неспособное до сих пор породить ничего содержательного в сфере концепций и идеологий, ни даже картины Будущего, ни нашло ничего лучшего, нежели пойти путём «Талибана», сносившего идеологически неправильные статуи Будды в Бамиане.
Так проявляется слабость. Неспособность к позитивному цивилизационному творчеству.
Разграбить на металлолом, остатки снести - вот высший взлёт национальной мысли.
К имиджу страны - главного неудачника Европы, записные долбоебы из ИНП, цивилизационным размером ровно в бледную спирохету, решили добавить имидж варваров, уничтожающих произведения искусства.
Ну-ну, *****.) Ну-ну.
P.S.Один раз дивилася програму,якогось чокнутого,який доказував,що «Давида» Мікеланджело треба вдіти в труси,бо його вигляд,а «Давид»-голий,ображає почуття віруючих туристів.Ось Дробович цього чудіка і нагадує.Дай гроші,щоб «Тачанку»реставрували,спиляй будьоновку,поміняй табличку,зроби підсвітку і роби рекламу для туристів.Вона того вартує!
Потому что тиран не предан земле.©