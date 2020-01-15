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Все про:суд (5716) полонені (729) Бутрименко (2)

 Обвинувачений у смерті 10 українських воїнів Бутрименко, звільнений у рамках обміну утримуваними особами, не з'явився в суд, - адвокат Яркіна

Фермер Микола Бутрименко, якого звинувачують у загибелі 10 українських військових і який в результаті обміну утримуваними особами був відправлений на неконтрольовану урядом територію Донецької області, сьогодні не з'явився на засідання суду нібито через те, що перебуває на лікуванні.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла адвокат потерпілих Олена Яркіна після засідання Оріхівського районного суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Адвокат Бутрименка заявив, що його підзахисний перебуває на лікуванні у муніципальній лікарні Шахтарська і подав клопотання про перенесення судового засідання. До лікарні Бутрименко, за словами адвоката, потрапив у суботу, 11 січня", - повідомила Яркіна.

За її словами, у реєстрі лікувальних установ Шахтарська муніципальна лікарня не значиться. Адвокат звернулася до суду з клопотанням перевірити достовірність документа, а також повідомити Бутрименка про дату наступного засідання через офіційний сайт суду.

"Поштою в Шахтарський район лист доставити не можна", - уточнила Олена Яркіна.

Наступне засідання призначене на 26 лютого 2020 року.

Нагадаємо, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка російський зенітно-ракетний комплекс збив два українські штурмовики Су-25. Була інформація, що пілотам вдалося катапультуватися: першого пілота, який травмував ногу, сховала в себе в будинку місцева жителька одного із сіл, другий льотчик переховувався в лісопосадці.

29 липня 2014 року дві групи Тараса Карпи та Кирила Андреєнка під загальним керівництвом підполковника Лисенка вирушили на пошуки пілота збитого Су-25 Юрія Шевцова. Перебуваючи біля села Степанівка Донецької області, на тимчасово непідконтрольній території, українські воїни вступили в бій з ворогом, який мав чисельну перевагу, а також - в озброєнні й техніці.

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Унаслідок бою загинули десять спецпризначенців: підполковник Сергій Лисенко, капітан Кирило Андреєнко, сержант Анатолій Бузуляк, старшина Андрій Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Олексій Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергій Гришин, старший солдат Роман Рикалов, капітан Тарас Карпа.

П'ятеро спецпризначенців потрапили в полон найманців РФ.

За даними слідства, місцевий фермер Микола Бутрименко, на фермі якого українські воїни зупинилися на ночівлю, передав терористам "ДНР" інформацію про розташування українських військових.

3-й Окремий полк спеціального призначення записав спогади тих воїнів, які вижили у тому бою.

16 травня 2019 року суд виніс вирок Бутрименко і виправдав за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), засудивши за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму). Він отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На це рішення суду першої інстанції була подана апеляція.

26 грудня 2019 року Оріхівський районний суд прийняв рішення про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Миколі Бутрименку з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Клопотання було обгрунтовано тим, що досягнуто домовленості про включення Бутрименка до списку на обмін. Бутрименко був відправлений на територію ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170151
 
 
 Топ коментарі
 
Шоу клоунов дегенератов, уже не знаешь где смеяться, глядя на все это...
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Серьезно? Как же он мог? Ведь вроде порядочный человек, судя по рекомендациям Зеленского и прокуроров с судьями.
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Гнилозубый чорноротый люмпен-предатель, совковое отродье...
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Шоу клоунов дегенератов, уже не знаешь где смеяться, глядя на все это...
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Серьезно??? Вот лошара... поди, далеко уж за 42 ему, а всё лошара
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Да, что вы говорите? И что теперь будет? Будете вызывать судью, который под свою ответственность отпустил этого убийцу?
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его же президент янелох обменял или то был другой.
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Тепер шукайте вітра в полі, довбодятли.
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Серьезно? Как же он мог? Ведь вроде порядочный человек, судя по рекомендациям Зеленского и прокуроров с судьями.
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Я думаю пару выстрелов из гранатомета в дом етой твари где живет его змеиное кубло, решит вопрос справедливого суда. За 10 людей должны сдохнуть 10 человек близких к етому выродку. Зуб за Зуб, Око за Око, гласит Старый Завет.
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Ну во первых с учётом войны надо было сразу стрельнуть при задержании, с понтом при попытке к бегству. Но! Но раз так, то тогда надо было включить тему тюремную, зоновскую. Не прошло. А что теперь? А теперь оперетку ламать! Уже пять судят вызывают в Полтаву одного двухколёсного с Харькова---а воз и ныне там! А этот конечно ржёт---пока тихо. Скоро осмелеет.
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Это. Бинго!. Блд. Ясен зелёный пень 😬😬😬
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Ну а какже. В странє разниє гєроі. У одніх, Ігорь Брановіцкій, у другіх, Бугрімєнко.
Какая разніцца.
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Та не може такого бути. А в Зеленського запитували, може він що знає..
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