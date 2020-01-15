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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Рожкова Катерина (54) Маркарова (105) Ковалів Юлія (12) Сологуб (5) Милованов Тимофій (133) Гончарук_Олексій (452)

 Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука. ВIДЕО

У продовженні розмови на нібито одному із засідань Кабміну прем'єр-міністр Олексій Гончарук просить допомогти зрежисирувати його розмову з президентом щодо економічної політики.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Youtube.

"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. От, відповіді на запитання, як ми з цим справляємося, зараз немає. У цьому вся проблема. Якщо подивитися на нашу Раду, то там зараз сіють такі думки (у нас у четвертому кварталі просяде економічне зростання): "ухайдокали економіку" реформатори ці, соросята. За господарників було 4,6, прийшли соросята й економіка росте 2 і вниз. І ти нічого нікому не доведеш. І ось це все в сукупності створює у президента відчуття, що ситуація неконтрольована, що ми не розуміємо, у нас немає планів. А у вас його реально немає", - зауважує той, хто говорить.

У відповідь голос, схожий на заступницю голови НБУ Катерину Рожкову, озвучує пропозицію шукати рішення. Вона зазначає, що в глобальному вимірі все добре.

"Ми не можемо намалювати економічну політику. У нас є цільові міністри для цього. Наша задача була зробити макроекономічну стабільність. Вона вже є. Ось ці речі показати. Тоді, напевно, можна сказати: "Ми йдемо приблизно таким шляхом", - зазначає вона.

Її періодично перебиває голос, схожий на міністра фінансів Оксану Маркарову, який стверджує, що потрібно додати в слайди пункти "політики": "ми хочемо концесії, інвестиції". В один із таких випадків нібито Рожкова каже: "Треба вже конкретики, Оксан".

В розмову вступає нібито міністр фінансів Тимофій Милованов. Він просить пояснити, чому курс зміцнився, а платіжного балансу немає. Йому відповідає нібито заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. За його словами, платіжний баланс змінився, і йдеться, швидше за все про торговельний. Знову вступає нібито Рожкова. За її словами, на зміну торгового балансу вслід за зміною курсу потрібен час.

"Є цикл виробництва. Він починається при одному курсі, закінчується при іншому і знову по новій. Для того, щоб щось змінити, треба як мінімум, щоб він закінчився", - говорить вона і тут же пропонує взяти "умовно схожу країну" .

Тут вступає в розмову жінка, підписана в ролику як заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів. "Навіть план, який заступники подавали в міністерствах до Програми дій уряду, там в основному написано "податкові пільги", "податкові пільги", - зазначила вона, вказавши, що впровадження цього не схвалить МВФ, а бюджет "взагалі розірветься".

Читайте також: Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубинський

У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170150
 
 
 Топ коментарі
 
Агонь пошел. В зеленое болото кинули взрывпакет Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука - Цензор.НЕТ 885
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Вдумайтесь в степень звездеца в стране. Кабинет министров собрался на заседание что бы придумать брехливую отмазку для неЛоха Оманского!! При том ни сам премьер, ни тем более неЛох толком не понимают о чём идёт речь. А пара сепаров ЗЕбилов Дубинский и Бужанский едут бить премьер министра и заставлять его писать заяву на отставку!! А теперь прикиньте боеспособность государства с таким откровенным сбродом у власти.
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А вы, друзья, как не садитесь, в экономисты не годитесь.
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Спокійно! Зебуїни просто намагаються відволікти увагу від оманських пригод Буби Оманського і його скандалу з літаком! Тому й підкинули ці *записи*

А распространяет эти записи Цензор, значит он, на Зебилоидов работает!? Как же так, это же рассадник порохоботов, какой-то диссонанс получается.
#Цензорпомойка.
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Украина опустилась в рейтинге "лучших стран" мира.

В рейтинге лучших стран мира по итогам 2019 года Украина заняла 68 место из 73. Рейтинг составил американский журнал US News & World Report.
Годом ранее Украина была на 65 месте из 80 стран.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, на второе место поднялась Канада, а замыкает тройку лидеров Япония. Кроме того, в пятерку вошли Германия и Австралия. В конце списка - Оман, Сербия и Ливан.
Россия по итогам 2019 года укрепила позиции, заняв 23-е место.
Журнал проводил исследование совместно с экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. Авторы проанализировали около 20 позиций, касающихся положения в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.
https://korrespondent.net/ukraine/4182355-ukrayna-opustylas-v-reitynhe-luchshykh-stran-myra?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&dbr=1
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А смешней всего смотреть как радуются и смеются порохоботы, только они не замечают, что люди в кабинете с приходом нового президента практически не поменялись Вот в чем жесть-то
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Да ну?
И кто же остался, кроме Авакова?
Фамилии назовите.
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Из присутствовавших Рожкова и Маркарова. Не? Смолий тоже не при Порохе назначен. Нефедов тоже очень новый.
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Рожкова и Маркарова - то банковские дела, кто же их "бубочке" отдаст?
А хочется, правда? Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 664
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Ну если Беня очень захочет, то отдаст. Но я думаю и МВФ и американцы с европейцами будут категорически против.
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"Съесть то он съест, да кто же ему дасть"
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А Нефедов при Порошенко был министром ЧЕГО?
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Когда говорят я люблю Украину но живу в Канаде...
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Прикинь. Я ж не винна, що в Україні живе більшість тих, хто її не любить.
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Когда говорят я люблю Украину но живу в Канаде... то це краще ніж жити в московії. В Канаді багато українців і ******* Україну, а в московії українці чомусь стають малоросами і ворогами України.
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Порошенко наверное крал и по крупному. Как объяснить, что у 73% украли мозги?
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Як можна вкрасти те, чого немає від природи? Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 8248
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В каждой стране есть дураки, но чтобы дураки имели свою страну-это впервые.
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Ну то что даже Беня понял каких дебилов он привел к власти и как эти дебилы могут ввести страну в полный хаос , в котором все его активы не будут стоить и пары копеек , это уже радует , правда есть еще 30% полных зебилов , которые верят в своего честного Вовочку , но то клинический случай , там психиатры нужны , такие же как белое братство лечили . Теперь меня больше интересует другой вопрос : Кто будет вытягивать Украину из этой жопы , Кролик или Авак? Я понимаю , что по сравнению с этими имбицилами лучше кто угодно , но Авак слишком одиозная личность , а про бока Кролика уже все забывать начали , так что интрига присутствует.
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А хто такий путін? То тут мабуть не знають, в нас знають про поганого "баригу", а того не знають, їм не розповідали, а мозок, як у тої курки, самі подумати не в змозі. Їм путін і Беня скажуть, що какашки, то мед і вони будуть його їсти, навіть не понюхають.
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Там кроме коммисара из Баку и кролика, есть ещё тюби-тюби-тюгипка на подходе, он вроде уже даже сидит в "ситуационной" комнате в жОПе, Осла Оманского
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На счет Воной врятли , мадам с рулем на голове сожрет Зебила за пару месяцев , да и кризис менеджер из нее говно , она даже растущую экономику в жопу опускала.
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Соєвого цинічного баригу на нари з конфіскацією, Гончарука на підвищення, зебілоїдів в Ростов, бєню в боїнг і в Іран.
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Золотые слова.
Сейчас всех, кого желаете, посадите, и инвестиции в страну потекут рекой.
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Стало очевидно, что эти долоёпы Вальцмана не посадят, похоже они с дури не слазят. Водитель Порося разбирается в экономике лучше.
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004).До речі, у євреїв національність визначають по матері. Виходить Порошенко навіть двічи не єврей!
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Для Андрій Жагун. А що Ви їм розповідаєте? Вони цього не зрозуміютиь, вони не можуть провести аналіз інформації. Їм треба казати по простому, матом і одним словом, щоб не заплутались і не заболіла голова. Виходить, що Порошенко "Вальцман", - єврей, а Зеленський - русский? Чи як це розуміти? А з Вашої інформації я зрозумів, що прадіди 5 президента були грамотні, а ті що їх критикують прибирали у них на фермі у їхнії свиней.
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Чует мое сердце что мы на пороге грандиозного шухера
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Да не.
Сейчас Гончаруку дадут пенделя, спишут на него все грехи и поставят премьером Авакова.
Правда, ровным счетом ничего не изменится (для лохтората, конечно, не для Авакова), но это ерунда.
"лишь бы не Порошенко"(С)
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Не буде ніякого шухєру. Ну яущо і знімуть Гончарука( хоча навряд), хіба там є щось принципово інше?
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На предварительном заседании кредитного комитета МВФ Украину не включили в перечень планируемых стран на выдачу кредита. Вопрос об Украине даже не обсуждался
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"Ее периодически перебивает голос, похожий на министра финансов Оксану Маркарову, утверждающий, что нужно добавить в слайды пункты "политики": "мы хотим концессии, инвестиции". "
Источник: https://censor.net.ua/v3170150"

"Хотеть не вредно", - так в народе говорят.
"Съесть то он съест, да кто ж ему дасть". Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 1076

"И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет"
Источник: https://censor.net.ua/v3170150

Простите, вы с глузду съехали? Вы же пришли по выбору народному, который голосовал "ПРОТИВ", а не "ЗА". Какие же вам еще теперь планы? План был один - "лишь бы не Порошенко", и это всё, ВСЁ. Что же вам еще то? Ломать - не строить. Впрочем, "бубочка" всегда может поесть перед лохторатом шаурму или сыграть на рояле.
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Самое забавное - это смотреть за Кварталом, которые пришли к власти под лозунгами: "всех посадить, все конфисковать", "Порошенко - на нары", а теперь не знают, где им денег взять. А ведь еще придется платить проценты по мусорным облигациям.

Ложитесь под рептилоидов плотно, ЗЕбобики.
Мышебратья сейчас улеглись, а вы что, хуже?
Сейчас вас начнут "доить", как и мышебратьев.
Разве же вы, ЗЕбобики, с мышебратьями не один "нароТ"?
Мышебратьям пенсионный возраст подняли, а вы что, лохи какие?
Вот с поднятия пенсионного возраста и начнется для вас, ЗЕбобики, "прорыв" в экономике.
Впрочем, вы всегда можете утешиться, прослушав креативную игру "бубочки" на рояле. Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 2738
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И 4 000 долларов махнут на прощенье крылом 😀😀😀
Хоть бы по телику показали их ЗЕБОБИКАМ. Какие они - эти загадочные 4 000, которые убедили голосовать за клоуна
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Задешево продались ЗЕбобики одному "нароТу".
За обещание "конфетки".
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Вань, не заздри! Тут всі розуміють що в тебе важке матеріальне становище, ти занятий доглядом за пристарілою Зубожілою Каторжанкою якій без кінця доводится витрачатися на памперси. Але Вань, Пєця, не такий страшний як його малюють, ти попроси, і він точно пожертвує тобі шоколЯдку "Рошен" аби тебе втішить. Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 7800
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На завищенні курсу гривні ці шахраї нагріли близько 300млн. дол. Це вони вкрали у аграріїв-експортерів, бо селяни, попри врожай, недоотримали їх на рості гривні. Уряд взяв позику у 2млрд. дол.(ОВДП) під 17% річних! Яка економіка це витримає??? Плюс повний провал на митниці Нєфьодова. Стукали в груди, що на митниці гуляє три річних бюджета і вони їх візьмуть, а насправді 40млрд. гр. діра за чотири місяці. А бюджет провалений на цілих 100 млрд, а не на 70млрд., бо Маркарова зробила секвестрор у Грудні. Ніякий же інвестор в цей "трамвай" не сяде, бо він їде не по рельсам навіть!
_______________
Щоб було зрозуміло - українці обрали собі "новиє ліца", які вміють рахувати тільки гроші собі в кишеню. Як Порошенко не крав, як не мародерив, але за нього ми хоч іноді вилазили з дупи, коли він відпочивав десь на Мальдівах і тимчасово не крав. Сьогодні зелені крадуть без вихідних, навіть шанс колись вилізти з халепи - примарний.
Ну що, абинеюльки? Наексперементувались? Набирайте у легені повітря, вибори ще не скоро
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Між Пєцею і Зєлєю різниці нема. Хіба, що Зєля - шахрай дебільніший. Хто Пєцє робив аудит? А ніхто не робив. Бо між Пєцею і Зєлєю є домовленість. Жоден порохобот(і пан Анатолій теж) не сказав жодного слова про "Зєлю геть. Дострокові". Бо команди ботам ніхто не давав. Бо Пєцін рейтинг - 2%
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Ой, не кривди нашого Іванка, він така добра людина, оформив договір по життєвого утримання пристарілої Зубожілої Каторжанки, і зараз мусить витрачатись на купівлю памперсів для дорослих.
Тож зроби цій добродушній людині приємне, помяни північно-кореянку Вону "незлим, тихим словом"... Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 6534
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Він не просто зебіл, він із 30% клінічно невиліковних зебілів.
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ну як ніхто не робив аудит, то звідки такі цифри, що він щось вкрав? Коли і де проходили суди, номери справ, який вердикт? Про вкрав бо пєця це все бла-бла на рівні дитсадку
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"...Люся я выключатель выключил, а лампочка зажглась?..."
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Ты, сначала, ответь за тех кто нынче при власти, потому как ты выбрал этого клована в президенты, и ты за него отвечаешь.
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Ваня в нас на Г, але не Гей а Геронтофіл. Він кохає північно-кореянку Вону. Він Вовіка, (як він його називав) теж "хотів", але йому не сподобалась перша жона Вовіка, Богдан, і він зараз (за його словами) восени, покинув Гарем в жОПе!
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Порошенко не крав, і не мародерив, так вірніше буде. І ти знаєш про це. А єврейські брехні повторюєш лише для того, що самого себе переконати що ти не лох, якого взули по саміі помідори!
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"В беседу вступает якобы министр финансов Тимофей Милованов. Он просит объяснить, почему курс укрепился, а платежный баланс нет."
Вот квинтэссенция нынешней власти. Только вдумайтесь: министр финансов просит объяснить ему ситуацию с финансами.
Занавес.
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Зате в нього є пенсільванська довідка про проФФесорство...
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А почему тьі берешь за основу то, что он не знает или не понимает? Может он хочет знать, как єто понимает собеседник
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это какая-то спланированная акция. с пару месяцев назад по всем форумам, даже на освіта.уа, тролли делали комментьі со словами "сорос, соросята, соросовские подстилки ..." Потом они закончили с такмим комментами. они готовили биомассу. вот продолжение.
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Трандец, у пропагандонов подгорело.вот что значит попасть в точку. Комп, синий екран, операционная система не найдена.
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говновброс им. каломойши который с удовольствием подхватили зрадуны-дякулы. Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 9172
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Це ще пока квіточки. Є залишки "баригів", особливо вони вам газу напхали у сховича, відсудили 3 млрд доларів, які ви отримали, залишили золото-валютні резерви і до 30 млрд.профіциту грошенят у бюджеті.... А скоро буде літо, не весна, тому що весною всі будуть садити городи. Ви ж сказали, що щудете садити і не збрехали, бо садити всі будуть городи і грядки. То вже кожний подумав, що будуть садити людей, того, кого він бажав у своїй дурній башці. А прийдеться віддавати грошенята у валюті за високими відсотками, позичені під державні цінні папери (під вісімнадцять %). Уже з червня доведеться позичене повертати - от тоді і все побачимо. Особливо курс валюти. Але наймудріший поспішає, щоб продати Вашу землю і віддавати з цих коштів займи і наповнити на рік казну. А що далі?
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Пока в этой стране не закончатся дятлы, которые бездоказательно (без решения суда) хором твердят "Порошенко украл", до тех пор у этой страны будут проблемы...
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Так ніхто ж аудит Порошенку не робив. Але Зєля обіцяв. Чому? А тому, що Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів.
Зєлю геть. Дострокові.
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Теперь лозунгами не отделаешся-иди сам убирай свое гуано
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Ну так. Порохоботам поки не заплатять, вони фігом об грушу не вдарять. Народ служивий....
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Ты обосрался, а порохоботы должны тебя отмывать? Да проще тебя в утиль, вместе с зебанутыми!
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Да Ваня Сулейманов. Ніхто аудіт не робив, а ти вже вирішив, що він в тебе вкраз мізки і косу у твоєї пані.
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Во первых судить наших политиков и бывших чиновников не дают всякие западные политики и организации. Постоянно от них требования не судить Тимошенко Порошенко да и со счетов Януковича они первые снимают аресты. Во вторых внутри страны тоже никому не выгодно - одного осудишь и других надо судить за то же самое . А народ и без судов знает что все они воры. Были бы не воры жили бы как народ.
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"А народ и без судов знает что все они воры"

Ок, ты вор, потомку что я, народ, так думаю.
Докажи что не вор
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а мне даже нравится, что 73% идиотов получилои ту власть что заслужили.... ))))
так вам и надо )))
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как я рад что не голосовал за этого клоуна,и за этих ставленников сороса.
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Порошенко, з подачі московії і Мосійчучки на говноговноканалі, почали "вбивати" на п*ятому році його президенства, коли Беню відірвали від корита Укрнафти і банка, з якого він тирив людські гроші. Він для них ворог № 1 і вони його "мочили". А цього молодого, не лоха, новесеньке обличчя, і нічуть не обтягнутого обов*язками перед олігархом Бенею,і зятем одного дідулі, ніразу не призначавшого кумів (бо у євреїв їх немає), і нікого із знайомих, особливо із москловістськими паспортами...... почали "мочити" через 8 місяців не по ініціативі путіна і Бені, а по неграмотності в керуваня державою.
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Капець, Азіров на фоне цього молодого генія просто кладезь мудрості і світоч української мови....
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Объясни, откуда такие выводы сделал. Гончарук по-моему вообще больше молчал.
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Ничего особо криминального здесь нет, в отличие от провокационного текста на цензоре ("Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине."). Разговор шёл о том, как правильно объяснить Зеленскому о сложившейся ситуации в экономике, где все не так уж и плохо, а не пытаться лапши ему навешать. Зеленский не премьер, а президент, его основная работа - в политике, где у него своих дел по горло. Один человек не может всё охватить.
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А меня, господа, в этом вопросе волнует позиция партии Голос и лично г-на Вакарчука. Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 8890
Что-то давно о нём/о них ничего не слышал. А ведь как ни как -- вторая по численности фракция в Парламенте...
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Виходить в країні 2 міністра фінансів: "голос, схожий на міністра фінансів Оксану Маркарову" і "В розмову вступає нібито міністр фінансів Тимофій Милованов"
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Дуже схоже, що мікрофон був над рівнем столу, а так як звук посуду краще чути ніж слова Гончарука, то можна зробити висновок, що мікрофон був у одного з тих, хто сидів за столом десь у районі живота-поясу, а сам він сидів не близько біля Гончарука. Тобто хтось цілеспрямовано підготувався до цієї наради. І враховуючи, що цей запис злили, і на нього так оперативно відреагували пси бородатої бабці, той, хто записував перебуває з бабцею у гарних стосунках (читай на утриманні).
Також на себе звертає увагу той факт, що злили запис саме після того як 14.01.2020, коли "Зеленський вирішив поки не "трусити" уряд" https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/14/7237347/. Отже бабця розраховувала, що Янелох сам без його втручання прибере неугодних, але оскільки цього не сталося, відбувся злив, тим паче що на записі чутно голоси так ненависної йому Рожкової, а на самій нараді був присутній Смолій (Дубинський же не дарма сказав, що і вони мають подати у відставку бо хіхкали і т.д.) і можна одним махом вбити двох зайців, посваривши і Гончарука і керівництво НБУ з Янелохом (Приват ще ж не повернули). Зверніть увагу, що розшифровака зроблена частково, фрази у вигляді тексту не відображають усього сказаного, тобто прослідковується тенденційність.
Висновок: для того, щоб встановити, хто записував, потрібно придивитися, хто не постраждає від цих записів, або з'явиться на новій посаді і, можливо, вищій після того, як уряд все ж таки "потрусять". Спостерігаємо.
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******. В общем одно понятно точно. Экономике амба. Это вопрос уже ближайших месяцев( При этом в правительстве в этой самой экономике никто не шарит от слова вообще. Даже на уровне 2го курса экономического университета. Даже в базовых понятиях плавают.
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да-да.. и "доллар па сто" как луценчиха вещала
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а вот тут брехня, дегенерат гончарук сам из фонда сороса вылез и на него работает разваливая Украину
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Файнэншл таймс» выбрала Джорджа Сороса своим человеком года. Согласно документу, этот выбор был сделан как в отражении его достижений, так и в отношении ценностей, которые он представляет:

Он является знаменосцем либеральной демократии и открытого общества… Более трех десятилетий Сорос использовал филантропию для борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Благодаря своей давней приверженности открытости, свободе СМИ и правам человека, он вызвал гнев авторитарных режимов и, все чаще, народных популистов, которые продолжают завоевывать позиции, особенно в Европе.

На самом деле этот «филантроп» - это монстр, который неустанно пропагандирует политический, моральный и биологический упадок западного мира. Филантропия раньше определялась как «любовь к человечеству; доброжелательность по отношению ко всей человеческой семье; всеобщая добрая воля; желание и готовность делать добро всем мужчинам ». Через свой Институт« Открытое общество »и его обширную сеть филиалов Джордж Сорос оказал обширную финансовую и лоббистскую поддержку группам, которые пропагандируют образ жизни и причины, которые неизменно разрушительны или просто отталкивают.

Сорос способствует легализации тяжелых наркотиков. Он настаивает на необходимости признать, что «злоупотребление психоактивными веществами является эндемичным в большинстве обществ». Именно благодаря его вмешательству термины «медикализация» и «ненасильственный преступник, употребляющий наркотики» вошли в публичный дискурс.

В 1994 году Соро начал свой проект «Смерть в Америке» (PDIA) и выделил 15 миллионов долларов в качестве первоначального финансирования. Его мать, член Общества проклятых самоубийц, убила себя, и Сорос без сочувствия упомянул, что его умирающий отец слишком долго цепляется за жизнь. PDIA поддерживает самоубийство с помощью врачей и работает «над созданием сети врачей, которая в конечном итоге охватит одну четвертую часть американских больниц», и, если можно так охладить, приведет к «созданию инновационных моделей ухода и развития». новой учебной программы по умиранию ».

Сорос является активным сторонником открытой иммиграции и участником групп, выступающих за амнистию и особые права для иммигрантов, включая Национальный совет Ла Раза, Национальный центр иммиграционного права, Национальный иммиграционный форум и многие другие. Он также способствует сохранению и расширению общественного благосостояния, и в конце 1996 года он создал Фонд Эммы Лазарус, который выделил миллионы грантов некоммерческим группам юридических услуг, которые подрывают положения законодательства о социальном обеспечении, отменившего права иммигрантов.

Сорос также поддерживает программы и организации, которые продвигают права на аборт и расширяют доступ к устройствам контроля рождаемости; выступает за ужесточение контроля над оружием; требует отмены смертной казни, поддерживает однополые браки и пропаганду гомосексуализма в школах.

«Филантропическая» деятельность Сороса в Америке прошла масштабные испытания за рубежом. Его зарубежная сеть «неправительственных организаций» работает в основном в Восточной Европе. Он сосредоточен на Институте открытого общества (OSI) в Нью-Йорке, который финансирует сеть дочерних компаний в более чем 50 странах и имеет вклад в размере чуть менее 20 миллиардов долларов. Уже в 1994 году его фонды потратили в общей сложности 300 миллионов долларов; к 1998 году эта цифра возросла до 574 млн. долл. США. Это действительно огромные суммы в Восточной Европе, где их влияние на целевое общество гораздо больше, чем «взрыв», который та же сумма принесет на Западе.

Многие его фонды говорят, что они «посвящены созданию и поддержанию инфраструктуры и институтов открытого общества». Что это означает на практике, ясно из их многочисленных плодов. Например, что касается программ «Женское здоровье» в Центральной и Юго-Восточной Европе, то напрасно будут искать программы выявления рака молочной железы или дородовую или послеродовую помощь. Нет, основная цель Сороса - «улучшить качество услуг по прерыванию беременности». Соответственно, его Программа общественного здравоохранения была сосредоточена на внедрении легкодоступных абортов в Албании, Латвии, Литве и Словакии и внедрении вакуумной аспирации вручную (MVA). ) аборты в Македонии, Молдове и России. Почему Сорос так стремится продвигать больше абортов в Восточной Европе? Переполнение не может быть причиной: регион переживает демографический коллапс и имеет одни из самых низких показателей рождаемости в мире. Недоступность абортов также не может быть ответом: только в пяти европейских странах было больше абортов, чем в живорожденных в 2000 году: Российская Федерация, Болгария, Беларусь, Румыния и Украина. Логичный ответ заключается в том, что Сорос хочет, чтобы как можно меньше маленьких восточноевропейских христиан родилось в этом мире.

«Программы общественного здравоохранения» Сороса, кроме того, «поддерживают инициативы, направленные на конкретные потребности в области здравоохранения нескольких маргинализованных общин», таких как больные СПИДом, и способствуют «снижению вреда», уделяя особое внимание обмену игл / шприцев и поставке метадона наркоманам. Начиная с конца 1990-х годов, сеть Сороса дала успешный старт ранее не существовавшей «веселой» деятельности почти во всех областях ее деятельности. Кампания за «права» ЛГБТ давно переросла в агрессивную политическую активность и требования особого отношения ко всей Восточной Европе.

Образование является ключевой опорой деятельности Сороса. Его лейтмотивом является изложение, что «никто не имеет монополии на правду» и что «гражданское образование» должно заменить старую «авторитарную» модель. Даже в условиях коммунизма в Восточной Европе сохранялись высокие образовательные стандарты, но Фонд Сороса стремится заменить старую систему понятием школ как «площадкой для упражнений» для «беспрепятственного выражения личности учащихся в процессе равноправного взаимодействия с преподавательский состав, тем самым преодолевая устаревшую концепцию власти и дисциплины, коренящуюся в гнетущем наследии патриархального прошлого ». В схеме вещей Сороса целью образования является не« приобретение знаний »: учитель должен стать классом« конструктор » и его отношения со студентами, основанные на «партнерстве». Реформаторы Сороса также настаивают на активной роли школ в противодействии якобы нездоровому влиянию семьи на учащихся, которое «по-прежнему несет отпечаток националистических, сексистских, расистских и гомофобных предрассудков». безудержный в обществе в целом ".

«Расизм» - это обычная одержимость Сороса, но у него была проблема с нахождением его в расово не разнообразных восточноевропейских странах. Это было решено путем определения определенной группы жертв - цыган («цыган»). Его протеже десять лет назад начали выдвигать политические требования для «защиты» этой группы: обучение учителей и администраторов анти-предвзятости; интеграция цыганской истории и культуры.
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Да, с точки зрения исламских фундаменталистов и кацапской гебни Сорос - безусловно враг.
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Этот человек одержим жаждой разрушения. Что-то с психикой.
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Цензор генерирует кликбейтные заголовки искажающие смысл. Гончарук вкладывал эту фразу в уста своих противников и сказана она была в сослагательном наклонении.
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Сорос - красавчик, а краснопузые идейные рабы и религиозные фанатики - suck.
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Когда во всех СМИ обсуждаются такие вот темы,а сейчас немного продвинутый школьник в состоянии смонтировать аудиозапись,то понимаешь,что тему визита в Оман пытаются убрать. Теперь уже понятно,что там произошла сдача Украины!!!
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А я сразу говорил - Лысого надо в премьеры, а не этого гончарука-самокатчика! И Ленку в министры финансов, а за одно и министром абароны.
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Не занимайтесь фигнёй, а лучше подумайте:
ПОЧЕМУ ЭТИ ПЛЁНКИ ВБРАСЫВАЮТСЯ ПО КУСКАМ?
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