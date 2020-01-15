 Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Youtube.
"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. От, відповіді на запитання, як ми з цим справляємося, зараз немає. У цьому вся проблема. Якщо подивитися на нашу Раду, то там зараз сіють такі думки (у нас у четвертому кварталі просяде економічне зростання): "ухайдокали економіку" реформатори ці, соросята. За господарників було 4,6, прийшли соросята й економіка росте 2 і вниз. І ти нічого нікому не доведеш. І ось це все в сукупності створює у президента відчуття, що ситуація неконтрольована, що ми не розуміємо, у нас немає планів. А у вас його реально немає", - зауважує той, хто говорить.
У відповідь голос, схожий на заступницю голови НБУ Катерину Рожкову, озвучує пропозицію шукати рішення. Вона зазначає, що в глобальному вимірі все добре.
"Ми не можемо намалювати економічну політику. У нас є цільові міністри для цього. Наша задача була зробити макроекономічну стабільність. Вона вже є. Ось ці речі показати. Тоді, напевно, можна сказати: "Ми йдемо приблизно таким шляхом", - зазначає вона.
Її періодично перебиває голос, схожий на міністра фінансів Оксану Маркарову, який стверджує, що потрібно додати в слайди пункти "політики": "ми хочемо концесії, інвестиції". В один із таких випадків нібито Рожкова каже: "Треба вже конкретики, Оксан".
В розмову вступає нібито міністр фінансів Тимофій Милованов. Він просить пояснити, чому курс зміцнився, а платіжного балансу немає. Йому відповідає нібито заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. За його словами, платіжний баланс змінився, і йдеться, швидше за все про торговельний. Знову вступає нібито Рожкова. За її словами, на зміну торгового балансу вслід за зміною курсу потрібен час.
"Є цикл виробництва. Він починається при одному курсі, закінчується при іншому і знову по новій. Для того, щоб щось змінити, треба як мінімум, щоб він закінчився", - говорить вона і тут же пропонує взяти "умовно схожу країну" .
Тут вступає в розмову жінка, підписана в ролику як заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів. "Навіть план, який заступники подавали в міністерствах до Програми дій уряду, там в основному написано "податкові пільги", "податкові пільги", - зазначила вона, вказавши, що впровадження цього не схвалить МВФ, а бюджет "взагалі розірветься".
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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
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У пресслужбі Кабміну заявили, що інформації про справжність запису у них немає, заяви про відставку прем'єр не писав.
А распространяет эти записи Цензор, значит он, на Зебилоидов работает!? Как же так, это же рассадник порохоботов, какой-то диссонанс получается.
#Цензорпомойка.
В рейтинге лучших стран мира по итогам 2019 года Украина заняла 68 место из 73. Рейтинг составил американский журнал US News & World Report.
Годом ранее Украина была на 65 месте из 80 стран.
Первое место в рейтинге заняла Швейцария, на второе место поднялась Канада, а замыкает тройку лидеров Япония. Кроме того, в пятерку вошли Германия и Австралия. В конце списка - Оман, Сербия и Ливан.
Россия по итогам 2019 года укрепила позиции, заняв 23-е место.
Журнал проводил исследование совместно с экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. Авторы проанализировали около 20 позиций, касающихся положения в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.
https://korrespondent.net/ukraine/4182355-ukrayna-opustylas-v-reitynhe-luchshykh-stran-myra?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&dbr=1
И кто же остался, кроме Авакова?
Фамилии назовите.
А хочется, правда?
Сейчас всех, кого желаете, посадите, и инвестиции в страну потекут рекой.
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004).До речі, у євреїв національність визначають по матері. Виходить Порошенко навіть двічи не єврей!
Сейчас Гончаруку дадут пенделя, спишут на него все грехи и поставят премьером Авакова.
Правда, ровным счетом ничего не изменится (для лохтората, конечно, не для Авакова), но это ерунда.
"лишь бы не Порошенко"(С)
Источник: https://censor.net.ua/v3170150"
"Хотеть не вредно", - так в народе говорят.
"Съесть то он съест, да кто ж ему дасть".
"И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет"
Источник: https://censor.net.ua/v3170150
Простите, вы с глузду съехали? Вы же пришли по выбору народному, который голосовал "ПРОТИВ", а не "ЗА". Какие же вам еще теперь планы? План был один - "лишь бы не Порошенко", и это всё, ВСЁ. Что же вам еще то? Ломать - не строить. Впрочем, "бубочка" всегда может поесть перед лохторатом шаурму или сыграть на рояле.
Ложитесь под рептилоидов плотно, ЗЕбобики.
Мышебратья сейчас улеглись, а вы что, хуже?
Сейчас вас начнут "доить", как и мышебратьев.
Разве же вы, ЗЕбобики, с мышебратьями не один "нароТ"?
Мышебратьям пенсионный возраст подняли, а вы что, лохи какие?
Вот с поднятия пенсионного возраста и начнется для вас, ЗЕбобики, "прорыв" в экономике.
Впрочем, вы всегда можете утешиться, прослушав креативную игру "бубочки" на рояле.
Хоть бы по телику показали их ЗЕБОБИКАМ. Какие они - эти загадочные 4 000, которые убедили голосовать за клоуна
За обещание "конфетки".
_______________
Щоб було зрозуміло - українці обрали собі "новиє ліца", які вміють рахувати тільки гроші собі в кишеню. Як Порошенко не крав, як не мародерив, але за нього ми хоч іноді вилазили з дупи, коли він відпочивав десь на Мальдівах і тимчасово не крав. Сьогодні зелені крадуть без вихідних, навіть шанс колись вилізти з халепи - примарний.
Ну що, абинеюльки? Наексперементувались? Набирайте у легені повітря, вибори ще не скоро
Тож зроби цій добродушній людині приємне, помяни північно-кореянку Вону "незлим, тихим словом"...
Вот квинтэссенция нынешней власти. Только вдумайтесь: министр финансов просит объяснить ему ситуацию с финансами.
Занавес.
Зєлю геть. Дострокові.
Ок, ты вор, потомку что я, народ, так думаю.
Докажи что не вор
так вам и надо )))
Что-то давно о нём/о них ничего не слышал. А ведь как ни как -- вторая по численности фракция в Парламенте...
Також на себе звертає увагу той факт, що злили запис саме після того як 14.01.2020, коли "Зеленський вирішив поки не "трусити" уряд" https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/14/7237347/. Отже бабця розраховувала, що Янелох сам без його втручання прибере неугодних, але оскільки цього не сталося, відбувся злив, тим паче що на записі чутно голоси так ненависної йому Рожкової, а на самій нараді був присутній Смолій (Дубинський же не дарма сказав, що і вони мають подати у відставку бо хіхкали і т.д.) і можна одним махом вбити двох зайців, посваривши і Гончарука і керівництво НБУ з Янелохом (Приват ще ж не повернули). Зверніть увагу, що розшифровака зроблена частково, фрази у вигляді тексту не відображають усього сказаного, тобто прослідковується тенденційність.
Висновок: для того, щоб встановити, хто записував, потрібно придивитися, хто не постраждає від цих записів, або з'явиться на новій посаді і, можливо, вищій після того, як уряд все ж таки "потрусять". Спостерігаємо.
Он является знаменосцем либеральной демократии и открытого общества… Более трех десятилетий Сорос использовал филантропию для борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Благодаря своей давней приверженности открытости, свободе СМИ и правам человека, он вызвал гнев авторитарных режимов и, все чаще, народных популистов, которые продолжают завоевывать позиции, особенно в Европе.
На самом деле этот «филантроп» - это монстр, который неустанно пропагандирует политический, моральный и биологический упадок западного мира. Филантропия раньше определялась как «любовь к человечеству; доброжелательность по отношению ко всей человеческой семье; всеобщая добрая воля; желание и готовность делать добро всем мужчинам ». Через свой Институт« Открытое общество »и его обширную сеть филиалов Джордж Сорос оказал обширную финансовую и лоббистскую поддержку группам, которые пропагандируют образ жизни и причины, которые неизменно разрушительны или просто отталкивают.
Сорос способствует легализации тяжелых наркотиков. Он настаивает на необходимости признать, что «злоупотребление психоактивными веществами является эндемичным в большинстве обществ». Именно благодаря его вмешательству термины «медикализация» и «ненасильственный преступник, употребляющий наркотики» вошли в публичный дискурс.
В 1994 году Соро начал свой проект «Смерть в Америке» (PDIA) и выделил 15 миллионов долларов в качестве первоначального финансирования. Его мать, член Общества проклятых самоубийц, убила себя, и Сорос без сочувствия упомянул, что его умирающий отец слишком долго цепляется за жизнь. PDIA поддерживает самоубийство с помощью врачей и работает «над созданием сети врачей, которая в конечном итоге охватит одну четвертую часть американских больниц», и, если можно так охладить, приведет к «созданию инновационных моделей ухода и развития». новой учебной программы по умиранию ».
Сорос является активным сторонником открытой иммиграции и участником групп, выступающих за амнистию и особые права для иммигрантов, включая Национальный совет Ла Раза, Национальный центр иммиграционного права, Национальный иммиграционный форум и многие другие. Он также способствует сохранению и расширению общественного благосостояния, и в конце 1996 года он создал Фонд Эммы Лазарус, который выделил миллионы грантов некоммерческим группам юридических услуг, которые подрывают положения законодательства о социальном обеспечении, отменившего права иммигрантов.
Сорос также поддерживает программы и организации, которые продвигают права на аборт и расширяют доступ к устройствам контроля рождаемости; выступает за ужесточение контроля над оружием; требует отмены смертной казни, поддерживает однополые браки и пропаганду гомосексуализма в школах.
«Филантропическая» деятельность Сороса в Америке прошла масштабные испытания за рубежом. Его зарубежная сеть «неправительственных организаций» работает в основном в Восточной Европе. Он сосредоточен на Институте открытого общества (OSI) в Нью-Йорке, который финансирует сеть дочерних компаний в более чем 50 странах и имеет вклад в размере чуть менее 20 миллиардов долларов. Уже в 1994 году его фонды потратили в общей сложности 300 миллионов долларов; к 1998 году эта цифра возросла до 574 млн. долл. США. Это действительно огромные суммы в Восточной Европе, где их влияние на целевое общество гораздо больше, чем «взрыв», который та же сумма принесет на Западе.
Многие его фонды говорят, что они «посвящены созданию и поддержанию инфраструктуры и институтов открытого общества». Что это означает на практике, ясно из их многочисленных плодов. Например, что касается программ «Женское здоровье» в Центральной и Юго-Восточной Европе, то напрасно будут искать программы выявления рака молочной железы или дородовую или послеродовую помощь. Нет, основная цель Сороса - «улучшить качество услуг по прерыванию беременности». Соответственно, его Программа общественного здравоохранения была сосредоточена на внедрении легкодоступных абортов в Албании, Латвии, Литве и Словакии и внедрении вакуумной аспирации вручную (MVA). ) аборты в Македонии, Молдове и России. Почему Сорос так стремится продвигать больше абортов в Восточной Европе? Переполнение не может быть причиной: регион переживает демографический коллапс и имеет одни из самых низких показателей рождаемости в мире. Недоступность абортов также не может быть ответом: только в пяти европейских странах было больше абортов, чем в живорожденных в 2000 году: Российская Федерация, Болгария, Беларусь, Румыния и Украина. Логичный ответ заключается в том, что Сорос хочет, чтобы как можно меньше маленьких восточноевропейских христиан родилось в этом мире.
«Программы общественного здравоохранения» Сороса, кроме того, «поддерживают инициативы, направленные на конкретные потребности в области здравоохранения нескольких маргинализованных общин», таких как больные СПИДом, и способствуют «снижению вреда», уделяя особое внимание обмену игл / шприцев и поставке метадона наркоманам. Начиная с конца 1990-х годов, сеть Сороса дала успешный старт ранее не существовавшей «веселой» деятельности почти во всех областях ее деятельности. Кампания за «права» ЛГБТ давно переросла в агрессивную политическую активность и требования особого отношения ко всей Восточной Европе.
Образование является ключевой опорой деятельности Сороса. Его лейтмотивом является изложение, что «никто не имеет монополии на правду» и что «гражданское образование» должно заменить старую «авторитарную» модель. Даже в условиях коммунизма в Восточной Европе сохранялись высокие образовательные стандарты, но Фонд Сороса стремится заменить старую систему понятием школ как «площадкой для упражнений» для «беспрепятственного выражения личности учащихся в процессе равноправного взаимодействия с преподавательский состав, тем самым преодолевая устаревшую концепцию власти и дисциплины, коренящуюся в гнетущем наследии патриархального прошлого ». В схеме вещей Сороса целью образования является не« приобретение знаний »: учитель должен стать классом« конструктор » и его отношения со студентами, основанные на «партнерстве». Реформаторы Сороса также настаивают на активной роли школ в противодействии якобы нездоровому влиянию семьи на учащихся, которое «по-прежнему несет отпечаток националистических, сексистских, расистских и гомофобных предрассудков». безудержный в обществе в целом ".
«Расизм» - это обычная одержимость Сороса, но у него была проблема с нахождением его в расово не разнообразных восточноевропейских странах. Это было решено путем определения определенной группы жертв - цыган («цыган»). Его протеже десять лет назад начали выдвигать политические требования для «защиты» этой группы: обучение учителей и администраторов анти-предвзятости; интеграция цыганской истории и культуры.
ПОЧЕМУ ЭТИ ПЛЁНКИ ВБРАСЫВАЮТСЯ ПО КУСКАМ?