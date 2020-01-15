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Все про:Держприкордонслужба (2376) полювання (30) Чорнобиль (121) зона відчуження (90)

 У Чорнобильській зоні прикордонники затримали 4 нелегальних мисливців. ФОТО

14 січня прикордонники відділу "Іванків" Житомирського загону спільно зі співробітниками Нацполіції в зоні відчуження ЧАЕС затримали любителів незаконного полювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У Чорнобильській зоні прикордонники затримали 4 нелегальних мисливців 01

Четверо громадян України автомобілем поза встановленими пунктами контролю перетнули тилову межу зони обов'язкового відселення. Кожен із них мав при собі мисливську зброю і відповідний боєкомплект. На одну з рушниць були відсутні документи.

У Чорнобильській зоні прикордонники затримали 4 нелегальних мисливців 02

На правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення". Зброю і боєприпаси вилучено співробітниками Національної поліції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170149
 
   
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Это явно путинские диверсанты, поэтому не смотрим на скандал во власти, а боимся путина дальше.
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Был перед Новым Годом в Чехии, сколько там зверья шляется.... А у нас одни охотники!
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на ИЖевке рукоять синей изолентой искусно отделана ... значит нормальный охотник... еще люблю рули москаичей и запорожцев, инкрустированные такой же синей изолентой... можно было б для красоты вовке зеленскому йенк перемотать, потому что обрезанный как-то не очень...
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И без придури прицепившей оптический прицел на гладкоствол...ну ни как не обошлось... У Чорнобильській зоні прикордонники затримали 4 нелегальних мисливців - Цензор.НЕТ 5104
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