 У Чорнобильській зоні прикордонники затримали 4 нелегальних мисливців. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Четверо громадян України автомобілем поза встановленими пунктами контролю перетнули тилову межу зони обов'язкового відселення. Кожен із них мав при собі мисливську зброю і відповідний боєкомплект. На одну з рушниць були відсутні документи.

На правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення". Зброю і боєприпаси вилучено співробітниками Національної поліції.

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