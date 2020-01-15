 Марчук: На півдні Білорусі так відремонтували дороги, що їх можна використовувати для перекидання важкої техніки

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку колишній прем'єр-міністр України, колишній представник України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук висловив в інтерв'ю "Главкому".

"Білоруський напрямок за своєю критичністю для нас може несподівано стати суперактуальним і у військовому, і в економічному, і міжнародному сенсах. І може скластися так, що президент [Білорусі Олександр] Лукашенко мало що зможе змінити. Він, справді, нормально до нас ставиться і не має агресивних планів щодо України. Але як іноді люди говорять: а його ніхто й питати не буде", - сказав він.

За словами експрем'єра, "гігантський пресинг, який Росія за останні роки влаштувала Білорусі з метою повної інтеграції в союзну державу", свідчить, що ситуація для України може погіршитися.

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"Якщо ця союзна держава за російським сценарієм відбудеться, то у Лукашенка ніхто жодних дозволів питати не буде, адже буде єдина оборонна політика і єдина оборонна система", - вважає Марчук.

Зокрема, він звернув увагу на ремонт доріг і переправ у Білорусі.

"Для військових велике значення має якість доріг, мостів або річкових переправ. Останнім часом у південній Білорусі були відремонтовані деякі дороги і переправи, які робилися нібито для цивільних потреб. Але військовим дуже легко визначити, яка дорога чи міст зроблені для 35-тонного танка, а яка для п'ятитонного трактора. Тобто білоруси зробили такий ремонт доріг і переправ, що вони спокійно можуть використовуватися для перекидання важкої військової техніки", - підкреслив Марчук.