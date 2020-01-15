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Все про:Білорусь (863) Марчук (103)

 Марчук: На півдні Білорусі так відремонтували дороги, що їх можна використовувати для перекидання важкої техніки

В України можуть виникнути проблеми з боку Білорусі, з якою Росія намагається створити союзну державу.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку колишній прем'єр-міністр України, колишній представник України в підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук висловив в інтерв'ю "Главкому".

"Білоруський напрямок за своєю критичністю для нас може несподівано стати суперактуальним і у військовому, і в економічному, і міжнародному сенсах. І може скластися так, що президент [Білорусі Олександр] Лукашенко мало що зможе змінити. Він, справді, нормально до нас ставиться і не має агресивних планів щодо України. Але як іноді люди говорять: а його ніхто й питати не буде", - сказав він.

За словами експрем'єра, "гігантський пресинг, який Росія за останні роки влаштувала Білорусі з метою повної інтеграції в союзну державу", свідчить, що ситуація для України може погіршитися.

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"Якщо ця союзна держава за російським сценарієм відбудеться, то у Лукашенка ніхто жодних дозволів питати не буде, адже буде єдина оборонна політика і єдина оборонна система", - вважає Марчук.

Зокрема, він звернув увагу на ремонт доріг і переправ у Білорусі.

"Для військових велике значення має якість доріг, мостів або річкових переправ. Останнім часом у південній Білорусі були відремонтовані деякі дороги і переправи, які робилися нібито для цивільних потреб. Але військовим дуже легко визначити, яка дорога чи міст зроблені для 35-тонного танка, а яка для п'ятитонного трактора. Тобто білоруси зробили такий ремонт доріг і переправ, що вони спокійно можуть використовуватися для перекидання важкої військової техніки", - підкреслив Марчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170148
 
   
 Топ коментарі
 
Время "Ч" наступит после учений кацапо-вояк Кавказ 2020 весной этого года.. И предчувствия у меня по этому поводу куевые - с каждым днем пазл складывается не в нашу пользу... Марчук: На юге Беларуси так отремонтировали дороги, что их можно использовать для переброски тяжелой техники - Цензор.НЕТ 3598
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Украину взяли в клещи.,
со стороны бацьки,со стороны Приднестровья и со стороны крыма,не говоря о восточной границе с кремлевскими хмырями.Час "ИКС" может наступить в любой день
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Что за 35-тонные танки? Откуда к нам такого умного эксперта принесло?
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Ах, так вот почему у нас дороги не ремонтируют 🤔 это такая военная стратегия, оказывается, это чтобы вражеские танки не могли проехать???? А наш нарИд, глупый, возмущается...
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Враховуючи це,у нас повинні клепати ракети день і ніч.Вільху і Коршун,Грім і все що можна.А так....
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Впевнений що парашенко з мориною вже короваї печуть для окупантів
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Здравствуй дедушка Марчук. Мы тебя помним и чуть знаем как старого кэгэ-биста. Именно тогда когда ты эту контору возглавлял, белоруссы и строили эти дороги. И тогда тоже были в союзе с РФ, даже крепче и сильнее, чем сейчас. Так ЧЁ молчал---дедушка Марчук тогда?
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Он как то метил на кресло. Пусть лучше на даче своей метит участок свой. Почки тем более промоет кстати при этом.
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Та как то пофиг. Украина занята постройкой военных кораблей. Наше руководство и херштаб уже 6 лет настаивает на том что нас ждет война в Тихом океане.
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Дурниці. Старіє Євген. Для перекидання військ якість доріг не самий важливий показник.
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У порохоботов вечно какие то "клещи сжимаются" и спинктр по любому))
Москальский царь спешит на помощь к своему торговому партнёру порношенко
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Бацька говорил что зайдёт на тракторах и троллейбусах, были у нас шахтёры,зелёные человечки и не хватало нам ещё троллейбусников и трактористов Марчук: На півдні Білорусі так відремонтували дороги, що їх можна використовувати для перекидання важкої техніки - Цензор.НЕТ 8851
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Кремлёвскому хФюреру выгодно зайти в Украину с Крыма,
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