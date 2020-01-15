 Інформації про справжність аудіозапису не маємо, заяви про відставку прем'єр не писав, - пресслужба Кабміну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Пресслужба Кабінету Міністрів не має інформації про справжність жодного аудіо- чи відеозапису, які поширюються в мережі інтернет.

Інформація про заяви щодо відставки прем'єр-міністра не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

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