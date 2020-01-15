 Інформації про справжність аудіозапису не маємо, заяви про відставку прем'єр не писав, - пресслужба Кабміну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Пресслужба Кабінету Міністрів не має інформації про справжність жодного аудіо- чи відеозапису, які поширюються в мережі інтернет.
Інформація про заяви щодо відставки прем'єр-міністра не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.
А Премьер тоже какает как и мы?
После минутного раздумья:
Какает, конечно, но как-то честнее, добрее что ли…
через гай
ішов Вова Члєнограй...
Топчет конь степную ширь.
Это скачет БОРОВ ПЕТЯ,
Украинский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Для отчизны он - защита,
Для обидчиков - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«БОРОВ ПЕТЯ !!!Хлеба! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «воровской мордой»
ПЕТЮ БОРОВА зовут.
-Это всё манипуляуции.... ну кроме кокса и шлюх....
«Борец с коррупцией пока смог побороть только козявки в носу. … Наверное зарплаты депутата не хватает на другие продукты?», - посмеялась она.
На видео видно, как на рабочем месте Юрчишин увлеченно смотрит в смартфон и в это время ковыряется пальцем в носу, а затем сует его в рот.
- не годится мы сами его поставили на должность.
- хорошо скажем что он латентный...
- место занято нефедовым.
- скажем что он ругался на бубочку?
- а вот это попробуйте, нелох обидчивый должно сработать.
Играли в монополию,
Он купил Кутузовский,
А я Грузинский Вал.
В задымленном застолии,
Он выйграл априори бы...
Если бы я по-дружески
Ему б не рассказал.
Ну сто с сестрой я толиной,
На общей территории,
Практически по глупости,
Случайно переспал.
Она сама позволила,
Класть руку выше голени.
И не терпела трусости,
И жаждала похвал.
Едва сожгли калории,
В постельном крематории,
Под ритмы тихой музыки,
Я тут же узнавал.
Что хоть хорош в теории,
Но средь аудитории,
Снимавшей с неё блузочки,
Не самый я нахал.
По взгляду анатолия,
Я понял, что история,
Про голень и блузочки
Зажгла его запал.
По чёткой траектории
С размаху Анатолий мне
Слегка с излишней грубостью
По челюсти попал.
Я как в обсерватории,
В плену фантасмагории,
У друга холодильника
Плеяды звёзд считал.
Коттеджи с монополии
Смешались с лужой крови и
Валялись тут Кутузовский,
Рязанский и вокзал...
Понятно без лектория,
Что эта монополия
Досуг отнюдь не дружеский!
Сам чёрт её побрал!
Прем'єр-міністр України готовий залишити свій пост, проте рішення залишається за президентом. Про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в Офісі президента.
У той же час у мережі з'явилася друга частина скандальної розмови між прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, заступницею голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою. В запису чути, як Гончарук побоюється, що новий Кабмін звинувачуватимуть в тому, що вони "ухандохали економіку".
"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. Ось відповіді… у нас немає", - сказав нібито прем'єр.
"Якщо подивитися на нашу […], то там зараз всі такі думки: ось у нас у 4-м кварталі просяде економічне зростання. Ось він буде чотири і чотири… а зараз буде за деякими оцінками два. І "ухандохали" економіку, розумієте", - продовжив чоловічий голос, схожий на голос Гончарука.
Далі високопосадовці обговорюють стратегію розвитку України.
В той же час наголошується, що 15 січня Володимир Зеленський погоджувати відставку прем'єра не збирається. Передбачається, що зараз всі чекають зливу продовження скандальної розмови, в якому Гончарук міркує про президента і важливі державні справи.
«Наше джерело повідомляє, що в Кабміні було прослуховування, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати. Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер в тому, хто злив його», - йдеться в публікації.Також з'явилася інформація про те, що на засіданні фракції «Слуга народу» було проголосовано недовіру прем'єру, проте «за» висловилося меншість. Йдеться про трохи більше десятка депутатів, які після голосування покинули зал. Судячи з усього, фракція проголосувала довіру главі Кабміну.
https://uazmi.org/news/post/yqaEYOyMybZCDnV9Xzwwm
https://vgolos.com.ua/news/uhandohaly-ekonomiku-u-merezhi-opublikuvaly-drugu-chastynu-skandalnoyi-rozmovy-goncharuka-video_1149574.html
"Друзьям раздайте по ружью,
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся."
Как обмануть президента. Часть 2
https://www.youtube.com/watch?v=Diz3hhavd_s
Об этом НВ рассказал источник в руководстве фракции Слуги народа.
«Очень похоже, что разговор склеен из разных частей. На видео напечатанный текст часто не совпадает со сказанным», - говорит собеседник, сравнивая эту историю с ранее опубликованной аудиозаписью беседы нардепа от СН Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога.
По словам источника, в этом же убеждал Гончарук и Офис президента, куда его сегодня вечером, 15 января, пригласили.
Также во фракции предполагают, что аудиозапись слили представители Государственной охраны Украины, где, по словам источника, прослушивают всех топ-политиков страны. Но увольнять Гончарука из-за записи и ее содержания не планируется.
«У нас нет достойного кандидата на замену», - объясняет собеседник НВ.