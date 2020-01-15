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Все про:Кабмін (3208) звільнення (756) Гончарук_Олексій (452)

 Інформації про справжність аудіозапису не маємо, заяви про відставку прем'єр не писав, - пресслужба Кабміну

Пресслужба Кабінету міністрів України зробила публікацію про ситуацію довкола прем'єра Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Пресслужба Кабінету Міністрів не має інформації про справжність жодного аудіо- чи відеозапису, які поширюються в мережі інтернет.

Інформація про заяви щодо відставки прем'єр-міністра не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

Нагадаємо, 15 січня з'явився аудіозапис, на якому нібито прем'єр-міністр Олексій Гончарук радиться на засіданні Кабміну, як обдурити президента Володимира Зеленського щодо економічної ситуації в Україні. Той, хто говорить, зокрема, вказує на свою економічну неграмотність, а також "примітивне розуміння економічних процесів" Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубинський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170147
 
 
 Топ коментарі
 
Даже оппозиции никакой не нужно, ЗЕбилы из приСлуги УРода приехали лупасить ЗЕбила премьер министра и хотят заставить написать на отставку. Даст БОже так вот друг друга и перебьют, чума ЗЕбильная... Хотя толку((( 73% малороссов опять выберут кацапское ярмо, а если ещё мышебратья пообещеют газ дешовый, то и сапоги вылижут до блеска.
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Бене нужен свой ручной премьер Рюкзаков, и дефолт тоже очень нужен. Так что момент выбран преднамеренно.
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слуги урода перейменувались і не приховують, що вони Партія єврейських слуг?
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Он на другого идиота намекает. Почти дословно: -- Криворожское Чмо ничего не знает, кроме страха перед Порошенко.
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Петики, не волнуйтесь! Чмо уже уже готовит запись: "Я устал, я ухожу". Вы, главное, ждите.
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бумеранг, свої роблять зеленського і хто за його голосував разом.
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жаль... леша! ты не только профан в экономике, но и просто дурак!
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леша дурак в квадрате - 1 раз, что молол языком, 2 раз, нашел место ГДЕ молоть!
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аномалия - порохоботы кинулись спасать премьера)))))))))))))
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как раздражитель для наиболее упоротых зебилов гончарук вполне сойдет.
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Первоклассник спрашивает у учительницы:
А Премьер тоже какает как и мы?
После минутного раздумья:
Какает, конечно, но как-то честнее, добрее что ли…
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ЗЕбилы лупят ЗЕбилов. ЗЕкоманда працюЭ.
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Когда не хотят лупить порохоботов, выбора другого уже не остается...
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Не "н хотят", а не могут. Им еще рости и рости до порохоботов.
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через поле
через гай
ішов Вова Члєнограй...
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Стрелы блещут за спиною,
Топчет конь степную ширь.
Это скачет БОРОВ ПЕТЯ,
Украинский богатырь.
Шапка золотом расшита,
Меч горит как бирюза.
Для отчизны он - защита,
Для обидчиков - гроза.
Выйдет в поле - жнет и пашет.
В город выйдет - там народ:
«БОРОВ ПЕТЯ !!!Хлеба! Каши!»
Всех накормит, всем нальет.
А потом, присев в сторонке,
Для сирот и бедноты
Отливает он коронки,
Ставит зубы и мосты.
Но сограждане упорны,
Не смотря на славный труд,
Все равно «воровской мордой»
ПЕТЮ БОРОВА зовут.
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-У нас есть видео где вы под наркотой трахаете проституток!
-Это всё манипуляуции.... ну кроме кокса и шлюх....
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Пленки подлинные. Но уходить нельзя. В эти минуты в МВФ идет заседание по будущему кредиту(если будет). И тут такое. Проделки Коломойского.
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Бене нужен свой ручной премьер Рюкзаков, и дефолт тоже очень нужен. Так что момент выбран преднамеренно.
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Кредита не будет. Главное условие -- Или деньги или Коломойский -- Моникой не выполнено. Все остальное вторично.
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Пока есть маленький шанс. Заседание предварительное. Но Вы правы. Все к этому идет.
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Телеканал Прямий,тот шо тролит клована пропал из инета и из прог онлайн ТВ. Совпадение... не думаю!
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если это подстава, то вопрос, кто хотел выставить Гончарука умной людиной!
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сказал мужик чистую правду,о какой отставке речь?!
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Договорились, будем бить аккуратно, но сильно... Інформації про справжність аудіозапису не маємо, заяви про відставку прем'єр не писав, - пресслужба Кабміну - Цензор.НЕТ 7212
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ну он же тогда не Украинскии политик - в отставку и всё
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Даже оппозиции никакой не нужно, ЗЕбилы из приСлуги УРода приехали лупасить ЗЕбила премьер министра и хотят заставить написать на отставку. Даст БОже так вот друг друга и перебьют, чума ЗЕбильная... Хотя толку((( 73% малороссов опять выберут кацапское ярмо, а если ещё мышебратья пообещеют газ дешовый, то и сапоги вылижут до блеска.
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посылать эти все вбросы чернухи и вбрасывателей на три буквы и никаких заяв не писать.
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Кожний хоче Бути Гетьманом Ну і уже багато Років проминуло, а ген дає про себе Знати. Шевченко Пророк.
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Народного депутата, заместителя главы партии «Голос» Ярослава Юрчишина поймали на заседании Верховной Рады за нелицеприятным занятием - парламентарий ковырялся в носу. Соответствующее видео опубликовала в соцсети блогер Зоряна Олексив.

«Борец с коррупцией пока смог побороть только козявки в носу. … Наверное зарплаты депутата не хватает на другие продукты?», - посмеялась она.

На видео видно, как на рабочем месте Юрчишин увлеченно смотрит в смартфон и в это время ковыряется пальцем в носу, а затем сует его в рот.
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- а давайте объявим его порохоботом...
- не годится мы сами его поставили на должность.
- хорошо скажем что он латентный...
- место занято нефедовым.
- скажем что он ругался на бубочку?
- а вот это попробуйте, нелох обидчивый должно сработать.
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жоден чиновник не покине посаду - та їм мона не платити - а воно в одвірок вчепиця пазурами та зубами - ти 'го не винесеш із кабінету
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Дубинский со своей гоп компанией уже провели экспертизу...запись оригинальная... Информации о подлинности аудиозаписи не имеем, заявления об отставке премьер не писал, - пресс-служба Кабмина - Цензор.НЕТ 1157
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Дети эмансипированные. Гройсман и Азаров на этот счет не парились. Алексей, вы менеджер, вот и делайте свою работу. Формируйте команды профи, готовьте программы, определяйте критерии их внедрения, контрольные:точки, сроки, мероприятия (законодательное обеспечение), руководите реализацией процесса реформ. При чем здесь экономика, медицина, сельское хозяйство, образование, ВПК, ВСУ, МВД и т.д..
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Мы с другом Анатолием
Играли в монополию,
Он купил Кутузовский,
А я Грузинский Вал.
В задымленном застолии,
Он выйграл априори бы...
Если бы я по-дружески
Ему б не рассказал.
Ну сто с сестрой я толиной,
На общей территории,
Практически по глупости,
Случайно переспал.
Она сама позволила,
Класть руку выше голени.
И не терпела трусости,
И жаждала похвал.
Едва сожгли калории,
В постельном крематории,
Под ритмы тихой музыки,
Я тут же узнавал.
Что хоть хорош в теории,
Но средь аудитории,
Снимавшей с неё блузочки,
Не самый я нахал.
По взгляду анатолия,
Я понял, что история,
Про голень и блузочки
Зажгла его запал.
По чёткой траектории
С размаху Анатолий мне
Слегка с излишней грубостью
По челюсти попал.
Я как в обсерватории,
В плену фантасмагории,
У друга холодильника
Плеяды звёзд считал.
Коттеджи с монополии
Смешались с лужой крови и
Валялись тут Кутузовский,
Рязанский и вокзал...
Понятно без лектория,
Что эта монополия
Досуг отнюдь не дружеский!
Сам чёрт её побрал!


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Новогодний ВЭРТЕП от власти. Надо же веселить ПАНОВ.
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Олексій Гончарук після скандалу зі зливом своєї розмови в мережу написав заяву про відставку
Прем'єр-міністр України готовий залишити свій пост, проте рішення залишається за президентом. Про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в Офісі президента.
У той же час у мережі з'явилася друга частина скандальної розмови між прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, заступницею голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою. В запису чути, як Гончарук побоюється, що новий Кабмін звинувачуватимуть в тому, що вони "ухандохали економіку".
"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. Ось відповіді… у нас немає", - сказав нібито прем'єр.
"Якщо подивитися на нашу […], то там зараз всі такі думки: ось у нас у 4-м кварталі просяде економічне зростання. Ось він буде чотири і чотири… а зараз буде за деякими оцінками два. І "ухандохали" економіку, розумієте", - продовжив чоловічий голос, схожий на голос Гончарука.
Далі високопосадовці обговорюють стратегію розвитку України.
В той же час наголошується, що 15 січня Володимир Зеленський погоджувати відставку прем'єра не збирається. Передбачається, що зараз всі чекають зливу продовження скандальної розмови, в якому Гончарук міркує про президента і важливі державні справи.
«Наше джерело повідомляє, що в Кабміні було прослуховування, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати. Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер в тому, хто злив його», - йдеться в публікації.Також з'явилася інформація про те, що на засіданні фракції «Слуга народу» було проголосовано недовіру прем'єру, проте «за» висловилося меншість. Йдеться про трохи більше десятка депутатів, які після голосування покинули зал. Судячи з усього, фракція проголосувала довіру главі Кабміну.
https://uazmi.org/news/post/yqaEYOyMybZCDnV9Xzwwm
https://vgolos.com.ua/news/uhandohaly-ekonomiku-u-merezhi-opublikuvaly-drugu-chastynu-skandalnoyi-rozmovy-goncharuka-video_1149574.html
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Ольга Сташенко -
"Друзьям раздайте по ружью,
Ведь храбрецы средь них найдутся.
Друзьям раздайте по ружью,
И дураки переведутся."
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Кретин Гончарук про кретина Зеленського....)))

Інформації про справжність аудіозапису не маємо, заяви про відставку прем'єр не писав, - пресслужба Кабміну - Цензор.НЕТ 3500
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а вот и вторая часть вышла
Как обмануть президента. Часть 2

https://www.youtube.com/watch?v=Diz3hhavd_s
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Информации о том назвал Премьер Президента дебилом не имеем, а сам он не скажет - потому что он человек честный
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Запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и заместителя председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой является компоновкой.
Об этом НВ рассказал источник в руководстве фракции Слуги народа.
«Очень похоже, что разговор склеен из разных частей. На видео напечатанный текст часто не совпадает со сказанным», - говорит собеседник, сравнивая эту историю с ранее опубликованной аудиозаписью беседы нардепа от СН Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога.
По словам источника, в этом же убеждал Гончарук и Офис президента, куда его сегодня вечером, 15 января, пригласили.
Также во фракции предполагают, что аудиозапись слили представители Государственной охраны Украины, где, по словам источника, прослушивают всех топ-политиков страны. Но увольнять Гончарука из-за записи и ее содержания не планируется.
«У нас нет достойного кандидата на замену», - объясняет собеседник НВ.
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Я для начала предлагаю отмудохать всех на канале Г+Г, включая операторов и уборщиц.
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Олег Землянский - "Записи из кабмина интересны тем что Гончарук подтвердил что ЗЕ!ленский в свои 42 всё таки ЛОХ !!! Он нихера не понимает в экономике и ему каждый раз катают по ушам про покращення в которые он каждый раз верит ... и нам Всем П#СДА кстати."
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