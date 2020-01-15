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 Політика України, Фоторепортаж
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 Зеленський у посольстві Канади вшанував пам'ять загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані. ФОТО

Президент Володимир Зеленський відвідав посольство Канади в Україні та вшанував пам'ять канадських громадян, які загинули внаслідок збиття літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський у посольстві Канади вшанував память загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані 01

Президент України зробив запис у книзі пам'яті, розміщеній у посольстві біля меморіальної таблички з іменами жертв авіакатастрофи. Президент зазначив, що історично Україна та Канада мають багато спільного, а нині дві дружні країни, на жаль, об'єднує й спільне горе.

Зеленський у посольстві Канади вшанував память загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані 02

Під час спілкування з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою Глава держави висловив співчуття канадському народу у зв’язку з трагедією.

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Зеленський розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи. Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу.

Зеленський у посольстві Канади вшанував память загиблих внаслідок авіакатастрофи в Ірані 03

Посол Галадза подякувала Україні за співпрацю в розслідуванні катастрофи. Співрозмовники погодилися, що в цьому питанні має бути встановлена правда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, - Зеленський зустрівся з родичами загиблих. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170146
 
 
 Топ коментарі
 
А как же посольство Омана? Ой я забыл нет такого.
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Сыграл бы им на рояле там , похоронный марш ))))
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Зэлэнськый - мы повэрнэмо своїх громадян ( это о телах погибших, которых собрать не могут) , А Приставка ему как эхо - я такый щаслывый, що їх тилькы одынадцять... А Прыставкыный подчиненный в Омане ( а на само деле сидящий в москве) - та то ваще ашибка пилота була - ну слова есть у кого-нибудь как их назвать ...
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Сыграл бы им на рояле там , похоронный марш ))))
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Дипломатический ЗЕлизон своих прои(б)обов. То с Меркель нехорошо как-то ЗЕлькнул Трампу, то просрал с помощь Трюдо , который хотел дать подсрачник в виде ускорения для онемевшего на пляже Омана ЛИДЕРА ? пострадавшей страны.
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Когда там уже Зебил Свинарчуков посадит ??? Сколько еще времени ему надо ???
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Зэлэнськый - мы повэрнэмо своїх громадян ( это о телах погибших, которых собрать не могут) , А Приставка ему как эхо - я такый щаслывый, що їх тилькы одынадцять... А Прыставкыный подчиненный в Омане ( а на само деле сидящий в москве) - та то ваще ашибка пилота була - ну слова есть у кого-нибудь как их назвать ...
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Ах да, еще Ермак рассказал, как не могли дыру в небе 18 часов найти для прилета ЛИДЕРА додому , а от медведчук свою доньку не пожалел и под опасностью в небе отправил в Мацкву на 9 часов раньше( чм то Мацква ему гарантировала безопасность? ) . Потом это лохматое высоколохматый профессиональный дипломат, пользующийся только высокопрофессиональными проститутками вышло на трибуну с заявой ЗЕленой шоблы в ВР... И что страшно- они знают что их дебилы все захватают, а в крайнем случае - новых хайпов высыпятт и видосиков и прослушек ... Для затмения своих горячих просеров
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Запитайте, як він боронив Україну - у цирку чи у підвалі....
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Есть такие вещи , что лучшее соболезнование это Молчание .Где отображается боль скорби по Ушедшим и Выражение глаз передают Все это. И 1 человек или 2 да какая Разница , главное , что не 20 . Пристайко тебе не место в правительстве Ты не можешь представлять Украинский Народ
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Миня аж трисёт просто при упоминании этой гниды...
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сильно не трачу время - но Поярков очень толково и коротко вещает и даёт надежду что есть силы и разом пэрэможэм...
ссыла на это же видео на youtube:

По какой статье будет сидеть Зеленский..
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Припхався до посольства Канадії. Їхня загибель, це твоя вина.
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