 НАТО не буде безпосередньо залучатися до розслідування авіакатастрофи в Ірані, але підтримає позицію України, - віцепрем'єр Кулеба

Таке переконання у середу під час зустрічі з пресою у штаб-квартирі НАТО висловив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Урядовець нагадав, що завтра у Лондоні відбудеться зустрічі міністрів закордонних справ країн, громадяни яких загинули на цьому трагічному рейсі.

"Сьогодні у мене була розмова з послами двох країн, які представляють учасників завтрашньої зустрічі. Сам Альянс не буде напряму залучатися до розслідування, тому що це не є функцією НАТО. Але Альянс у своєму діалозі з іранськими партнерами наполягатиме на тому ж, на чому наполягає Україна: справедливе розслідування, притягнення винних до відповідальності, виплата компенсацій згідно з міжнародними вимогами. Тут Альянс буде нашим союзником у здійсненні політичного тиску, у разі потреби", - наголосив Кулеба.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.