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Все про:Гримчак (98) Антикорупційний суд (527)

 Апеляційна палата Антикорупційного суду залишила під вартою ексзаступника міністра Гримчака, підозрюваного у хабарництві

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Повідомляється, що 15 січня апеляційна палата відхилила скаргу сторони захисту на рішення про продовження утримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року з альтернативою застави 2 млн грн.

"За результатами судового розгляду колегія судді постановила залишити апеляційну скаргу захисника без задоволення. Це рішення набрало законної сили з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає", - поінформували в Антикорупційному суді.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170144
 
 
 Топ коментарі
 
Какой то нищий порохобот - даже 80 к баксов на залог нет (
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а может не воровал...?
смотрел интервью с его женой.. - поверил что семья действительно не богатая...
не похожа она была на лживую шлендру...
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это когда дом его показывали...?
да как то золотых унитазов там не заметил...
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Пусть сидит любитель календариков и арбузов) Апелляционная палата Антикоррупционного суда оставила под стражей экс-замминистра Гримчака, подозреваемого во взяточничестве - Цензор.НЕТ 3369
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Какой то нищий порохобот - даже 80 к баксов на залог нет (
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а может не воровал...?
смотрел интервью с его женой.. - поверил что семья действительно не богатая...
не похожа она была на лживую шлендру...
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это когда дом его показывали...?
да как то золотых унитазов там не заметил...
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Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что дело касается взятки за влияние на суд и Минкультуры. По его словам, доказательства были получены в результате наружного наблюдения за политиком.
ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение свыше 1 млн долл. моего бывшего помощника и депутата Ю. Гримчака
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Ни то что у нынешних - там только официальная зарплата у некоторых выше чем у Трампа и Меркель 😀
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А разве пустое место может что то творить? Его же все на х№ю вертели.
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