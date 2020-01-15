 Апеляційна палата Антикорупційного суду залишила під вартою ексзаступника міністра Гримчака, підозрюваного у хабарництві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Повідомляється, що 15 січня апеляційна палата відхилила скаргу сторони захисту на рішення про продовження утримання Гримчака під вартою до 14 лютого 2020 року з альтернативою застави 2 млн грн.

"За результатами судового розгляду колегія судді постановила залишити апеляційну скаргу захисника без задоволення. Це рішення набрало законної сили з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає", - поінформували в Антикорупційному суді.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.