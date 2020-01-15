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Все про:газ (1127) чорний ринок (3) Вітренко Юрій (102)

 Ринок "чорного" газу в Україні може досягати $600 мільйонів, - Вітренко

Ринок "чорного" газу в Україні може досягати від 60 до 600 млн дол. на рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Гордон.com розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якщо є "чорний" ринок інших товарів - наприклад, "чорний" ринок спирту, отже, під час виробництва таких товарів повинні споживати і газ. Щодо "чорного" ринку газу оцінки дуже різні, в середньому - приблизно від 1% до 10% обсягу споживання на ринку. Це газ, який споживають втемну, тобто за нього платять готівкою", - сказав Вітренко.

Він вважає, що обсяг "чорного" ринку газу в Україні може становити приблизно від 60 до 600 млн дол. на рік.

"Якщо весь обсяг українського ринку - приблизно 30 млн кубометрів, відповідно, 10% - це 3 млн. Одна тис. кубометрів коштує близько 200 дол." - розповів Вітренко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170142
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что господин Витренко делать Читателям Цензора , хотя только принять к Сведению и что Где то Зрада по отношению к Украине и никто ничего не делает, анархия мать порядка. Махновщина какая то.
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Будущий премьер. Гончарука слили.Теперь будет 100% коломойского ставленик.
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Будущий премьер. Гончарука слили.Теперь будет 100% коломойского ставленик.
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Для чего эта "новость" ?А пердячий газ он посчитал? Нет? А почему?
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Ну что господин Витренко делать Читателям Цензора , хотя только принять к Сведению и что Где то Зрада по отношению к Украине и никто ничего не делает, анархия мать порядка. Махновщина какая то.
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что он несет
А где полиция с сАбаковым
Налоговаяя. прокуратура.НАБУ ***** и др
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А что он несет? Он кого-то отмазывает
Все вышеперечисленные или в ... Караганде, или на потоках
В чем вопрос?
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У Герберта Уэллса в "Войне миров" чёрным газом пришельцы убивали людей, а сейчас им торгуют. Кудакатитсямир...
Рынок "черного" газа в Украинe может достигать $600 миллионов, - Витренко - Цензор.НЕТ 7737
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Вітренко, а такі об'єми "чорного" газу ти напердів?
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Вот и весь смысл рынка "черного газа" о котором говорит Ветренко - все это бла-бла-бла...

"Эксперты сходятся на том, что за срывом всех реформ в газовой отрасли стоит «Нафтогаз», которому принадлежит «Укртрансгаз». НАКу реформы не выгодны по ряду причин. Главная - корпорация потеряет возможность прятать убытки. Сейчас благодаря мутным бюрократическим схемам она показывает прибыль, загоняя при этом всю энергосистему в крупные долги, которые по факту никогда не будут погашены." (с)
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