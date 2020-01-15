 Ринок "чорного" газу в Україні може досягати $600 мільйонів, - Вітренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Гордон.com розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якщо є "чорний" ринок інших товарів - наприклад, "чорний" ринок спирту, отже, під час виробництва таких товарів повинні споживати і газ. Щодо "чорного" ринку газу оцінки дуже різні, в середньому - приблизно від 1% до 10% обсягу споживання на ринку. Це газ, який споживають втемну, тобто за нього платять готівкою", - сказав Вітренко.

Він вважає, що обсяг "чорного" ринку газу в Україні може становити приблизно від 60 до 600 млн дол. на рік.

"Якщо весь обсяг українського ринку - приблизно 30 млн кубометрів, відповідно, 10% - це 3 млн. Одна тис. кубометрів коштує близько 200 дол." - розповів Вітренко.

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