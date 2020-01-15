EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  25319  426
Все про:відставка (574) бешкет (423) Гончарук_Олексій (452) Дубінський (44)

 "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубінський

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук після образ президента має бути відправлений у відставку.

Про це написав у telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Олексій Гончарук має бути відправлений у відставку. Але законних підстав для цього немає - у прем'єра річний імунітет.

Тому, після образ на адресу президента, в товаристві міністрів Милованова і Маркарової, за участю глави НБУ Смолія та його зама Рожкової - має написати заяву сам.

Читайте також: Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

Люди, які сиділи поруч із ним, - теж.

Тому що хіхікали, підтримували, і пропонували свої варіанти того, як наповнити "порожнечу" і представити свої економічні помилки як "перемогу", - вважає Дубінський.

Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву, - слуга народу Дубінський 01

Після засідання фракції "Слуги народу" Дубінський опублікував такий запис: "Заїхали з колегами Бужанським і Куницьким до гниди (закреслено) Гончарука, запитати, коли він подасть у відставку після образи президента?"

Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву, - слуга народу Дубінський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170141
 
 
 Топ коментарі
 
Кого спасать, очередного зеленого недоумка. Несет полную ответственность за все, что происходит в стран сейчас, за все это бл*тство власти -- персонально Зеля. Это его люди, это его монобольшинство и ничего в этой стране не далется без его высочайшего разрешения. Он несет абсолютную ответственность за весь провал власти. Его и надо гнать в шею, все остальные вторичны.
 показати весь коментар
 
А страна выживет? Или нафиг все успеют слить?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Чернь,холопы и глисты могут выбрать только себе подобных но более продвинутых.Вот мы сейчас и выгребаем результат выбора 73%,и это еще к сожалению только начало.И да,с каких это пор правда стала оскорблением?
 показати весь коментар
 
 
Украину уничтожают не кацапы а зебильное стадо. К сожалению это конец революции достоинства.
 показати весь коментар
 
 
Это капец... Сначала нам втюхали в президенты тупого еврея, я думала что таких в природе не существует... а теперь оказалось, что существует еще и еврейская гопота
 показати весь коментар
 
 
слухи о войнах внутри Зе-команды по типу пауков в банке


"в верхушке власти развернулась ожесточенная борьба": против спикера парламента Дмитрия Разумкова играют руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его зам Кирилл Тимошенко, глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия и премьер Алексей Гончарук, "для которого взять верх - единственный шанс не вылететь с позором и треском за полную профнепригодность.
В фонде "Возрождение" считают инициатором кампании по дискредитации (высокие зарплаты) министров и соросовских чиновников Игоря Коломойского", что "принято решение начать ответную информационную кампанию против людей Коломойского во власти, а основной удар направить на главу Офиса президента. Поставлена задача любыми способами добиться отставки Андрея Богдана
Андрея Богдана на посту руководителя президентского офиса заменят на Андрея Ермака, который сейчас работает советником Зеленского. 13 января Богдана первый раз не пригласили на совещание силовиков с президентом. А потом вообще беспрецедентная тема - не пустили на встречу президента с председателем СБУ Иваном Бакановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым. "Отчего Андрюша впервые ох*ел и понял, что в двери президента нужно иногда стучаться. Но, видимо, уже поздно.- Андрей Ермак формирует дублирующую команду и готов по щелчку товарищей из "95 квартала" овладеть высотой под названием глава Офиса президента.
Сейчас коалиция против Андрея Богдана собралась мощная и ситуативно, и медийно, они якобы достигли своего, глава ОП отодвинут публично от сопровождений президента. У многих сложилось впечатление, что глава ОП потерял вес.
Местные элиты не хотят работать в ручном режиме и получать бабло под распил через префектов или ездить на поклон в Офис. Учитывая, что по ряду округов пацаны благополучно сформировали несколько кадровых наборов из подконтрольных людей в местные СН, то угроза переноса выборов с осени на весну их абсолютно не пугает. Поэтому в регионах совершенно не стесняются мочить Зеленского и Гончарука за тарифы, продажу земли и усиление давления фискалов. Конструктивный диалог маловероятен.
https://www.dsnews.ua/politics/tayny-zelenogo-dvora-kogo-otpravyat-v-otstavku-pervym-goncharuka-15012020220000
 показати весь коментар
 
 
видно гончар сильно припік жидомойському чи зелен-ій шмарклі, якщо обросла, смердюча макака дуб-дубом-дубинський хоче відставки гончара
 показати весь коментар
 
 
А что ужасного или обидного сказал премьер? НИ-ЧЕ-ГО!! Для того президенты и собирают в правительствах компетентных и профессиональных людей, потому что сами многого не знают. Так везде! Это абсолютно нормально. У Зеленского совсем другие задачи. Президент как дирижер, сам может не играть ни на одном инструменте, но его музыканты должны быть скоординированы между собой, чтобы "дышали вместе", играли слаженно, в едином темпе и настроении. Что оскорбительного в слове примитивный? Это здорово что президент хочет знать обо всём хотя бы на примитивном (синоним- недостаточно глубоком уровне). Пан Дубинский и ему подобные слуги народа, не превращайтесь в прислужников президента, ему это не нужно! Не раздирайте правительство, не вносите раздор на ровном месте. Имейте в виду, премьеры подают в отставку из-за профнепригодности, а не из-за непонравившегося примитиву-слова. Подобострастные слуги-не превращайте Зеленского в БОГА! Ему нужны соратники, а не бессловесные рабы. А нынешний премьер, несмотря на молодость-очень умён, образован и дай Бог ему здоровья и ума вместе с президентом не обращать внимание на .....))
 показати весь коментар
 
 
"Президент как дирижер, сам может не играть ни на одном инструменте" не верю
 показати весь коментар
 
 
умеет...на рояле неплохо получается без использован ия пальцев)))
 показати весь коментар
 
 
накануне экономического прорыва это сущие мелочи
 показати весь коментар
 
А я буду ржать оставшиеся 4,5 этой власти зебилов)) рассмешите порохоботов прахфисианалы-комики)
 показати весь коментар
 
Олексій Гончарук після скандалу зі зливом своєї розмови в мережу написав заяву про відставку
Прем'єр-міністр України готовий залишити свій пост, проте рішення залишається за президентом. Про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в Офісі президента.
У той же час у мережі з'явилася друга частина скандальної розмови між прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, заступницею голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою. В запису чути, як Гончарук побоюється, що новий Кабмін звинувачуватимуть в тому, що вони "ухандохали економіку".
"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. Ось відповіді… у нас немає", - сказав нібито прем'єр.
"Якщо подивитися на нашу […], то там зараз всі такі думки: ось у нас у 4-м кварталі просяде економічне зростання. Ось він буде чотири і чотири… а зараз буде за деякими оцінками два. І "ухандохали" економіку, розумієте", - продовжив чоловічий голос, схожий на голос Гончарука.
Далі високопосадовці обговорюють стратегію розвитку України.
В той же час наголошується, що 15 січня Володимир Зеленський погоджувати відставку прем'єра не збирається. Передбачається, що зараз всі чекають зливу продовження скандальної розмови, в якому Гончарук міркує про президента і важливі державні справи.
«Наше джерело повідомляє, що в Кабміні було прослуховування, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати. Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер в тому, хто злив його», - йдеться в публікації.Також з'явилася інформація про те, що на засіданні фракції «Слуга народу» було проголосовано недовіру прем'єру, проте «за» висловилося меншість. Йдеться про трохи більше десятка депутатів, які після голосування покинули зал. Судячи з усього, фракція проголосувала довіру главі Кабміну.
https://uazmi.org/news/post/yqaEYOyMybZCDnV9Xzwwmhttps://vgolos.com.ua/news/uhandohaly-ekonomiku-u-merezhi-opublikuvaly-drugu-chastynu-skandalnoyi-rozmovy-goncharuka-video_1149574.html
 показати весь коментар
 
Дубинский, а при чем тут Гончарук, ты спроси избирателей после пол года работы на посту президента Зеленского, что они об этом думают, может у них такое же субъективное мнение сложилось... или мнение избирателей уже никого не ё#бет, так чтоб тебе было понятно на твоем жаргоне морда сказано...
 показати весь коментар
 
 
Считаю, что гнида в Парламенте - это А. Дубинский. Бородатый гандон, ручная шлюшка Коломойского, сепар, заднеприводная подружка портнова и украинофоб.
 показати весь коментар
 
 
Этим зеленым п#дарасам нужно каждый день в морду тыкать, за кой хер их народ выбрал, и где реализация того что през п#издун обещал людям...
Первым законопроектом будет "О народовластии" где этот закон???

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
 показати весь коментар
 
Пейсаті відморозки горою стоять за свого кровного.
 показати весь коментар
 
 
Так без него их место на березке сразу будет.
Как только режим ЗЕ рухнет, Дубинский не жилец в Украине. Так что будут стоять горой пока есть за что стоять. Вот, когда Дубина вдруг резко рванет из Украины - значит ЗЕ настал трындец.
 показати весь коментар
 
 
Эту сволочь зелёную ещё тяжелей будет гнать чем янучар.
 показати весь коментар
 
 
Ловите самокатчика! Говорят, что Гончарука видели, на самокате, шпарит в сторону западной границы! Витренко на его место!
 показати весь коментар
 
А Богдана почему не взяли или он ещё из Швейцарии не подтянулся?
 показати весь коментар
 
Предлагаю Бене держать Боинг на поготове, заправленный и с пилотами в кабине. А то канал Г+Г может не успеть. И в один конец - в Израиль.
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору