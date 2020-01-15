 "Заїхали з колегами до гниди (закреслено) Гончарука. Він має написати заяву", - "слуга народу" Дубінський

Про це написав у telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Олексій Гончарук має бути відправлений у відставку. Але законних підстав для цього немає - у прем'єра річний імунітет.
Тому, після образ на адресу президента, в товаристві міністрів Милованова і Маркарової, за участю глави НБУ Смолія та його зама Рожкової - має написати заяву сам.
Люди, які сиділи поруч із ним, - теж.
Тому що хіхікали, підтримували, і пропонували свої варіанти того, як наповнити "порожнечу" і представити свої економічні помилки як "перемогу", - вважає Дубінський.
Після засідання фракції "Слуги народу" Дубінський опублікував такий запис: "Заїхали з колегами Бужанським і Куницьким до гниди (закреслено) Гончарука, запитати, коли він подасть у відставку після образи президента?"
"в верхушке власти развернулась ожесточенная борьба": против спикера парламента Дмитрия Разумкова играют руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его зам Кирилл Тимошенко, глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия и премьер Алексей Гончарук, "для которого взять верх - единственный шанс не вылететь с позором и треском за полную профнепригодность.
В фонде "Возрождение" считают инициатором кампании по дискредитации (высокие зарплаты) министров и соросовских чиновников Игоря Коломойского", что "принято решение начать ответную информационную кампанию против людей Коломойского во власти, а основной удар направить на главу Офиса президента. Поставлена задача любыми способами добиться отставки Андрея Богдана
Андрея Богдана на посту руководителя президентского офиса заменят на Андрея Ермака, который сейчас работает советником Зеленского. 13 января Богдана первый раз не пригласили на совещание силовиков с президентом. А потом вообще беспрецедентная тема - не пустили на встречу президента с председателем СБУ Иваном Бакановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым. "Отчего Андрюша впервые ох*ел и понял, что в двери президента нужно иногда стучаться. Но, видимо, уже поздно.- Андрей Ермак формирует дублирующую команду и готов по щелчку товарищей из "95 квартала" овладеть высотой под названием глава Офиса президента.
Сейчас коалиция против Андрея Богдана собралась мощная и ситуативно, и медийно, они якобы достигли своего, глава ОП отодвинут публично от сопровождений президента. У многих сложилось впечатление, что глава ОП потерял вес.
Местные элиты не хотят работать в ручном режиме и получать бабло под распил через префектов или ездить на поклон в Офис. Учитывая, что по ряду округов пацаны благополучно сформировали несколько кадровых наборов из подконтрольных людей в местные СН, то угроза переноса выборов с осени на весну их абсолютно не пугает. Поэтому в регионах совершенно не стесняются мочить Зеленского и Гончарука за тарифы, продажу земли и усиление давления фискалов. Конструктивный диалог маловероятен.
https://www.dsnews.ua/politics/tayny-zelenogo-dvora-kogo-otpravyat-v-otstavku-pervym-goncharuka-15012020220000
ЖФІПЖДФВАІОЖ
Прем'єр-міністр України готовий залишити свій пост, проте рішення залишається за президентом. Про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в Офісі президента.
У той же час у мережі з'явилася друга частина скандальної розмови між прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, заступницею голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою. В запису чути, як Гончарук побоюється, що новий Кабмін звинувачуватимуть в тому, що вони "ухандохали економіку".
"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. Ось відповіді… у нас немає", - сказав нібито прем'єр.
"Якщо подивитися на нашу […], то там зараз всі такі думки: ось у нас у 4-м кварталі просяде економічне зростання. Ось він буде чотири і чотири… а зараз буде за деякими оцінками два. І "ухандохали" економіку, розумієте", - продовжив чоловічий голос, схожий на голос Гончарука.
Далі високопосадовці обговорюють стратегію розвитку України.
В той же час наголошується, що 15 січня Володимир Зеленський погоджувати відставку прем'єра не збирається. Передбачається, що зараз всі чекають зливу продовження скандальної розмови, в якому Гончарук міркує про президента і важливі державні справи.
«Наше джерело повідомляє, що в Кабміні було прослуховування, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати. Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер в тому, хто злив його», - йдеться в публікації.Також з'явилася інформація про те, що на засіданні фракції «Слуга народу» було проголосовано недовіру прем'єру, проте «за» висловилося меншість. Йдеться про трохи більше десятка депутатів, які після голосування покинули зал. Судячи з усього, фракція проголосувала довіру главі Кабміну.
https://uazmi.org/news/post/yqaEYOyMybZCDnV9Xzwwmhttps://vgolos.com.ua/news/uhandohaly-ekonomiku-u-merezhi-opublikuvaly-drugu-chastynu-skandalnoyi-rozmovy-goncharuka-video_1149574.html
Первым законопроектом будет "О народовластии" где этот закон???
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
аж слезу пробивает...
Как только режим ЗЕ рухнет, Дубинский не жилец в Украине. Так что будут стоять горой пока есть за что стоять. Вот, когда Дубина вдруг резко рванет из Украины - значит ЗЕ настал трындец.