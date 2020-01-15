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Все про:Слуга народу (594) Гончарук_Олексій (452) Дубінський (44) Бужанський (17)

 Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський. ФОТО

На засіданні фракції політпартії "Слуга народу" в очікуванні приїзду Олексія Гончарука обговорювалися слова прем'єр-міністра з оприлюдненого раніше аудіозапису.

Про це повідомив на своєму telegram-каналі нардеп Максим Бужанський, передає Цензор.НЕТ.

"Сидимо на фракції, чекаємо прем'єра. Депутати слухають записи з його одкровеннями та образами на адресу президента. Є різні думки, дати п#зди відразу, чи ще на початку серпня треба було дати і забути", - зазначив він.

Пізніше він повідомив, що Гончарук розвернувся на під'їзді до ВР.

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"Товариші, це в економіці прем'єр профан, а чуйка у нього огого. Станом на 19.12, розвернувся на під'їзді до Ради і втік у невідомому напрямку. Закінчимо засідання, і поїдемо ловити, якщо не одумається. Хочеться обговорити це поєднання слабоумства і відваги" , - написав Бужанський.

Також він продублював повідомлення колеги по фракції Олександра Дубинського, де вказано, що Гончарук вирушив прямо в офіс президента.

Пізніше нардеп опублікував фото з-під кабінету Гончарука, на якому, крім його і Дубинського, Олександр Куницький.

Депутати Слуги народу обговорюють, чи дати п#зди премєру Гончаруку, - нардеп Бужанський 01
Депутати Слуги народу обговорюють, чи дати п#зди премєру Гончаруку, - нардеп Бужанський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170138
 
   
 Топ коментарі
 
Кого обрали....
Оці піари представляють мільйони українців ???
Я в шоці.
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Я тихо млею ( нет смайлика)
Это НАСТОЯЩЕЕ продолжение сериала "слуги урода"
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Я понял. Зеленский, будучи воистину гениальным актёром и режиссёром, решил воплотить сценарий Квартала 95 в жизни в масштабах всей страны! Потому что сцены ему уже мало, душа просит простора и размаха!!!

Как в фильме Плутовство (Хвост виляет собакой)!
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Стадо своим слабоумием заслужило этот ..баный цирк!
Овощ со всей своей ПР реально интеллигенты были по сравнению с этим...
Вы их достойны.
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Самое время для премьера оргию с мордобоем и проститутками устроить. Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский - Цензор.НЕТ 8883
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Еврейская братва или трио обрезанных .... ))))
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пауки в банке занялись уничтожением друг друга Депутати "Слуги народу" обговорюють, "чи дати п#зди" прем'єру Гончаруку, - нардеп Бужанський - Цензор.НЕТ 1051!
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Дубина и Бужанка хотят дать пи ды Гончаруку , губами по бейцам.
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Дубинскому и Бужанскому яйца будем зажимать в одном дверном проеме...
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парниша на заднем фоне пальцем показывает в каком именно (проеме)
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Читаю новости Украины, вместо юмористических шоу.
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Ставьте Йулю, ей 3,14..._зды давать не нужно, у неё есть.
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Избиратели-зелебобики , смотрите *** , это ваши избранники.
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этим ничтожным ютуб-сливом можно было пренебречь. но эти идиоты решили за премьером погоняться и раздуть.
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зебанаты, они ж для вас так стараются-селфятся- уверенны, что вы оцените... знают какое быдло их избиратели...
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Все расстроены, что Гончарук плохо отзывался о экономических способностях Зеленского. Ребята проблема в этом видео не в этом, а в том, что он решал с мафией нацбанка как обмануть президента, что укрепление гривны это хорошо и убедить его, что при этом ресурсы стали дешевле.(с)
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Як можна було допустити цих виродків до влади? Як?
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украинцы старались. надо же почувствовать разницу
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практически по Верньо - "Революция, как бог Сатурн пожирает своих детей. Будьте осторожны, боги жаждут"
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"На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти" Эти идиоты окончательно уничтожат остатки рейтинга Зеленского и Ко...а каналы офшорника и жопоблока им помогут
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