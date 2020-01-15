 Палата представників США почала передання в Сенат справи про імпічмент Трампа

"За" проголосували 228 конгресменів, а 193 виступили "проти", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Призначення "менеджерів імпічменту" наділяє їх повноваженнями передати статті звинувачення проти Трампа до верхньої палати конгресу США, де почнеться вже судовий процес, в якому сенатори стають присяжними, а члени Палати представників виступають як сторона обвинувачення.

Тепер "Менеджери імпічменту" одразу після голосування повинні відправитися в сенат і передати туди матеріали щодо справи, яку вони курирують.

Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі назвала імена сімох конгресменів, які виступатимуть як "менеджери імпічменту" в сенатських слуханнях. До їх числа потрапили, зокрема, голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф і голова юридичного комітету Джеррі Надлер. Вони обидва брали активну участь у процедурі імпічменту в нижній палаті Конгресу США.

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Також "менеджерами імпічменту" стануть члени палати представників демократи Гакім Джефріс, Джейсон Кроу, Вал Демінгс, Зої Лофгрен і Сільвія Гарсія.

Демократи ініціювали процедуру імпічменту стосовно президента 24 вересня 2019 року, після того, як американський інформатор висловив занепокоєння у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. Під час розмови Трамп закликав Зеленського розпочати розслідування стосовно екс-віце-президента США Джо Байдена та його сина Гантера, а також щодо можливого втручання в американські вибори 2016 року з території України.

У результаті в грудні минулого року Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами звинувачення. Йдеться про зловживання владою і про перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Тепер в Сенаті вирішать, чи справді необхідно усувати Трампа з посади.

Більшість у Сенаті (53 місця) зараз належить партії Трампа - республіканцям. Тому, як вважають спостерігачі, найімовірніше, на цьому етапі процедуру відсторонення президента від влади буде заблоковано.

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