 Палата представників США почала передання в Сенат справи про імпічмент Трампа

"За" проголосували 228 конгресменів, а 193 виступили "проти", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Призначення "менеджерів імпічменту" наділяє їх повноваженнями передати статті звинувачення проти Трампа до верхньої палати конгресу США, де почнеться вже судовий процес, в якому сенатори стають присяжними, а члени Палати представників виступають як сторона обвинувачення.
Тепер "Менеджери імпічменту" одразу після голосування повинні відправитися в сенат і передати туди матеріали щодо справи, яку вони курирують.
Раніше спікер палати представників Ненсі Пелосі назвала імена сімох конгресменів, які виступатимуть як "менеджери імпічменту" в сенатських слуханнях. До їх числа потрапили, зокрема, голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф і голова юридичного комітету Джеррі Надлер. Вони обидва брали активну участь у процедурі імпічменту в нижній палаті Конгресу США.
Також "менеджерами імпічменту" стануть члени палати представників демократи Гакім Джефріс, Джейсон Кроу, Вал Демінгс, Зої Лофгрен і Сільвія Гарсія.
Демократи ініціювали процедуру імпічменту стосовно президента 24 вересня 2019 року, після того, як американський інформатор висловив занепокоєння у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня. Під час розмови Трамп закликав Зеленського розпочати розслідування стосовно екс-віце-президента США Джо Байдена та його сина Гантера, а також щодо можливого втручання в американські вибори 2016 року з території України.
У результаті в грудні минулого року Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами звинувачення. Йдеться про зловживання владою і про перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.
Тепер в Сенаті вирішать, чи справді необхідно усувати Трампа з посади.
Більшість у Сенаті (53 місця) зараз належить партії Трампа - республіканцям. Тому, як вважають спостерігачі, найімовірніше, на цьому етапі процедуру відсторонення президента від влади буде заблоковано.
14 січня 2019 р. ·
На Афоні виявили старовинний рукопис - пом'янник української козацької старшини XVII ст.,яка щедро жертвувала на афонські монастирі.
В рукопису записані роди козацьких ктиторів, зокрема гетьмани Іван Самойлович, Іван Мазепа, Павло Полуботок, Данило Апостол, відомі козацькі полковники Семен Палій, Яків Лизогуб, Василь Кочубей і багато багато інших.
Найцікавіше, що на ім'я кожного представника козацької старшини записані повні переліки їхніх родів, завдяки чому цей рукопис стає цінним джерелом ще й з генеалогії української козацької старшини.
Цей пом'янник плануємо перевидати, щоб це цінне джерело було доступним для вітчизняних дослідників.
P.S. На фото пом'янник розкрито на сторінках, де записані роди гетьманів Івана Самойловича та Івана Мазепи.
https://youtu.be/jfSdAD4CYfE
😄
https://youtu.be/o_TTsTKRWmI
😄
тока начала - може до ноября и успеют передать, а може и не.
23 января в Израиль прилетят президенты, премьер-министры и монаршие особы со всего мира на World Holocaust Forum, который организуется в связи с 75-летием освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау. В списках гостей есть и президент Владимир Зеленский. Вернее пока еще есть. Почему пока еще? Все просто. Зеленский послушав Мендель и Ермака и таки возомнил себя то ли величайшим, то ли могущественным лидером современности. Надули они ему в уши.
И Зеленский потребовал предоставить ему право выступить на форуме.
Сказал, что раз выступают Макрон, Штайнмайер, Путин, Пейнс и Нетаньяху, то и он хочет. Он же великий и могущественный. А если не дадут слово, то он не приедет.
Особливо потужно виглядає Морґан Фрімен!
Шедеврально! Дякую!
Thank You very much!https://twitter.com/i/status/1217404190277939201
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@nazareye