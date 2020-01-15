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Все про:Київ (6810) прорив (28) тепломережа (43) Київавтодор (81)

 Рух по вулиці Антоновича, де був прорив теплотраси, планують відновити до півночі 15 січня, - "Київавтодор"

Рух по вулиці Антоновича поблизу торгового центру Ocean Plaza після пошкодження трубопроводу планують відновити до півночі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КК "Київавтодор" у Фейсбуці.

Як повідомляється, на вулиці Антоновича почали асфальтувати місце пошкодження тепломережі.

"Робота з ліквідації прориву тепломережі не зупиняється ні на хвилину. Частину пошкодженого трубопроводу вже замінили", - сказано в повідомленні.

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В "Київавтодорі" зазначили, що дорожники вистилають два шари дорожнього покриття.

"На місці пошкодження тепломережі працюють фахівці КП ШЕУ Голосіївського району. Відразу ж після заміни тепломагістралі почали відновлення покриття проїзної частини: зробили піщано-щебеневу подушку і почали асфальтування. Дорожники вистилають 2 шари покриття, використовують високоякісний полімерасфальтобетон. Відновити рух по вулиці Антоновича планують до півночі", - сказано в повідомленні.

Як відомо, в понеділок увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Транспортний рух по вулиці Антоновича, де розташований торговий центр, перекрили. У КМДА обіцяють відновити його у другій половині середи, 15 січня.

Під час пориві тепломережі в Голосіївському районі Києва на вул.Антоновича, 174 легких опіків зазнало 9 осіб, яким надається медична допомога

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170134
 
 
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Ура! Надеюсь, до пятницы Ойшен откроется..
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І чого всі в той Київ пруться? Територія столиці потихеньку перетворюється на мінне поле.
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