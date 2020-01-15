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Все про:НАБУ (2216) Правоохоронні органи (651) розшук (317) електронне декларування (635) Дзензерський (7)

 НАБУ оголосило в розшук екснардепа Дзендзерського, підозрюваного в недостовірному декларуванні

Національне антикорупційне бюро України оголосило колишнього народного депутата Верховної Ради Дениса Дзензерського в розшук.

Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України в реєстрі осіб, які переховуються від органів влади, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначено, що Дзензерський переховується від органів досудового розслідування з 5 грудня 2019 року.

Статтею звинувачення в реєстрі вказана ст.366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації), запобіжний захід до екснардепа не застосовувався.

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Нагадуємо, в листопаді 2019 року детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП повідомили Дзензерському про підозру в поданні свідомо недостовірних відомостей у деклараціях за 2015-2018 роки. Екснардеп не задекларував наявність у себе невиконаних фінансових зобов'язань перед банківськими установами України на суму понад 4,7 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170133
 
 
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Знаю одного, так тот наоборот приехал. Хлопнул быдло-лохов на 20 млрд$ в Привате за 6 лет и отлично себя чувствует.
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Ну с 4.7 миллиарда можно стать патриотом любой страны .
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Каким боком Партия Еврейских Слуг им Оманского, ПЕС??Денис Дзензерский -народный депутат Украины VII созыва от Всеукраинского объединения «Батькивщина» и VIII созыва от «Народного фронта».
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