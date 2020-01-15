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 Політика України
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 НАТО почне розгляд заявки України на участь у Програмі розширених можливостей, - віцепрем'єр Кулеба

Україна звернулася з проханням почати розгляд заявки на отримання членства в так званій Програмі розширених можливостей НАТО (ІОР).

Про це у середу під час зустрічі з пресою за підсумками візиту до Брюсселя заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні я офіційно звернувся до Північноатлантичної Ради з проханням розпочати офіційний розгляд заявки України на отримання статусу члена партнерства (в рамках програми – ред.) розширених можливостей", - сказав український урядовець.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих часових рамок такого кроку, Кулеба наголосив, що українська сторона не може тиснути на партнерів по НАТО у цих питаннях. Разом з тим, союзники по НАТО проінформовані і знають, що для України це питання є абсолютним пріоритетом.

"Сьогодні під час однієї зустрічі я заявив, що переконаний - у 2020 році Україна і НАТО матимуть багато важливих спільних історій, але найважливішою такою історією успіху має стати надання Україні статусу учасника цієї Програми… Є деякі держави-члени, які все ще розглядають питання про те, чи потрібно Україні дати такий статус, але керуються вони політичними чинниками. В принципі, Україна відповідає всім критеріям, необхідним для участі у цій програмі", - підкреслив віцепрем’єр-міністр України.

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Він пояснив, що участь у Програмі розширених можливостей долучить Україну до навчань НАТО, до яких залучаються лише країни-союзниці та країни, які мають статус учасника Програми. Іншим позитивним моментом, за його словами, є можливість швидкого та більш глибокого обміну розвідувальними даними.

"Я з сумом можу відзначити: якби ми вже були учасниками цієї Програми, то у контексті зі збиттям нашого літака в Ірані ми могли б швидше отримати якісніші розвідувальні дані від наших партнерів", - зауважив Кулеба.

Він повідомив, що під час зустрічей у штаб-квартирі НАТО керівництво Альянсу та більшість союзників відзначили виважену, конструктивну і водночас – принципову позицію України у цій ситуації навколо збиття українського літака в Ірані.

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Кулеба окремо наголосив, що участь у Програмі розширених можливостей НАТО не зашкодить реалізації Україною Річної національної програми (РНП).

"РНП – це програма, яку ми отримали після 2008 року, коли нам не дали План дій щодо членства, але ось дали інший формат. Оцінка (нашого звіту щодо) виконання РНП 2019 загалом надзвичайно позитивна, всі відзначають швидкість і глибину реформ, і те, що ми не боїмося реформувати ті сфери, які вважалися неможливими та непридатними до реформування, наприклад, державне оборонне замовлення. Тобто, ПРМ - це не інструмент інтеграції, це інструмент поглиблення співробітництва. Тому наша участь в ПРМ жодним чином не впливає на реалізацію нами РНП", - наголосив український урядовець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170132
 
   
 Топ коментарі
 
Украина,вперед,только НАТО может нас реально защитить от татаромордовской дичи тупой и злобной
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Кажуть що прем'єр написав заяву про звільнення. І я маю на увазі Україну.
🤔
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нельзя отпускать, такими економистами не разбрасываются НАТО начнет рассмотрение заявки Украины на участие в Программе расширенных возможностей, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 1668
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Кажуть що прем'єр написав заяву про звільнення. І я маю на увазі Україну.
🤔
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Скоріше за все брехня. От якби за низьку зарплату спочатку сказав і ніфатає, тоді було б схоже.
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Можливо, премії які вони собі понавиписували вже мабудь у кармані. Час тікати, а то ще приб'ють
🤔
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нельзя отпускать, такими економистами не разбрасываются
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Нато мощная организация , но Бюрократическая , от Заявки до принятия решения пройдет не один год , до 5 лет может пройти .
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конечно начнём разсматривать, но вот только начнём разсматривать а не принимать решение о ......., нет, пока ещё в клуб джентельменов вам рано, у вас много идиотов, аж около 70%
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злой ты федька, но возразить как бы и нечего.
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так правду пишу, вот и кажеться что злой, а ведь люди забывает что правда не всегда приятна.
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Разсматривать? - это как?
'Джентельмен ' федька в школу не ходил- зачем ему школа? Он и так джентельмен.
А вокруг одни 'идиоты' в НАТО хотят. Но федька сказал - Рано вам!
Значит, так тому и быть, так как федька все знает !
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net nehodil, vot docj otpravil, tak kak ona uzala cjto jestj kirilica tak iskazzaala, kak ti viucjil govoritj po ruski u nih zje dazje bukvi ne kak u ljudei. НАТО почне розгляд заявки України на участь у Програмі розширених можливостей, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 4355
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А чего это ты соскочил на латиницу?
Вот так у нас и получается. Лезут со своими тупыми пессимистическими прогнозами, раздают советы по совковой привычке, а в своём глазу и полена не замечают, 'nehodil'ы
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rodnaja zje a vot kirilicoi mucjijus, pisju kak slisju vot i jestj kakije to osjibocjki, no ti ucji latinicoi, vedj prigoditjsia a mne kirilicoi ne nado, umirajusjcjaja pismenostj da i jazik ruskij umirajusjcjij
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a soveti ne razdaju, daju svojo videnije, da jesjcjo, zametj, ne ja k vam rvusj a vi hotite k nam a u nas pravila i porjadki, kotorije i vam projdjotsia sobljudatj ili topaite daljsje, takie vot mi, ne gosteprejemnije k osobo misljusjcjimi
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Федя, брешишь, всего 8% идиотов, остальные ближе к адекватности!
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в серёз НАТО почне розгляд заявки України на участь у Програмі розширених можливостей, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 1666 , а когда вылечились то ? Не ну тогда у вас медицина на высоком уровне, если честно, думал начнёте выздаравливать так лет через 20, кстати об этом писал ещё почти год назад, но если уже есть результат, ок, a чем докажешь?
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А зачем доказывать? Вас, придурков, видно издалека! Полный рот говна, этого не скроешь!
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А вас татаро-мордву сраную,думаешь незаметно?
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Именно 8% изберателей проголосовало за Партию Европейской Солидарности, за вас, соевых!
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Украина,вперед,только НАТО может нас реально защитить от татаромордовской дичи тупой и злобной
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Никого оно не защит...оно может только политически не допустить... Да и то в условиях гибридной войны очень большой вопрос...
Защиться можно только как защищает себя Израиль
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svitlana basova‏ @SvitlanaBasova 13 часов назад

У Литві звільнили з армії всіх офіцерів, в яких жінки-росіянки...
Заздримо мовчки.
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Дай Бог. Бо з цими оманськими є ймовірність в мордор вляпаться
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