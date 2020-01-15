 Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.
Представники австралійського уряду заявили про наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж. Зокрема йдеться про ресурси для надання допомоги постраждалим, відновлення інфраструктури та реалізації загальнонаціональних програм з підвищення протипожежної безпеки.
Як відомо, спустошливі лісові пожежі в Австралії вирують із вересня. Вогонь знищив вже 10,3 млн га - територію, порівнянну за розмірами з Ірландією чи Південною Кореєю. Жертвами пожеж стали не менше 27 осіб. 2019 рік став найспекотнішим в Австралії за весь час погодної статистики.
ну , звісно - але їхні соєві кацапські порохофіли можуть дозволити собі лише прострочену сою ...
Тут нет политической подоплёки (международной). Возможно есть внутренняя - приём международной помощи будет означать неспособность правительства справиться с вызовами, стоящими перед страной, оппозиция начнёт спрашивать, а не надо ли в отставку.
Но это точно не из-за Зели / Украины или их имиджа. Отказались и отказались - наше дело как друга и партнёра предложить.
Ганьба 73 відсоткова!
Выпей яду прямо сейчас.
зебіли, ви зробили це разом. Пишайтесь собою.
Никакой зрады нет; спасибо Украине за предложение помощи.
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Янелох Оманский это ходячее недоразумение и катастрофа!