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Все про:Австралія (95) пожежа (1991)

 Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж

Уряд Австралії відмовився від допомоги України у боротьбі з масштабними лісовими пожежами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Громадське ТБ.

Представники австралійського уряду заявили про наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж. Зокрема йдеться про ресурси для надання допомоги постраждалим, відновлення інфраструктури та реалізації загальнонаціональних програм з підвищення протипожежної безпеки.

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Як відомо, спустошливі лісові пожежі в Австралії вирують із вересня. Вогонь знищив вже 10,3 млн га - територію, порівнянну за розмірами з Ірландією чи Південною Кореєю. Жертвами пожеж стали не менше 27 осіб. 2019 рік став найспекотнішим в Австралії за весь час погодної статистики.

Читайте також: Уряд готовий допомогти Австралії в боротьбі з лісовими пожежами, - заява МЗС України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170129
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно Австралія зробила, що відмовилася. Бо приїде Зеленський і знову все почне горіти.
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Токсичный зеля... Все, как от чумы шарахаются. Еще континент смоет к чертям.. Австралия отказалась от помощи Украине в ликвидации последствий масштабных пожаров - Цензор.НЕТ 5661
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У намс самый рейтинговый вислюк в мире.Хорошо,что хоть следующий самолет не сбили с таким к нам уважением.
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Токсичный зеля... Все, как от чумы шарахаются. Еще континент смоет к чертям.. Австралия отказалась от помощи Украине в ликвидации последствий масштабных пожаров - Цензор.НЕТ 5661
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особливо Президнт Зеленський не подобається кацапам , медведчуку і соєвим ригоАналам ... совпадєніє ?
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Про кацапів, таки навпаки, медведчуку також, а ось регіоналам як раз до вподоби(Разумков, Богдан, Портнов і т.д)
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це той Портнов , що при соєвому в Україну повернувся ?
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Той, що вжэ при Ишаке, в мае. Ты про сою аккуратней, соя продукт нежный, дефицитный зубожилая чернь73 жрет в три глотки намазывая пальмовым и запивая квасом. Барыги вискарь с шоколадом.
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Барыги вискарь с шоколадом

ну , звісно - але їхні соєві кацапські порохофіли можуть дозволити собі лише прострочену сою ... Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж - Цензор.НЕТ 8152
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Вот не надо гнать на барыжный шоколад, если вы едите шоколад "Аленка" производства, прости господи, Харьковской бисквитной фабрики, то понятно, откуда мнение про сою. А шоколадки "Рошен" вполне качественные, к нам немцы приезжали, говорят даже для избалованного изобилием тамошнего потребителя рошенки отличаются в лучшую сторону. Просто не надо есть всякое дерьмо и считать, что ты ешь шоколад. Хотя лично я предпочитаю Millennium Golden Nut и польскую Милку.
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Портнов при соевом сидел за границей тихо и не отсвечивал. А вернулся на следующий день после того, как Осел Оманский за булаву подержался.
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ти правильно висловилось - саме : презиДНТ.. Бо на презиДЕНТА воно не тягне, як не крути.
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Правильно Австралія зробила, що відмовилася. Бо приїде Зеленський і знову все почне горіти.
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сьехали таки австралийцы с бубиной кармы - умные черти...
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Після Нотр-Даму дурні, які не розуміють наслідки зеліного візиту щезли.
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а наш рыжий попался как последний лох, до сих пор отбрыкивается - сразу видно не 42 ему Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж - Цензор.НЕТ 9447
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Нашему МЧС досадно. Это ж сколько бабла можно было оттянуть на этой теме. Австралия отказалась от помощи Украины в ликвидации последствий масштабных пожаров - Цензор.НЕТ 6131
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То ж при бариге воровали, а при ЗЕбубачке наоборот даже часть своих денег с зарплаты отдают в бюджет.
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Даже потеряв миллиард кенгуру и других животных, они не желают связываться с нашим выродком. Как же надо им брезговать.
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Не дурні люди. У них країна горить, а у нас вже палає.
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Успокойтесь - это нормальная международная практика : страны предлагают стране в состоянии бедствия помощь, а та принимает её, если есть настоятельная необходимость. Если нет, то "спасибо, мы пока сами, но спасибо, что предложили, если что, будем иметь в виду и обратимся".
Тут нет политической подоплёки (международной). Возможно есть внутренняя - приём международной помощи будет означать неспособность правительства справиться с вызовами, стоящими перед страной, оппозиция начнёт спрашивать, а не надо ли в отставку.
Но это точно не из-за Зели / Украины или их имиджа. Отказались и отказались - наше дело как друга и партнёра предложить.
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Пол года (!!!!!) не прекращаются пожары. Сгорели миллионы редких животных! Это катастрофа планетарного масштаба. А они вые-ются. Тут всем миром уже насильно тушить нужно, если эти лошары сами неспособны.
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Австралия хорошо поддреживала Украину в борьбе с Рашкой. Они радикально выражались в сторону кремляди. А сейчас даже в Австралии просекли какой прокацапский малоросс пришёл к власти. Им западло связываца с кацапским унтерменьшим.
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Без голодранців обідуться. А то на допомозі МНС на чолі з Сабаковим більше вкрадуть.правильно зробили.
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Петя громко пукнул в лужу
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Господи, дай нам пережити цей "позорняк".
Ганьба 73 відсоткова!
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то Петро марно там круги нарізав на нескромній яхті ? )))
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Петро не зміг Гольфстріму лапші навішати )))
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Австралийцы знают кто их поджег, и не хотят принимать "помощь" от тех , кого курируют поджигатели.
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Австралийцы наверное послушали запись с заседания правительства,и понял все...
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Прилетел бы Зе и Австралию затопило бы...
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здобули, пля... Поступово світ відвертається від нашої країни ((((
зебіли, ви зробили це разом. Пишайтесь собою.
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Плюсую. Но! Исключительно потому, что это, в последнее время,- это моя любимая фраза, на Цензоре. Вот так они меня достали, сцуки...
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возможно,сомневаются в профессионализме или побаиваются мародёрства,ведь,нужно не тушить,а ликвидировать последствия пожаров
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Народ, успокойтесь. Наши пожары - не ваши пожары. Это совершенно другая специфика; экипажи должны годами тренироваться чтобы работать именно с этим видом бедствия. У нас горит то что называется bush - эвкалиптовые леса. Там листва и мёртвые растения не гниют, а высыхают. Достаточно одной искры, и начинается масштабное бедствие. Тушить их невозможно - это стена огня высотой десятки метров, которая распространяется со скоростью ветра. Практически всё что могут делать пожарные и полиция - это эвакуировать людей, а если очень повезёт - бороться с мелкими очагами, если есть такая возможность. Австралия очень велика, размером с США без Аляски; даже физически добраться до очагов пожара крайне сложно.
Никакой зрады нет; спасибо Украине за предложение помощи.
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звісно. Дякуємо що хоч в мордяку не плюнув нашому зеленому презИденту..
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Просто не нужно сюда приплетать политику; в данном случае это чисто технические дела.
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можливо і так, але виглядає наче плювок. Відмовляються від допомоги лише коли її пропонують вороги, або просто НЕдрузі.
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Чушь. Для таких ситуаций даже выражение специальное есть в английском языке: "thanks, but no, thanks".
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Я думаю леса уже попилили и вывезли в Китай, а сейчас следы заметаете. Специфика блин... Какая нахрен специфика? Лесной пожар он и в Испании и в Сибири - лесной пожар. Вы с кацапнёй уже по Бельгии за лето сожгли, а всё туда же.
Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж - Цензор.НЕТ 4352
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Питерские гамнтролли отправляются в спам, безоговорочно.
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Королева должна вам вставить по первое число и принудительно ввести войска в эту отсталую колонию, раз сами нихрена не можете сделать.
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З шутом ніхто вже нехоче мати справу.Куди він не полізе,одні нещастя.У Франції- бунт,в США-імпічмент президенту,в Омані- смерть султана,в кацапії-влада пішла у відставку.Дивлячись на це,влада Австралії поступила мудро:"А ну його на хрін".Береженого Бог береже. Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж - Цензор.НЕТ 7314
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Сколько можно повторять дебиловатую мантру о том что зеленский приносит несчастья кому-то кроме Украины и украинцам ? Сколько у вас погибло военных после начала разведения ? А сбитый самолет который по зеленскому имел неисправность ? А бизнес с рашкой ? две проросийские партии в Раде . А продажа земли ? А закон в Раде о придании рускому языку статуса второго ? А закон о федерализации Украины с целью принятия в состав даунбасса и луганды ? И вы продолжаете себя утешать что зеленый гадит остальным но не вам ? Либо вы идиоты либо ... идиоты .

...
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Честно: мне не понравилась Австралия. Ни Сидней, ни Мельбурн, ни Брисбен, ни Порт-Элизабет. У меня там, в каждом порту, какие-то идиотские непонятки были. Кстати, одна из ни- связана с животными. С хомяком, который умер. Если бы вы только знали(!!!)- какие приключения пришлось пережить тушке этого хомяка, в течение шести месяцев!!! А сейчас... а сегодня я прочитал, что эти бравые ребятки спокойно пристрели уже 5000(пять тысяч) верблюдов, якобы для того, чтобы прекратить их страдания. И собираются ещё убить десятки тысяч. Они- врут. Дело вовсе не в страданиях верблюдов и аборигенов. Они просто хотят уничтожить верблюдов, числом поболее, лжецы сраные.
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Виноват- не Порт -Элизабет. Это туда мы аллюмину грузили, в Перте.
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Остановим геноцид верблюдов и коал! Зелёный континент пора перевести под внешнее управление ООН.
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Не стоит юродствовать. И- ничего смешного. Я- вполне серьезно. Пацаны воспользовались ситуацией. И- пристрелят десятки тысяч, ни в чем не виноватых- животных.
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У нас только в одной Одессе - пожар на пожаре .... а нам бы еще за сотни тысяч км. ехать что то тушить ... умно!! .... правительство вообще карту смотрело ? аналитику пожаров в Австралии делало ? Клоуны пля...
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Они подумали, что если помощь от Оманского Ишака, то в придачу будет землетрясение.
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Пишіть правильно- смачно плюнули у Зехарю!
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А зачем в Австраили построили забор длинной в1800км?От кроликов?
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Изначально, здесь фауна резко отличалась от европейской. Привезённые животные для неё чужие; они быстро размножаются, разрушая экологическое равновесие, которое создавалось десятки миллионов лет. Одичавшие кошки уничтожают местных птиц, например. Бродячие верблюды (их завезли афганцы, которых сюда доставили для перевозок грузов по пустыне, пока не была построена железка из Аделаиды на север) тоже уничтожают флору, и т.д.
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Боятся, что бы еще больше не разгорелось!
Янелох Оманский это ходячее недоразумение и катастрофа!
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Только для Украины . Остальное жалкие выдумки пиарспециалистов для поднятия рейтинга зеленой макаки .
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Там, где собираются два порохобота - остается три соевых пятна!
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Ппц))) Кому пожар, а ЗЕБИЛОИД об своём интимном )))
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палають легені планети, а допомога не потрібна ((. То чого ж вони так довго палають тоді?
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Для тех, кто пропускал уроки - " легені планети" - это Южная Америка!
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Мабуть злякались Шо Шкіряка з Зоряном пришлють... Австралія відмовилася від допомоги України в ліквідації наслідків масштабних пожеж - Цензор.НЕТ 2156
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Если у зе такая карма лихая, где не быть, всему пропасть, то видать с яныком за ручку здоровался, тот ему поди и сейчас в холку дышит сидя в ростове. Вот и не принимают помощи, там люди сплоченные, спасают животных, а наши туда поедут, начнут воровать, опозорятся сами и нас опозорят.
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Если Австралия приняла помощь от многих стран, а от помощи Украины отказалась - таки зрада какая-то. Но если им помощь не нужна в принципе, никакой зрады нет.
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