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Все про:адвокат (715) Трудовий кодекс (15)

 Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий

Адвокат Володимир Рижий вбачає зв'язок між процесами скасування адвокатської монополії і прийняття нової редакції Трудового кодексу. На його думку, такі дії нової влади можуть спричинити масове звільнення громадян, які не здатні якісно й ефективно захистити свої права.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Українські новини

"Я вважаю, що скасування адвокатської монополії - це неправильно, адже адвокати професійніші ніж звичайні юристи. Це вплине і на захист звичайних громадян у судах. Деякі заявляють, що скасування монополії дасть можливість дешевше отримати відповідні юрпослуги. Але, зрозумійте, коли горить будинок, то не йдеться про гонорар адвокатів, а йдеться про те, щоб вирішити питання і захистити права громадянина. І не такі вже у нас великі гонорари, як, наприклад, у США. У пошуках професійної юридичної допомоги, громадяни запрошуватимуть дешевшого представника, але це може завдати шкоди їхньому здоров'ю в судовому процесі", - сказав він.

Адвокат не вважає, що законопроєкт про скасування адвокатської монополії спеціально ухвалюють у зв'язку з планами влади прийняти нову редакцію Трудового кодексу, що може спричинити масове звільнення громадян, які не здатні якісно захистити свої права.

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Я не думаю, що це робиться навмисне, але така думка має право на існування", - зазначив Рижий.

Він підкреслив, що законопроєкт про скасування адвокатської монополії "може стати свого роду могильним каменем для всієї системи адвокатури".

"Який сенс робити внески в Асоціацію, платити за підвищення кваліфікації, семінари, здавати іспити, отримувати свідоцтва адвоката, якщо можна закінчити інститут Поплавського чи ще якийсь інший ВНЗ і стати юристом?" - обурився адвокат.

"Зараз накопичилося дуже багато проблем, а органи владних повноважень творять, що хочуть. Тим більше, в контексті курсу на реалізацію ініціативи "Держава в смартфоні". А село, дідусі та бабусі? Як із ними бути? Хто захищатиме їхні права? Не буде стимулу ставати професіоналом. Зате з'являться якісь рішали, які будуть домовлятися..."- впевнений юрист.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170128
 
 
 Топ коментарі
 
адвокатов лишают куска хлеба с икрой черной, проблема у них теперь, конкуренты появятся
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Змішав мух з котлетами ...
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Правильно. Ця влада обслуговуж власників підприємств, олігархів. Тому робить саме те, що робить.
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адвокатов лишают куска хлеба с икрой черной, проблема у них теперь, конкуренты появятся
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Адвокатов куска хлеба не лишат. Пострадает руководство адвокатуры которое собралось торговать свидетельствами и обирать адвокатов под видом обязательных платежей за "повышение квалификации" в разных платных структурах..которые тоже должны платить)) Хотели сделать как нотариусов, которые платили за то что бы стать нотариусом по 100 -150 тысяч долларов ...и сидели боялись проверок за которую тоже сразу нужно платить взятку чиновникам Минюста. Настоящие адвокаты не пострадают, они наоборот все за отмену "монополии" )))
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ничего, будут, как и прежде, уголовникам малявы от сообщников передавать, как нибудь прокормятся...
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Юлія Тар( 25%)‏ @KXnCBbI30tb35z6 14 янв.



Уряя. Нарешті і до нас зелені реформи прийшли. В школах позвільняли мед.сестер.Тепер треба викликати швидку і то, коли поруч будуть батьки. Велика вимога,коли дитина погано себе почуває, краще залишити її вдома. Ай маладці,аплодую. Економія повинна бути економною.
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Так ще два роки тому скоротили. То ж потужна реформа Супрун. До вас тільки дійшло?
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помиллочка, це шоколадна потужна рехворма! Мабуть 146-та. А так хотілося лайном кинути! але порохоботики такі тупі Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий - Цензор.НЕТ 1687
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якщо будуть масові звільнення - то наступним етапом буде звільнення маси зебілів на Печерську.
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Новий трудовий кодекс це закон про рабство, саме цього хотіли прихильникі Зе для себе і своїх дітей.
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За що зебіли голосувати - те і отримали.
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Ага, точно. Лишение монополии адвокатов повлечет увольнение граждан.)))
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 10 ч.10 часов назад

Волонтерство - добровільно безкорислива суспільна діяльність. Свою "безкорисливу" діяльність Мустафа оцінив в 300 тисяч. Волонтерство від Найєма.
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Тут не зовсім співставні речі. Товаріща трохи відтягнули від корита. А багатьом хочуть вдягти хомут.
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Ты где логику учил, "проффесианал"? Адвокатскую монополию ни в коем случае нельзя отменять потому что гладиолус!
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т.н. "трудовой кодекс" вместе с дорогими адвокатами используют обычно проворовавшиеся топ-чиновники: его уволили, а оно нашло ошибочку и восстановилось - платите ему "зряплату" за все годы.
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Не соглашусь. С новым Кодексом реальная проблема. Он не под интересы работников заточен. Да, старый КЗоТ позволял "петлять", но вместе с тем, он не позволял выгнать человека, который находится на лечении, так как получил травму на предприятии. Простых работников миллионы ,а чинуш - тысячи. И здесь проблема далеко не в том, что нельзя выгнать человека, находящегося на лечении, а в липовых справках, которые дают врачи. Вы суть понимаете? Они не то меняют. В старый КЗоТ достаточно было внести правки. К примеру, понятно, что частник не может сохранять место за беременной сотрудницей - это логично. Ну и еще много по каким пунктам. Но это относительно небольшие изменения. А с тем, что адвокатской монополии быть не должно - согласен.
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подымаеш канализационный люк, а там юрист услуги предлагает............
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Можно подумать сейчас кто-то их защищает.
Разве что продать квартиру, что бы с помощью адвоката восcтановиться на работе с зарплатой 300 $.
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То ,что новый Трудовой кодекс - дерьмо, у меня сомнений нет. К слову, к старому у меня претензий гораздо меньше, чем, скажем к налоговому, административному или уголовному. Там нужно было только урегулировать деятельность профсоюзов и, возможно предусмотреть новые варианты оплаты труда. Но для этого совсем не обязательно принимать новый кодекс, как мне кажется. Права рабочих там защищены достаточно.
Но вот как это адвокат увязывает КЗоТ с защитой в судах, я так и не понял. Нет дорогой, если у человека достаточно знаний, чтобы защитить себя в суде, но при этом у него нет лицензии, то я лично проблем не вижу - пусть защищает. Кроме этого, защитой прав работников должны заниматься профсоюзы. Не те профсоюзы, которые подчиняются руководителю предприятия, а нормальные, которые, я надеюсь, будут созданы и которые будут нанимать именно профессиональные конторы дя защиты интересов своих членов. Все просто, но нам до этого ой как далеко!
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Нанял бы ты себе,Владимир Рыжий,толкового адвоката.И оспаривал бы и Трудовой кодекс и право на монополию.
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в Америге исчо и нотариусофф того.........
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Кто у нас следующий? пророчили полный песец металлурги, аграрии , железнодорожники , кто-то там от медицины ,теперь вот адвокаты...... Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий - Цензор.НЕТ 1645
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V-S 04d983c0 Металургію та аграрії не трогай.Там алігархи без шута розбируться.Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий - Цензор.НЕТ 1099
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А металлурги и аграрии не жалуются, жалуются те, кто торгует ихней продукцией, но они себя так называют .. Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий - Цензор.НЕТ 8069
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'харчова піраміда 'Цензора.

юзери
боти
редколегія
іспанська лотарея,адвокати..
Бутусов. Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий - Цензор.НЕТ 5879
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"повлечет массовые увольнения граждан"_______________эт оно про себя??????
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Я начинаю сомневаться, в умственных способностях адвокатов)))
Уже третий день они несут в СМИ ужасающий бред!
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Ай я яй! А не хоче товстоморда гнида розказати як воно одне з другим стикуєця?
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Да ладно Вам. Одна из обязанностей хорошего адвоката как раз увязать не связанные с собой вещи, и опровергнуть связи, которые есть.
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Я думав,скаже,що це приведе до масових звільнень адвокатів.
А взагалі,хай цей рижий разом зі своєю сраною асоціацією можуть подати масові позови в суди і звернення в держструктури,щоб не допустити новий трудовий кодекс,що порушує права громадян. Хай покажуть клас.
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Украинцев превращают в рабов. Бегите из этой клоунской страны и чем дальше, тем лучше.
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Розмріявся... Нам простіше передушити невелику кількість корумпованих зелених потвор.
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Хто такий адвокат сьогодні? Це абсолютно аморальна істота яка добровільно виступає посередником між грошовитим злочинцем або аферистом та правоохоронними органами. Саме вони несуть слідчим та суддям, канцеляристам та клеркам всіх мастей. Це кровоносні судини корупції по яким течуть брудні гроші. У нас взагалі не існує такого поняття як змагальний процес. Адвокати в судах німі як риби бо навіть немає сенсу виступати - все вирішують гроші. І це падло загрожує нам порушенням наших прав? Та саме його паразитичне існування в умовах адвокатської монополії на захист і є порушенням прав громадян на справедливість відповідно до Закону, а не стану гаманця. Навіть в Британії існує адвокатський рух "немає перемоги - немає гонорару" (No win - no fee!). А у нас адвокат нахабно вимагає "гроші вперед!" і категорично відмовляється захищати невинного і бідного на догоду грошовитому покидьку. Правоохоронна система вже давно приватизована юристами всіх мастей і існує лише з метою збагачення "членів клану".
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Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий

якась логіка в цьому є.. Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий - Цензор.НЕТ 8403

якщо припустити що всі трудящі- дебіли,а
адвокати-генії юриспруденції що захищають трудящих з власного виняткового гуманізму і людинолюбства.. Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий - Цензор.НЕТ 4754
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А что им помешает нанять хороших бывших адвокатов, они исчезнут? Или можно трудовой кодекс не менять.
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это такая *****, Рыжий. Пол года назад решалось дело знакомого по поводу компенсации за боевую травму, так адвоката назначили, как обезьянку в зоопарке: "Вот он, адвокат, он имеет лицензию, - покажи бумажку, дебил, - вот, у него бумага, он молодец, мы продолжим". Простой клерк с незаконченным юридическим образованием провел всё дело, а тому ******** с лицензией 1% отдали просто за то, что он есть
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Да иди в пень. Вы что дешёвые, что дорогие - одинаково тупые в основной массе.
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