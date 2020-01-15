 Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Українські новини
"Я вважаю, що скасування адвокатської монополії - це неправильно, адже адвокати професійніші ніж звичайні юристи. Це вплине і на захист звичайних громадян у судах. Деякі заявляють, що скасування монополії дасть можливість дешевше отримати відповідні юрпослуги. Але, зрозумійте, коли горить будинок, то не йдеться про гонорар адвокатів, а йдеться про те, щоб вирішити питання і захистити права громадянина. І не такі вже у нас великі гонорари, як, наприклад, у США. У пошуках професійної юридичної допомоги, громадяни запрошуватимуть дешевшого представника, але це може завдати шкоди їхньому здоров'ю в судовому процесі", - сказав він.
Адвокат не вважає, що законопроєкт про скасування адвокатської монополії спеціально ухвалюють у зв'язку з планами влади прийняти нову редакцію Трудового кодексу, що може спричинити масове звільнення громадян, які не здатні якісно захистити свої права.
Я не думаю, що це робиться навмисне, але така думка має право на існування", - зазначив Рижий.
Він підкреслив, що законопроєкт про скасування адвокатської монополії "може стати свого роду могильним каменем для всієї системи адвокатури".
"Який сенс робити внески в Асоціацію, платити за підвищення кваліфікації, семінари, здавати іспити, отримувати свідоцтва адвоката, якщо можна закінчити інститут Поплавського чи ще якийсь інший ВНЗ і стати юристом?" - обурився адвокат.
"Зараз накопичилося дуже багато проблем, а органи владних повноважень творять, що хочуть. Тим більше, в контексті курсу на реалізацію ініціативи "Держава в смартфоні". А село, дідусі та бабусі? Як із ними бути? Хто захищатиме їхні права? Не буде стимулу ставати професіоналом. Зате з'являться якісь рішали, які будуть домовлятися..."- впевнений юрист.
Уряя. Нарешті і до нас зелені реформи прийшли. В школах позвільняли мед.сестер.Тепер треба викликати швидку і то, коли поруч будуть батьки. Велика вимога,коли дитина погано себе почуває, краще залишити її вдома. Ай маладці,аплодую. Економія повинна бути економною.
Волонтерство - добровільно безкорислива суспільна діяльність. Свою "безкорисливу" діяльність Мустафа оцінив в 300 тисяч. Волонтерство від Найєма.
Разве что продать квартиру, что бы с помощью адвоката восcтановиться на работе с зарплатой 300 $.
Но вот как это адвокат увязывает КЗоТ с защитой в судах, я так и не понял. Нет дорогой, если у человека достаточно знаний, чтобы защитить себя в суде, но при этом у него нет лицензии, то я лично проблем не вижу - пусть защищает. Кроме этого, защитой прав работников должны заниматься профсоюзы. Не те профсоюзы, которые подчиняются руководителю предприятия, а нормальные, которые, я надеюсь, будут созданы и которые будут нанимать именно профессиональные конторы дя защиты интересов своих членов. Все просто, но нам до этого ой как далеко!
юзери
боти
редколегія
іспанська лотарея,адвокати..
Бутусов.
Уже третий день они несут в СМИ ужасающий бред!
А взагалі,хай цей рижий разом зі своєю сраною асоціацією можуть подати масові позови в суди і звернення в держструктури,щоб не допустити новий трудовий кодекс,що порушує права громадян. Хай покажуть клас.
якась логіка в цьому є..
якщо припустити що всі трудящі- дебіли,а
адвокати-генії юриспруденції що захищають трудящих з власного виняткового гуманізму і людинолюбства..