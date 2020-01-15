 Ухвалення нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії спричинить масові звільнення громадян, нездатних захистити свої права, - адвокат Рижий

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"Я вважаю, що скасування адвокатської монополії - це неправильно, адже адвокати професійніші ніж звичайні юристи. Це вплине і на захист звичайних громадян у судах. Деякі заявляють, що скасування монополії дасть можливість дешевше отримати відповідні юрпослуги. Але, зрозумійте, коли горить будинок, то не йдеться про гонорар адвокатів, а йдеться про те, щоб вирішити питання і захистити права громадянина. І не такі вже у нас великі гонорари, як, наприклад, у США. У пошуках професійної юридичної допомоги, громадяни запрошуватимуть дешевшого представника, але це може завдати шкоди їхньому здоров'ю в судовому процесі", - сказав він.

Адвокат не вважає, що законопроєкт про скасування адвокатської монополії спеціально ухвалюють у зв'язку з планами влади прийняти нову редакцію Трудового кодексу, що може спричинити масове звільнення громадян, які не здатні якісно захистити свої права.

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Я не думаю, що це робиться навмисне, але така думка має право на існування", - зазначив Рижий.

Він підкреслив, що законопроєкт про скасування адвокатської монополії "може стати свого роду могильним каменем для всієї системи адвокатури".

"Який сенс робити внески в Асоціацію, платити за підвищення кваліфікації, семінари, здавати іспити, отримувати свідоцтва адвоката, якщо можна закінчити інститут Поплавського чи ще якийсь інший ВНЗ і стати юристом?" - обурився адвокат.

"Зараз накопичилося дуже багато проблем, а органи владних повноважень творять, що хочуть. Тим більше, в контексті курсу на реалізацію ініціативи "Держава в смартфоні". А село, дідусі та бабусі? Як із ними бути? Хто захищатиме їхні права? Не буде стимулу ставати професіоналом. Зате з'являться якісь рішали, які будуть домовлятися..."- впевнений юрист.

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