 Найманця РФ, який охороняв уламки авіалайнера МН-17, взято під варту з можливістю застави 105 тис. грн, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Нагадаємо, в серпні 2014 чоловік з корисливих мотивів вступив до лав терористів і був зарахований у так званий батальйон "Народне ополчення", розташований в Єнакієвому. У військовій формі російського зразка і озброєний АК-47 і пістолетом системи "Макаров", бойовик здійснював охорону блокпоста в с. Грабове Шахтарського району Донецької області, де перевіряв автомобілі і документи у водіїв і пасажирів і передавав керівникам отримані від інформаторів дані про місце перебування і переміщення військової техніки Збройних сил України.

"Крім того, зловмисник був задіяний в охороні місця авіакатастрофи пасажирського літака Boeing 777 рейсу МН-17 компанії Malaysia Airlines, внаслідок якого загинули 298 пасажирів і членів екіпажу, знаходив серед уламків речі та інші матеріальні цінності, що належали загиблим, передавав їх своїм ватажкам, отримуючи грошову винагороду в розмірі від 500 до 1500 руб." - сказано в повідомленні.

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Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

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Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії по застосуванню і тлумаченню Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

14 листопада Об'єднана слідча група в зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювалося на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їх інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.