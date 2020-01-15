 У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет. ВIДЕО

В опублікованому на Youtube записі звучать голоси, схожі на прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, пише Цензор.НЕТ.
Також озвучується дата, в яку нібито відбувається розмова - 16 грудня.
Голос, схожий на голос прем'єр-міністра, просить допомогти йому пояснити президенту на запланованій нараді з питань економічної політики, що відбувається з курсом, за рахунок чого він зміцнюється, і чи є в бюджеті дірка в 50 мільярдів.
Він передає нібито розмову з президентом, де Зеленський просить "перестати морочити голову", коли зміцнення гривні йому пояснюють сприятливою макроекономічною ситуацією.
"У Зеленського дуже примітивне, в сенсі просте розуміння економічних процесів. Він розуміє: є платіжний баланс, він сильно неправильний, а гривня сильно зміцнилася. Аномально. Він шукає відповідь на це запитання. Як йому виразно пояснити таке: на початку року, перед виборами населення не вірило в гривню, тому що це фактор нестабільності. Гривню всі розгойдували, тому вона була слабшою, ніж повинна бути. Це я зараз фантазую. Після виборів всі розповідали, що гривня бахне, буде за 50. Тому що вона зробила - спочатку повернулася в той стан, в якому повинна бути економічно. Потім люди побачили: парламент сильний, молодий, страхи, які були перед виборами не підтверджуються. Потім - новий, сильний президент, бла-бла-бла... Рівень довіри безпрецедентний до влади. Гривня продовжує зміцнюватися. У нього немає цього розуміння. Треба показувати і говорити, щоб це мало дуже реалістичний вигляд. Тому що поки у нас не буде для президента відповіді на запитання, у нього буде порожнє місце там, і йому буде прилітати ось ця хрєнь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що там у нього туман на цю тему", - пояснює той, хто говорить.
Також він підкреслює, що президенту потрібно показати, що ресурси стали дешевші, визнаючи, що сам є повним профаном в економіці.
Вы кем там работаете? В комментариях четко прослеживается одно(!) направление. Свобода слова и мнений? Такой ЦЕЛЕнправленной свободы не бывает ! Это больше напоминает вопли "все пропало, ЗЕ сливает Украину" этих, проигравших... Читаю комментарии и озираюсь вокруг-какие 73% за слугу народа,если читать комменты ? Где они?
Прем'єр-міністр України готовий залишити свій пост, проте рішення залишається за президентом. Про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в Офісі президента.
У той же час у мережі з'явилася друга частина скандальної розмови між прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, заступницею голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою. В запису чути, як Гончарук побоюється, що новий Кабмін звинувачуватимуть в тому, що вони "ухандохали економіку".
"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. Ось відповіді… у нас немає", - сказав нібито прем'єр.
"Якщо подивитися на нашу […], то там зараз всі такі думки: ось у нас у 4-м кварталі просяде економічне зростання. Ось він буде чотири і чотири… а зараз буде за деякими оцінками два. І "ухандохали" економіку, розумієте", - продовжив чоловічий голос, схожий на голос Гончарука.
Далі високопосадовці обговорюють стратегію розвитку України.
В той же час наголошується, що 15 січня Володимир Зеленський погоджувати відставку прем'єра не збирається. Передбачається, що зараз всі чекають зливу продовження скандальної розмови, в якому Гончарук міркує про президента і важливі державні справи.
«Наше джерело повідомляє, що в Кабміні було прослуховування, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати. Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер в тому, хто злив його», - йдеться в публікації.Також з'явилася інформація про те, що на засіданні фракції «Слуга народу» було проголосовано недовіру прем'єру, проте «за» висловилося меншість. Йдеться про трохи більше десятка депутатів, які після голосування покинули зал. Судячи з усього, фракція проголосувала довіру главі Кабміну.
https://vgolos.com.ua/news/uhandohaly-ekonomiku-u-merezhi-opublikuvaly-drugu-chastynu-skandalnoyi-rozmovy-goncharuka-video_1149574.html
Ну так Зеленский разумно рассуждает, долго так продолжаться не может. И на Цензоре опять обрезанная новость, на других ресурсах - Гончарук говорит, что он юрист, в экономике не понимает, есть 2 пути и т.д. И главный вопрос - почему внутренняя информация становится известной? Где СБУ?
Про що конкретно, ви питаєте? Будьте ласкаві конкретизувати питання, що б воно було зрозумілим співбесіднику.