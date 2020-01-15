EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  41778  439
Все про:бюджет (700) Зеленський (4140) зливання інформації (14) Гончарук_Олексій (452)

 У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет. ВIДЕО

На одному із засідань Кабміну наприкінці минулого року, де були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Мінфіну Оксана Маркарова, глава НБУ Яків Смолій і його зам Катерина Рожкова, нібито розробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.

В опублікованому на Youtube записі звучать голоси, схожі на прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, пише Цензор.НЕТ.

Також озвучується дата, в яку нібито відбувається розмова - 16 грудня.

Голос, схожий на голос прем'єр-міністра, просить допомогти йому пояснити президенту на запланованій нараді з питань економічної політики, що відбувається з курсом, за рахунок чого він зміцнюється, і чи є в бюджеті дірка в 50 мільярдів.

Читайте також: Здогадуюся, хто з нардепів зливає в мережу інсайди "Слуги народу", має бути внутрішнє розслідування, - Арахамія

Він передає нібито розмову з президентом, де Зеленський просить "перестати морочити голову", коли зміцнення гривні йому пояснюють сприятливою макроекономічною ситуацією.

"У Зеленського дуже примітивне, в сенсі просте розуміння економічних процесів. Він розуміє: є платіжний баланс, він сильно неправильний, а гривня сильно зміцнилася. Аномально. Він шукає відповідь на це запитання. Як йому виразно пояснити таке: на початку року, перед виборами населення не вірило в гривню, тому що це фактор нестабільності. Гривню всі розгойдували, тому вона була слабшою, ніж повинна бути. Це я зараз фантазую. Після виборів всі розповідали, що гривня бахне, буде за 50. Тому що вона зробила - спочатку повернулася в той стан, в якому повинна бути економічно. Потім люди побачили: парламент сильний, молодий, страхи, які були перед виборами не підтверджуються. Потім - новий, сильний президент, бла-бла-бла... Рівень довіри безпрецедентний до влади. Гривня продовжує зміцнюватися. У нього немає цього розуміння. Треба показувати і говорити, щоб це мало дуже реалістичний вигляд. Тому що поки у нас не буде для президента відповіді на запитання, у нього буде порожнє місце там, і йому буде прилітати ось ця хрєнь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що там у нього туман на цю тему", - пояснює той, хто говорить.

Також він підкреслює, що президенту потрібно показати, що ресурси стали дешевші, визнаючи, що сам є повним профаном в економіці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170126
 
   
 Топ коментарі
 
Почему-то все постоянно забывают что Зеля не президент, а зицпредседатель Фунт !!! И никто его не дурачит и тем более не подставляет.... У него роль такая по сценарию... У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - в интернет слили аудиозапись возможного разговора Гончарука - Цензор.НЕТ 7575
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
 
Из 73% здесь прсутствуют возможно лишь я и Белышев. Остальные - "млхнорылые" и пороВшивые пдрсы.
 показати весь коментар
 
это не прослушка! они сами сделали эту запись! они играют в кино во власти!
 показати весь коментар
 
А кто это вообще записывает и главное, зачем? Вы думаете, Свинарчук в оборонке дохера шарил или тот польский рокер в железной дороге? Вам дают говно с лопаты, а вам ещё хочется. Посмотрите на себя, кто вы такие, каждый читающий посты ***** по специальности работает? Вам нужна жизнь или сенсация? Не ***** ли вам что там кто сказал? Если вы судите людей по ********, а не по работе, значит вы всю жизнь в песочнице друг другу сказки рассказываете. У предыдущих чепушил умных слов было выше крыши, а результата - ноль, только призывы и лозунги. По всей видимости, нужно время, чтобы переключиться на реальность
 показати весь коментар
 
 
Люмпен триумфує, навіть Брундуков був у 100 разів більш моральною людиною, ніж Зе з командою

У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет - Цензор.НЕТ 4751
 показати весь коментар
 
 
Эту плесень зелёную даже соскребать жалко.
 показати весь коментар
 
 
Вопрос к Главному Редактору Юрию Бутусову.
Вы кем там работаете? В комментариях четко прослеживается одно(!) направление. Свобода слова и мнений? Такой ЦЕЛЕнправленной свободы не бывает ! Это больше напоминает вопли "все пропало, ЗЕ сливает Украину" этих, проигравших... Читаю комментарии и озираюсь вокруг-какие 73% за слугу народа,если читать комменты ? Где они?
 показати весь коментар
 
 
73% , которые за слугу народа, сейчас сидят на диванах и смотрят сватов, ну или что из показываемого на Г+Г
 показати весь коментар
 
 
оце і дивно - як так нарахували підрах.ї?
 показати весь коментар
 
 
Боже, кого повибирали та призначили?? І це команда ЗЕ!! Це його найкращі єкономісти?? КРИСИ, ПАЦЮКИ ПОГАНІ!!
 показати весь коментар
 
 
Єдине пояснення чому зростає гривня - це заводять бабло під майбутній дерибан землі та підприємств
 показати весь коментар
 
 
Гори хата, гори й сарай!!)) правильно зебики?))
 показати весь коментар
 
 
" абрррр, абрррр, масквашвея, масквашвея..."
 показати весь коментар
 
 
Олексій Гончарук після скандалу зі зливом своєї розмови в мережу написав заяву про відставку
Прем'єр-міністр України готовий залишити свій пост, проте рішення залишається за президентом. Про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в Офісі президента.
У той же час у мережі з'явилася друга частина скандальної розмови між прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, заступницею голови НБУ Катериною Рожковою та міністром фінансів Оксаною Маркаровою. В запису чути, як Гончарук побоюється, що новий Кабмін звинувачуватимуть в тому, що вони "ухандохали економіку".
"Треба подумати, як ми це зрежисуємо. Давайте відповімо на запитання, як ми з цим справляємося. Ось відповіді… у нас немає", - сказав нібито прем'єр.
"Якщо подивитися на нашу […], то там зараз всі такі думки: ось у нас у 4-м кварталі просяде економічне зростання. Ось він буде чотири і чотири… а зараз буде за деякими оцінками два. І "ухандохали" економіку, розумієте", - продовжив чоловічий голос, схожий на голос Гончарука.
Далі високопосадовці обговорюють стратегію розвитку України.
В той же час наголошується, що 15 січня Володимир Зеленський погоджувати відставку прем'єра не збирається. Передбачається, що зараз всі чекають зливу продовження скандальної розмови, в якому Гончарук міркує про президента і важливі державні справи.
«Наше джерело повідомляє, що в Кабміні було прослуховування, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати. Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер в тому, хто злив його», - йдеться в публікації.Також з'явилася інформація про те, що на засіданні фракції «Слуга народу» було проголосовано недовіру прем'єру, проте «за» висловилося меншість. Йдеться про трохи більше десятка депутатів, які після голосування покинули зал. Судячи з усього, фракція проголосувала довіру главі Кабміну.

https://vgolos.com.ua/news/uhandohaly-ekonomiku-u-merezhi-opublikuvaly-drugu-chastynu-skandalnoyi-rozmovy-goncharuka-video_1149574.html
 показати весь коментар
 
Юлія Тимошенко, схоже, не поспішає займати пост глави уряду, передає «Українська правда». Як заявила екс-прем'єр, при президенті Володимирі Зеленському вона не зможе стати прем'єр-міністром.
 показати весь коментар
 
Тімашонка не поспішає, а якби й поспішала, то її всеодно ніхто не призначить. вже напрем'єрила.
 показати весь коментар
 
короче: зебіли=дебіли. Так має бути зрозуиіло всім
 показати весь коментар
 
 
ЯКИЙ РІВЕНЬ ЗАХИСТУ? щО ЦЕ ЗА КОШМАРРР?
 показати весь коментар
 
Зашквар за зашкваром зекоманды знаменует прекрасную традицию в стиле шуток квартала 95 ))) так когда-то будут писать историки.
 показати весь коментар
 
 
Ну те що вони говорили то таке. Але чому вони говорять російською мовою ?!!! Оце найгірше.
 показати весь коментар
 
 
Один зебильный идиот говорит, что второй зебильный идиот еще более тупой чем он сам? А самое главное - причина по которой укрепилась гривна не ОГВЗ под дикие проценты и вливание спекулятивного капитала из-за границы, а за счет ДОВЕРИЯ ЗЕБИЛОВ. Предлагаю "нашему премьеру" регулировать курс гривны просмотром сериалов про слугу народа - показали раз в месяц , и гривна укрепилась на 5%, ну а шапито 95 каждые выходные по 0,1% добавляют, ибо рассчитаны на совсем уж тупых зебилов, а у таких как правило денег нет.
 показати весь коментар
 
 
Так пирамиду ОВГЗ с громадными объемами и дикими процентами построил некто Порошенко для себя любимого
У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет - Цензор.НЕТ 8378
 показати весь коментар
 
===Он понимает: есть платежный баланс, он сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос.===
Ну так Зеленский разумно рассуждает, долго так продолжаться не может. И на Цензоре опять обрезанная новость, на других ресурсах - Гончарук говорит, что он юрист, в экономике не понимает, есть 2 пути и т.д. И главный вопрос - почему внутренняя информация становится известной? Где СБУ?
 показати весь коментар
 
 
А я буду ржать оставшиеся 4,5 этой власти зебилов)) рассмешите порохоботов прахфисианалы-комики)
 показати весь коментар
 
 
Питанням на питання... Зрозуміло...
Про що конкретно, ви питаєте? Будьте ласкаві конкретизувати питання, що б воно було зрозумілим співбесіднику.
 показати весь коментар
 
Такий вибір, що "Пєтрухи", що Зекоманди говорить про невігластво, тупість народу, повну тупість. Народ зовсім відключив мозок і не здатний побачити очевидні речі. Трохи включіть мозок, відірвіться від футболу і порнухи. Вас же видавлюють із країни. Подумайте, чому так сталося, що найбагатша на ресурси країна Європи стала найбіднішою, чому ви їдете на заробітки, а олігархи процвітають, зверніть увагу, чи багато серед них українців.
 показати весь коментар
 
 
А Пэтрухи тебе что плохого сделали? Шоколадом перекормили?)) вот из-за таких типа умников которым все мешают Украина и в говне.
 показати весь коментар
 
Судячи з усього, зе-кодла іде в разнос. Уже починають гризти один одного, як голодні щури
 показати весь коментар
 
 
Нужно четко понимать - если твоя должность Директор Департамента и выше, Зам. министра, Глава Государственной службы, Министр и т.д. первое, что тебе нужно сделать, въехав в свой новый кабинет - вызвать спецов и проверить помещение на наличие "жучков"
 показати весь коментар
 
Юлит самокатчик, петляет - сказал бы прямо : преЗедент - Осел.
 показати весь коментар
Сторінка 5 з 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору