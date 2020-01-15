 У Зеленського дуже примітивне розуміння економічних процесів, - можливу розмову Гончарука злили в інтернет. ВIДЕО

В опублікованому на Youtube записі звучать голоси, схожі на прем'єр-міністра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, пише Цензор.НЕТ.

Також озвучується дата, в яку нібито відбувається розмова - 16 грудня.

Голос, схожий на голос прем'єр-міністра, просить допомогти йому пояснити президенту на запланованій нараді з питань економічної політики, що відбувається з курсом, за рахунок чого він зміцнюється, і чи є в бюджеті дірка в 50 мільярдів.

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Він передає нібито розмову з президентом, де Зеленський просить "перестати морочити голову", коли зміцнення гривні йому пояснюють сприятливою макроекономічною ситуацією.

"У Зеленського дуже примітивне, в сенсі просте розуміння економічних процесів. Він розуміє: є платіжний баланс, він сильно неправильний, а гривня сильно зміцнилася. Аномально. Він шукає відповідь на це запитання. Як йому виразно пояснити таке: на початку року, перед виборами населення не вірило в гривню, тому що це фактор нестабільності. Гривню всі розгойдували, тому вона була слабшою, ніж повинна бути. Це я зараз фантазую. Після виборів всі розповідали, що гривня бахне, буде за 50. Тому що вона зробила - спочатку повернулася в той стан, в якому повинна бути економічно. Потім люди побачили: парламент сильний, молодий, страхи, які були перед виборами не підтверджуються. Потім - новий, сильний президент, бла-бла-бла... Рівень довіри безпрецедентний до влади. Гривня продовжує зміцнюватися. У нього немає цього розуміння. Треба показувати і говорити, щоб це мало дуже реалістичний вигляд. Тому що поки у нас не буде для президента відповіді на запитання, у нього буде порожнє місце там, і йому буде прилітати ось ця хрєнь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що там у нього туман на цю тему", - пояснює той, хто говорить.

Також він підкреслює, що президенту потрібно показати, що ресурси стали дешевші, визнаючи, що сам є повним профаном в економіці.