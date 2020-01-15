 Поруч із житловою забудовою в Харківській області виявлено 61 міну часів Другої світової війни, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

Про вибухонебезпечну знахідку повідомили місцеві жителі.

"Під час ідентифікації було встановлено, що ці предмети були на прилеглій до житлового сектора території на відстані близько 30 метрів від житлової забудови. Після огляду прилеглої території було зроблено висновок, що на цій території невстановленими особами проводилися роботи з пошуку металобрухту за допомогою металошукача, про що свідчить багато слідів від розкопок грунту", - йдеться в повідомленні.

Група розмінування піротехнічного підрозділу Навчального центру ОРС ЦЗ ДСНС України, яка прибула на місце, вилучила, розмінувала і знешкодила 60 протитанкових мін та 1 мінометну міну калібру 81 мм.

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