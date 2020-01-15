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Все про:G-7 (221) Рябошапка Руслан (246) Офіс генерального прокурора (27)

 Рябошапка обговорив хід розслідування катастрофи в Ірані з послами країн G7

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка провів зустріч із послами країн "Великої сімки".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Під час зустрічі були обговорені питання щодо розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ", - сказано в повідомленні.

Також сторони обмінялися позиціями про санкції ЄС проти колишніх українських чиновників.

"Крім того, Генеральний прокурор розповів про результати та подальші кроки реформи прокуратури. Так, з 2 січня 2020 почав роботу Офіс Генерального прокурора, де працюють прокурори, які довели свій професіоналізм і добропорядність, пройшовши всі етапи атестації. На черзі - відбір прокурорів на вакантні посади", - додали в пресслужбі.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170123
 
 
 Топ коментарі
 
Позорище . Позорят цуки Украину на весь мир !
За 10 лет во всем мире сбито ДВА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТА !!! И оба российскими ракетами.
Украина вправе пробовать эмбарго для раши и Ирана - но цуки зеленые упорно молчат!!!!
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Был повод встретиться, посмеяться.
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"Коллективный Зеленский ведет Украину в пропасть" Андрей Пионтковский

https://youtube.com/watch?v=SJOiLjuOsLc
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Рябошапка как Бы порядочный Человек и Самообладанием Он по моему не обделен . Сам Портнов обещал его повертеть , а Он и виду не подал.Он завоюет взаимопонимание.
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Позорище . Позорят цуки Украину на весь мир !
За 10 лет во всем мире сбито ДВА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТА !!! И оба российскими ракетами.
Украина вправе пробовать эмбарго для раши и Ирана - но цуки зеленые упорно молчат!!!!
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"Коллективный Зеленский ведет Украину в пропасть" Андрей Пионтковский

https://youtube.com/watch?v=SJOiLjuOsLc
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Єпать який тонкий хід. Прям пнагахадовавачка!Рябошапка обсудил ход расследования катастрофы в Иране с послами стран G7 - Цензор.НЕТ 5943
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Неужели этого пистеца небыло видно перед выборами?? Грязная и откровенная ложь лившаяся с экрана не напрягала?? Хотелось черпать большой ложкой?
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Лохам показали чувака на лісапеті і вони побігли голосувати за нього.
Рябошапка обговорив хід розслідування катастрофи в Ірані з послами країн G7 - Цензор.НЕТ 7821
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рябошапка, очередное чучело на посту руководителя правоохранительных органов без опыта и знаний. все что он может обсудить, это размер гонорара от своей жены за исполнение супружеских обязанностей. рябошапка, баканов, аваков, чумак, луценко... и т.д. сколько еще дилетантов будут "типа создавать" видимость профессионализма и борьбы с преступностью?
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"а вон дымя горящей шапкой
прошёл какой то рябошапка" (С) ))
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Суд Києва відпустив чоловіка, який зґвалтував і вбив дворічного хлопчика

Адвокат Ксенія Проконова повідомила, що Олександра Блакірева, якого звинувачують у зґвалтуванні і вбивстві дворічного хлопчика, достроково звільнили з СІЗО.
Шевченківський районний суд Києва задовольнив відповідне клопотання захисту, проте не повідомив про це рішення потерпілим і прокуратурі.
За словами Проконової, обвинувачений жодного дня не провів у в'язниці.
Блакірева засудили до 10 років позбавлення волі у 2019 році за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю).
Однак апеляційний суд виніс рішення про те, що попереднє ув'язнення з 18 травня 2016 року до 21 жовтня 2019 року рахувалося за законом Савченко (день за два).
Так, Блакірев відсидів більшу частину терміну і його достроково звільнили за сумлінну поведінку. Адвокат потерпілих збирається оскаржити зазначене рішення суду.
Факти ICTV також писали про те, що у Києві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати і вбити 19-річну киянку.
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