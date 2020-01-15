 Рябошапка обговорив хід розслідування катастрофи в Ірані з послами країн G7

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Під час зустрічі були обговорені питання щодо розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ", - сказано в повідомленні.

Також сторони обмінялися позиціями про санкції ЄС проти колишніх українських чиновників.

"Крім того, Генеральний прокурор розповів про результати та подальші кроки реформи прокуратури. Так, з 2 січня 2020 почав роботу Офіс Генерального прокурора, де працюють прокурори, які довели свій професіоналізм і добропорядність, пройшовши всі етапи атестації. На черзі - відбір прокурорів на вакантні посади", - додали в пресслужбі.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.