 Рябошапка обговорив хід розслідування катастрофи в Ірані з послами країн G7

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"Під час зустрічі були обговорені питання щодо розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ", - сказано в повідомленні.
Також сторони обмінялися позиціями про санкції ЄС проти колишніх українських чиновників.
"Крім того, Генеральний прокурор розповів про результати та подальші кроки реформи прокуратури. Так, з 2 січня 2020 почав роботу Офіс Генерального прокурора, де працюють прокурори, які довели свій професіоналізм і добропорядність, пройшовши всі етапи атестації. На черзі - відбір прокурорів на вакантні посади", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
За 10 лет во всем мире сбито ДВА ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЕТА !!! И оба российскими ракетами.
Украина вправе пробовать эмбарго для раши и Ирана - но цуки зеленые упорно молчат!!!!
https://youtube.com/watch?v=SJOiLjuOsLc
прошёл какой то рябошапка" (С) ))
Адвокат Ксенія Проконова повідомила, що Олександра Блакірева, якого звинувачують у зґвалтуванні і вбивстві дворічного хлопчика, достроково звільнили з СІЗО.
Шевченківський районний суд Києва задовольнив відповідне клопотання захисту, проте не повідомив про це рішення потерпілим і прокуратурі.
За словами Проконової, обвинувачений жодного дня не провів у в'язниці.
Блакірева засудили до 10 років позбавлення волі у 2019 році за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю).
Однак апеляційний суд виніс рішення про те, що попереднє ув'язнення з 18 травня 2016 року до 21 жовтня 2019 року рахувалося за законом Савченко (день за два).
Так, Блакірев відсидів більшу частину терміну і його достроково звільнили за сумлінну поведінку. Адвокат потерпілих збирається оскаржити зазначене рішення суду.
Факти ICTV також писали про те, що у Києві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати і вбити 19-річну киянку.