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Все про:Крим (7047) Захарченко Олександр (282)

 Окупанти присвоїли вулиці в Сімферополі ім'я ліквідованого донецького терориста Захарченка

В окупованому Криму одній із вулиць у житловому кварталі Сімферополя вирішили дати ім'я ліквідованого ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Сегодня", з посиланням на "депутата" російської Держдуми від Криму Андрія Козенка.

"Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні Комісії з присвоєння, зміни та анулювання найменувань елементів вулично-дорожньої мережі та планувальної структури Сімферополя", - заявив він.

Козенко також уточнив, що вулиця розташована в мікрорайоні "Кримська роза".

Читайте також: Найманці РФ "декомунізували" площу в центрі Донецька на честь ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170119
 
 
 Топ коментарі
 
памятник не забудьте поставить
Оккупанты присвоили улице в Симферополе имя ликвидированного донецкого террориста Захарченко - Цензор.НЕТ 5632
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могли бы и город переименовать ...Захерополь ..по моему звучит
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Ну, остаётся пожелать им побольше таких улиц. И поскорее Путина...
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Чего ожидать от уродов, которые в Виннице перестреляли кучу наших людей, загребли их и на том же месте.... открыли парк для детей?
Я далек от оккультизма, но этих падалей нужно было бить всем миром. Гитлер реально спас Сралина от справедливости. Как писало - немецкий штык вскрыл гнойник совка, перед тем когда бы даже армия самого совка начала бы этих тварей давить - сралиных разных.
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А в Украине что-нибудь проиходит. Так посмотреть - то Зеленский - это престарелый Брежнев. Только мааленький. Ну и остальные старцы.
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зебіли, і не скаржіться, що вас хтось спамить.
Ви самі доре вмієте спамити, зокрема, і адекватного Эрнесто Ча Навіть я розспамити не можу.
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могли бы и город переименовать ...Захерополь ..по моему звучит
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или хотя бы курорт Зелятополь - какую нить болотную Расейку в Зелятополь переименовать - не? туда бы сразу инвестиции пошли. наплыв турыстов.
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А гиви с моторолой когда ***** увековечит?
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как живые -ленин...широкий захар и армян с усами))
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Проблема, хто саме ліквідував - залишається відкритою. Нє, ну, понятно, що з відома *****, і, може, навіть на його замовлення... Але хто саме ліквідував?
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Сэмьэл Люис Джексон с Траволтой приходили...а подчищал захерчкины ошметки с оторванными яйцами Харви Кейтель ...
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Да какая Разница для некоторых Чиновников .А может все Таки ЕСТЬ.
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Курощупская. Ну или Маршала Куриных Войск. Он же Лондон и Рейкьявик брал. А это не хухры-мухры.
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Вони певно сподіваються, що таким чином тролять українців.
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Улица Курощуповская, однако. А жители, соответственно, курощуповцы и куроё*цы.
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А улица освещена? Заасфальтирована? Тогда какая разница!
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почему бы тогда не имени Власова,если нет разницы.
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Тем более, что власовский флаг, уже стал в России национальньім.
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Будет у них и улица Власова. Нельзя называть только именами борцов за независимую Украину - это самые страшные враги всего человечества. А Власов, Гитлер, Захарченко - то так, дети невинные.
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На росії так завжди:мертвих восхваляють,ставлять памятники,доводять до ідолів-зате живих знищують заживо...смердяча огидна країна.Бо мертвяків уже боятись нічого....
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Вулиця тупого думбаса що брав лондОн.
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Що так і написали: "імені дебіла-курощипа"?
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Как сказал клоун какая разница лишь бы план был забористый
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а улицу в честь телефона назовут???....... дебилы рускомирные......
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У Києві пам'ятники російським окупантам Ватутіну, Щорсу...
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Так і назвали? "Уліца ліквідірованого терориста?"
А вулиця пристріленого Ватутіна там є?
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На черзі проспект Моторила та бульвар Гіві.
На проспекті буде встановлено ось такий пам'ятний знак:

Окупанти присвоїли вулиці в Сімферополі ім'я ліквідованого донецького терориста Захарченка - Цензор.НЕТ 8717
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Несправедливо как-то получаются... А остальные херои малососси - Гиви, Моторола, незаслуженно забыты. Их кличками тоже нужно какую нибудь улицу назвать, может на крайняк корабль или самолёт.
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Главное - не забыть подобные издевательства со стороны браццкого народа, когда Путлер подохнет, а это паскудство (проект "Новороссия") - закроется.
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Все, как завещал клован в своем новогоднем "поздравлении" - "какаяразницакакаяулица..."(с)
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Штирлиц
едет по Симферополю и видит на улице имени ликвидированного донецкого террориста Захарченко стоит Мюллер на обочине и голосует.

"Не
фига"-думает Штирлиц -"Не остановлюсь". Едет дальше по улице имени ликвидированного
донецкого террориста Пушилина, опять Мюллер голосует на обочине. "Не
фига"-думает Штирлиц -"Не остановлюсь". Едет дальше по улице имени ликвидированного
кремлёвского террориста Путина, и
опять Мюллер голосует.

"Издевается"- подумал Мюллер.

"Кольцевая"- подумал Штирлиц.
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Не улица Путина, а тупик Путина. Кольцевой тупик.
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Немецкие оккупанты тоже присваивали улицам украинских городов немецкие названия.
Кто-нибудь их помнит?
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) осталось там торжественно открыть кафе "сепар" и пригласить на открытие авторитетов симферополя.
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А влада Зе за будь яку ціну хоче на російських умовах впихнути в Україну лднр ,це спрвді не розуміння ситуації, чи це зрада національних інтересів? думаю і одне і інше ,на жаль зебіли повірили в голобородька ,відкрийти очі .
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Влада зЕ хоче впхати Україну в мало-недо-россо-ЛДНР.
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заду на захарченко сверну на матаролу....))))
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такая себе кацапская месть за название ул. Бандеры, впереди ещё моторылы,. киви и др. безславные ублюдки.
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пройдусь по моторолиной, сверну на гиви-киви и гдето на захарченко я постою в тени . както так , на том свете кобзон им там поёт.
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Да уж.Сегодня можно в реальном времени,наблюдать технологию мифического творения истории москалей Окупанти присвоїли вулиці в Сімферополі ім'я ліквідованого донецького терориста Захарченка - Цензор.НЕТ 3130
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