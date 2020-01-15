 Окупанти присвоїли вулиці в Сімферополі ім'я ліквідованого донецького терориста Захарченка

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Сегодня", з посиланням на "депутата" російської Держдуми від Криму Андрія Козенка.
"Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні Комісії з присвоєння, зміни та анулювання найменувань елементів вулично-дорожньої мережі та планувальної структури Сімферополя", - заявив він.
Козенко також уточнив, що вулиця розташована в мікрорайоні "Кримська роза".
Я далек от оккультизма, но этих падалей нужно было бить всем миром. Гитлер реально спас Сралина от справедливости. Как писало - немецкий штык вскрыл гнойник совка, перед тем когда бы даже армия самого совка начала бы этих тварей давить - сралиных разных.
Ви самі доре вмієте спамити, зокрема, і адекватного Эрнесто Ча Навіть я розспамити не можу.
А вулиця пристріленого Ватутіна там є?
На проспекті буде встановлено ось такий пам'ятний знак:
едет по Симферополю и видит на улице имени ликвидированного донецкого террориста Захарченко стоит Мюллер на обочине и голосует.
"Не
фига"-думает Штирлиц -"Не остановлюсь". Едет дальше по улице имени ликвидированного
донецкого террориста Пушилина, опять Мюллер голосует на обочине. "Не
фига"-думает Штирлиц -"Не остановлюсь". Едет дальше по улице имени ликвидированного
кремлёвского террориста Путина, и
опять Мюллер голосует.
"Издевается"- подумал Мюллер.
"Кольцевая"- подумал Штирлиц.
Кто-нибудь их помнит?
какая разница...