 Окупанти присвоїли вулиці в Сімферополі ім'я ліквідованого донецького терориста Захарченка

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Сегодня", з посиланням на "депутата" російської Держдуми від Криму Андрія Козенка.

"Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні Комісії з присвоєння, зміни та анулювання найменувань елементів вулично-дорожньої мережі та планувальної структури Сімферополя", - заявив він.

Козенко також уточнив, що вулиця розташована в мікрорайоні "Кримська роза".

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