 Направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Гончаренко зазначає, що авіасполучення між Україною й Оманом проходить через країни, які на той момент здійснювали авіаційні і ракетні удари і вели бойові дії.

"До наших силовиків у мене кілька запитань. Як повинні реагувати в СБУ і Міноборони на наявність загрози для президента в разі, якщо він випадково чи невипадково опинився в країні, яка примикає до напружених районів, зокрема на Близькому Сході. Чи був проінформований Зеленський про авіаудари США з 2 на 3 січня і про приведення в повну бойову готовність ракетних військ Ірану? Хто йому це повідомив, і як він відреагував?", - написав депутат.

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Гончаренко нагадав, що згідно з законом СБУ і Міноборони мають регулярно проводити інформаційно-аналітичні дії в інтересах України і зовнішньої безпеки і доповідати Головнокомандувачу про можливі загрози.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

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