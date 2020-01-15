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Все про:Зеленський (4140) Міноборони (3013) СБУ (5022) Гончаренко (217) Оман (24)

 Направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Олексій Гончаренко направив запит керівникам СБУ і Міністерства оборони щодо інформування президента України Володимира Зеленського про можливу військову сутичку між Іраном і США напередодні його поїздки в Оман.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Гончаренко зазначає, що авіасполучення між Україною й Оманом проходить через країни, які на той момент здійснювали авіаційні і ракетні удари і вели бойові дії.

"До наших силовиків у мене кілька запитань. Як повинні реагувати в СБУ і Міноборони на наявність загрози для президента в разі, якщо він випадково чи невипадково опинився в країні, яка примикає до напружених районів, зокрема на Близькому Сході. Чи був проінформований Зеленський про авіаудари США з 2 на 3 січня і про приведення в повну бойову готовність ракетних військ Ірану? Хто йому це повідомив, і як він відреагував?", - написав депутат.

Читайте також: Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману. ДОКУМЕНТ

Направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман, - Гончаренко 01

Направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман, - Гончаренко 02

Гончаренко нагадав, що згідно з законом СБУ і Міноборони мають регулярно проводити інформаційно-аналітичні дії в інтересах України і зовнішньої безпеки і доповідати Головнокомандувачу про можливі загрози.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман, - Гончаренко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170118
 
   
 Топ коментарі
 
Бубочка даже 4 раза в Москву слетать не побоялся в 2014. Такой смельчак!
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Гончаренко время от времени ворушит палкой эту вонючую кучу зеленого дерьма не давая ей усохнуть )
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Бубочка даже 4 раза в Москву слетать не побоялся в 2014. Такой смельчак!
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Валишь много кирпичей каждый раз в свои штанишки когда гдето пишеться или слышеться - « Пэтро»?
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Да, в декабре 2019 года путч же обещали, Пэтро станет новым Пиночетом, стадион так стадион все дела. А на деле Пэтро улетел отдыхать на яхте и давал свои очень ценные советы по пейсбуку. Ото зрада.
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На укуренный бред Зебила лениво как-то отвечать. Стадион Моника предложила!
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на его месте, на отдыхе в омане должен был быть гончаренко )
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Хрен регианальный.
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Гончаренко время от времени ворушит палкой эту вонючую кучу зеленого дерьма не давая ей усохнуть )
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Він Глист - Безхатченка що подорожує по усьому політичному лайну. Це "форма" запиту на притулок....
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тот кто подорожует по лайну когда самолёты наши сбивают ракетами - это твой соплежуй - наркоман ЗеЛохский.
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В шанувальників мальдівського лайна пам'ять коротка...
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Мальдивы - это конечно куда интересней чем ... Оман , Одесса , Турция , Закарпатье , Япония .... и это за 6 месяцев ..... но тебе Мальдивы стали поперек горла ..... хочешь челлендж ? Назови пять успехов Зеленского за все эти месяцы .... а я в ответ назову 50 провалов .... гоу ? если пацан ... ну ты же не лох какой то ....???
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Ну, що ще можуть написати зебіли як не про Мальдіви 😂😂😂
Для них уринотерапія в очі, то Божа роса!
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Президенты такие вопросы обычно сами решают. В их руках судьбы мира.
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вот это верно, скоро ваш усатый диктатор продаст вас холопы царьку плешивому в царство рашистское, причем с вами холопы не советуясь. проснешься ты как то утром, а по радио скажут - с добрым утром россияне царь ваш приветствует вас, Боже храни рашку и гимн!!!
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не поверишь а у меня телевизора нет. гнилая отмазка литвин! если бы отсутствие радио еще бы и от куйла спасало! инета у тебя тоже конечно нету? царек вам рашистсткий чебурнет введет, как в Северной Корее - такой небольшой и тільки для себе!!! жди процесс уже пошел! как медвед не противился а и его к ногтю прижали.... следующий твой поц усатый.....
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Да мне Медведев тоже не очень. Давно пора было его гнать.
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ты смотри! так ты еще и переживаешь! так ты в рашке чалишься? это я спрашиваю только потому, что мне как то по барабану кто там у куйла премьером был и будет, я там не живу и чем у них хуже - тем мне приятнее! а тебе почему то невсёравно? ты за свою страну переживай а не за медведя.....вот не пойму я вас белорусы, вас так и тянет в рашку ,в совок , в гавно.....
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Да я стараюсь быть в курсе мировых событий.
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гончаренко, ты конечно невъе бенно умный , но почему ты думаешь что зельц когда куда то в тайне отъезжает тоткого то информирует? особенно военных? я горько смеюсь.... это же все страшные еврейские тайны!
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Легко и непринужденно играть Роль Президента когда все по Стенарию , а когда он переписывается ежеминутно и артист идет позади Паровоза всегда догоняя , то Толпа ликуя смотрит и ничего не скрыть и спрятать . Это его Президента школа и Курс молодого Бойца , и Посмотрим какой ученик и Боец. И Господь Милосерден до Украины , Что Не за счет Украинцев .
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Коли здійняли бучу в ЗМІ, що ригняво-порохоботного хлопчика викрали, була одна думка - що б не знайшли. Не тобі, дрібне чмо, щось патякать. Хоч відповідати чого Україна залишилась без керівництва, під час війни, - потрібно.
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Надо постоянно тыкать мордой осла оманского в ту кучу дерьма которую она наваляла
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Оконтуривання лайна справа корисна для капсуляції...
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Гончаренко, есть еще один аспект - БУБОЧКА поволок туда своих детей? Дети еще за себя не отвечают . Значит ЗЕ подверг их опасности , шо имеет в Австрии уголовную статью . А в Украине детство защищено от придурков законами?
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Та вы шо, совсем подурели, такую ахинею уже несёте, шо просто мрак.
Та подлечите нервы и живите спокойно!
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Ольоша такой активный последнее время. Как бы его не загнал пэтюня, ведь потом пристрелить нужно
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Гончаренко в отличии от шмаркли хоть разговаривать умеет и троллит последнее время тоже не хуже ..... чего стоит видосик где он режет "зелень" за барной стойкой ))))))
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Интересно, а что он будет говорить, когда получит ответ такого рода: был на отдыхе и была официальная встреча Направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 4954 Направив запит в СБУ і Міноборони щодо інформування Зеленського про небезпеку поїздки в Оман, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5216
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Или отдых или официальная встреча. Если по другому, то наверняка вранье.
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А как-бы было чудненько, если бы сбили самолет с клоуном.....
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ТАк, Гончаренко тянет на медаль "главного задрота" (комплимент)
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Зе продає Україну в роздріб, між відпочинками.
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