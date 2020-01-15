 Завтра в Україну прибуде делегація з Ірану і фахівці "Боїнга", - Бутусов

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Завтра в Україну прибуває делегація Ірану для ознайомлення з обладнанням та умовами дешифрування даних чорного ящика зі збитого "Боїнга" авіакомпанії МАУ. Після цього огляду іранська влада ухвалить рішення про можливість передачі для дешифрування в Україні другої чорної скриньки, де міститься вся інформація про параметри польоту. Також в Україну прилітають фахівці з чорних скриньок компанії "Боїнг" - виробника літака", - повідомив він.
За словами Бутусова, накопичення в Україні доказової бази "було б свідченням готовності іранської влади відповідати за скоєний злочин" і "дає в руки Україні реальні докази, які можна використовувати в міжнародних судах".
"Після трьох діб цинічних спроб влади Ірану приховати злочин, у мене особисто довіри до режиму Хаменеї немає ні на грам, але в Ірані масові протести, думаю, мають все-таки передати", - зазначає журналіст.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Саме цікаве:
21 апреля 1978 года The New York Times написала, что южнокорейский гражданский лайнер с 97 пассажирами на борту (включая 5 детей) и экипажем из 13 человек был сбит советскими ПВО.
Это был первый пассаржирский самолет не по ошибке, а сознательно сбитый над территорией СССР. Вылетел из парижского аэропорта Орли 20 апреля 1978 г. На борту были граждане Южной Кореи, Франции, Японии и ФРГ.
А пассажиры не просто смотрели на самолет с красной звездой, почему-то никак не отстававший, но весело махали руками и щелкали фотоаппаратами через иллюминаторы. Потом в западной прессе появились снимки сбившего их истребителя с разных ракурсов.
Но командиры Босова побоялись, что с них полетят погоны и дали ему команду уничтожить цель. Тот выпустил ракету, которая взорвалась рядом с двигателем, оторвала трехметровый кусок крыла, выбила иллюминатор и проделала пробоины в фюзеляже. Один из пассажиров, 36-летний кореец Тай Хаи, погиб моментально (кроме него был ранен в плечо японец Йошитака Сугано, который умер уже на земле - как писали на Западе, от неоказанной вовремя медицинской помощи). Кроме того 13 человек было ранено осколками, а в салоне произошла взрывная декомпрессия, у многих пассажиров лопнули перепонки и пошла кровь носом.
Крмандир лайнера Ким Чанг Кью (до работы в гражданской авиации был летчиком-истребитель ВВС Южной Кореи с опытом боевых действий) совершил фантастический маневр - с высоты 9500 метров вошел в пике под углом в 45 градусов, а когда пассажиры решили, что падают, были в ужасе и молились, ему удалось выровнять самолет в километре от земли! После чего летчик решил садиться. Командир видел сверху только леса и редкие островки вокруг замерзших и занесенных снегом белых озер. На одно из них командир и решил сажать облепленный снегом самолет, который шел уже вслепую. Из-за возможных торосов садились на полувыпущенных шасси, как на лыжах. Самолет прошел все озеро и ювелирно уперся в берег так, что под лед провалились только колеса. Все оставшиеся в живых пассажиры и экипаж были спасены.
СССР отказался сотрудничать в расследовании этого инциндента с международными экспертами, не вернул черные ящики и даже не предоставил никому данные с них. Самолет корейцам так и не вернули.