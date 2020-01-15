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 Завтра в Україну прибуде делегація з Ірану і фахівці "Боїнга", - Бутусов

У четвер, 16 січня, в Україну прибудуть іранські фахівці, які мають ознайомитися з обладнанням та умовами дешифрування даних чорних скриньок.

Про це повідомив у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Завтра в Україну прибуває делегація Ірану для ознайомлення з обладнанням та умовами дешифрування даних чорного ящика зі збитого "Боїнга" авіакомпанії МАУ. Після цього огляду іранська влада ухвалить рішення про можливість передачі для дешифрування в Україні другої чорної скриньки, де міститься вся інформація про параметри польоту. Також в Україну прилітають фахівці з чорних скриньок компанії "Боїнг" - виробника літака", - повідомив він.

За словами Бутусова, накопичення в Україні доказової бази "було б свідченням готовності іранської влади відповідати за скоєний злочин" і "дає в руки Україні реальні докази, які можна використовувати в міжнародних судах".

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"Після трьох діб цинічних спроб влади Ірану приховати злочин, у мене особисто довіри до режиму Хаменеї немає ні на грам, але в Ірані масові протести, думаю, мають все-таки передати", - зазначає журналіст.

Завтра в Україну прибуде делегація з Ірану і фахівці Боїнга, - Бутусов 01

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170117
 
 
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Приедут с чемоданом "зелени" для "Буратины" и его "папы Карло"? А потерпевшие будут "тупо "посланы"?... Не удивлюсь...
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Приехавших представителей Ирана и "наших специалистов" один на один оставлять нельзя. А то они такие выводы намутят! Хорошо что будут представители Боинга и нужны еще представители стран пострадавших граждан. Вот тогда все будет правильно!
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Як вперше був збитий пасажирський Boeing, перші жертви і перші наслідки розборок між країнами: https://site.ua/aleksandr.sokolovskiy/25202-vresh---ne-uydesh-maloizvestnaya-istoriya-kak-sovetskie-istrebiteli-v-1978-sbili-passajirskiy-boing/
Саме цікаве:

21 апреля 1978 года The New York Times написала, что южнокорейский гражданский лайнер с 97 пассажирами на борту (включая 5 детей) и экипажем из 13 человек был сбит советскими ПВО.
Это был первый пассаржирский самолет не по ошибке, а сознательно сбитый над территорией СССР. Вылетел из парижского аэропорта Орли 20 апреля 1978 г. На борту были граждане Южной Кореи, Франции, Японии и ФРГ.
А пассажиры не просто смотрели на самолет с красной звездой, почему-то никак не отстававший, но весело махали руками и щелкали фотоаппаратами через иллюминаторы. Потом в западной прессе появились снимки сбившего их истребителя с разных ракурсов.
Но командиры Босова побоялись, что с них полетят погоны и дали ему команду уничтожить цель. Тот выпустил ракету, которая взорвалась рядом с двигателем, оторвала трехметровый кусок крыла, выбила иллюминатор и проделала пробоины в фюзеляже. Один из пассажиров, 36-летний кореец Тай Хаи, погиб моментально (кроме него был ранен в плечо японец Йошитака Сугано, который умер уже на земле - как писали на Западе, от неоказанной вовремя медицинской помощи). Кроме того 13 человек было ранено осколками, а в салоне произошла взрывная декомпрессия, у многих пассажиров лопнули перепонки и пошла кровь носом.

Крмандир лайнера Ким Чанг Кью (до работы в гражданской авиации был летчиком-истребитель ВВС Южной Кореи с опытом боевых действий) совершил фантастический маневр - с высоты 9500 метров вошел в пике под углом в 45 градусов, а когда пассажиры решили, что падают, были в ужасе и молились, ему удалось выровнять самолет в километре от земли! После чего летчик решил садиться. Командир видел сверху только леса и редкие островки вокруг замерзших и занесенных снегом белых озер. На одно из них командир и решил сажать облепленный снегом самолет, который шел уже вслепую. Из-за возможных торосов садились на полувыпущенных шасси, как на лыжах. Самолет прошел все озеро и ювелирно уперся в берег так, что под лед провалились только колеса. Все оставшиеся в живых пассажиры и экипаж были спасены.
СССР отказался сотрудничать в расследовании этого инциндента с международными экспертами, не вернул черные ящики и даже не предоставил никому данные с них. Самолет корейцам так и не вернули.
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