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Все про:смерть (3762) Донбас (12964) Об'єднані сили (423)

 Від початку доби на Донбасі загинув боєць ОС, ворог застосовував заборонене озброєння калібру 152, 120 і 82 мм, - пресцентр

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Об'єднаних сил.

Зазначається, що п'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі - поруч з Павлополем (з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм) і Авдіївкою (зі снайперської гвинтівки), а також недалеко від Пісків (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів) і Василівки (з великокаліберного кулемета).

Чотири обстріли противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі - недалеко від Оріхового (з артилерії калібру 152 мм - 6 снарядів, 120-мм міномета - 27 хв), а також поблизу Світлодарська (з міномета калібру 82 мм ворог випустив 2 міни) і Новотошківського (14 мін з міномета калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів).

Також читайте: Ворог тричі обстрілював позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

"Сьогодні, 15 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170112
 
 
 Топ коментарі
 
Перемирия нет. Украинскому Воину Вечная Память. Слава Герою!
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Готовий ще на трьох ділянках "розвод лохів" зробити?
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Перемирия нет. Украинскому Воину Вечная Память. Слава Герою!
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Вы Можете Сказать или сделать , что Бы Они перестали Стрелять.
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Чтобы они перестали стрелять нужно на каждый их обстрел отвечать своим, а лучше несколькими. Ну и кроме того нужно переносить войну на территорию врага - нужно чтобы на территории кацапстана взрывались склады с боеприпасами, нефтебазы, трубопроводы и газопроводы и т.д. и может тогда до кацапов дойдет что воевать это дорого и невыгодно. Ну и конечно же перестать вливать в уши зе-лохам басни про то, что войну можно закончить быстро "просто перестав стрелять" или что с врагом можно договориться о мире просто так, без капитуляции и ущерба для государственности, суверенитета и экономики.
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Потрудитесь объяснить что потом. После переноса войны на территорию врага. К чему это приведёт? Можете просчитать на несколько шагов вперёд?
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Диверсии - прежде всего пострадают мирные люди . а если на чужой территории , то это уже другой статус , с Защитника превращаешься в Агрессора . И если по Истории то только защищаемся и только на своей территории. Вопрос как и чем время то другое.
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Жуйте сопли дальше и превращайтесь в Малоросиию и мыролюбных чмошников . Кацапы любят таким хари бить и ноги об них вытирать. Такие мыролюбные чмошники для кацапской гопоты это как суфле на десерт..ммм пальчики оближешь..
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Готовий ще на трьох ділянках "розвод лохів" зробити?
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Зато определены еще три точки отвода наших войск! К стати! А гидрант не запамятовал хозяина со старым новым годом поздравить?
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Зато три новых участка разведения уже обозначили.Разводит зеленый балаган марадеров Украину по полной.
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Надеюсь все понимают, что для того чтобы прекратить гибель людей необходимо как можно скорее развести войска по всей линии соприкосновения, дать Донбассу особый статус и внести в Конституцию касаемо полной федерализации как и все европейские страны....
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А не пошел бы ты на куй со своими кацапскими хотелками?
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ВИнторогая гнида тебе на сру весну, козлятник.
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новенький, це в тебе стьоб, чи всерйоз?
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Это не не приемлимо не для Киева не для Донецка. Этот хитрый план придумал выродок педофил из кремля. *настамнет* а вы миритесь.
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Пан Зеленский знает об этом?
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Я вам что Богдан или Елена Зеленская? Откуда я могу знать что у него в голове?
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Спроси у его хозяина он в курсе . Не утомляй кловуна таким вопросами
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Царство небесное, вечная память Герою... слов нет, остались только боль и слезы...
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Единственный реалистичный сценарий прекращения огня на Донбассе это ввод миротворцев ООН на линию разграничения между ВСУ и сепаратистами.. иначе эта музыка будет вечной.
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Ні. Миротворці - на всю окуповану територію.
До речі, на введення миротворців потрібне відповідне рішення РБ ООН. Але спочатку потрібно при голосуванні відповідного питання позбавити права голосу зацікавлених осіб. Як мінімум...
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Я имел ввиду *реализуемый сценарий* - на всю та сторона никак не согласится потому что ее не смогли разбить. Статус кво получается. одностороннего компромисса там не будет.
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Ну, значить, не буде, так не буде...
А Гаага має бути. Якщо зебіли не відкличуть позови.
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Для того чтобы ввести миротворцев нужны гарантии безопасности от всех воюющих сторон, так что мы и дальше упираемся в вопрос желания кацапов прекращать обстрелы. Ну и кроме того, после введения миротворцев во-первых мы потеряем даже гипотетическую возможность освобождения своей земли, а во-вторых присутствие войск ООН на линии фронта никак не помешает кацапам обстреливать наши тылы из артиллерии, если конечно же не отвести наши войска километров на 20-30, а то и дальше.
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***** как раз не против этого. Он против миротворцев на всей территории включая границу с мордором.
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УЗНАЙ ДЛЯ НАЧАЛА УСЛОВИЯ ВВОДА МИРОТВОРЦЕВ! НИКТО ИХ ТУДА НЕ ПОШЛЕТ НА УБОЙ, ДА И В СБ ООН БУДЕТ ВЕТО ОТ ПА-РАШИ. САМОЕ БАНАЛЬНОЕ ОНИ ТАМ ПРЕДОХНУТ ОТ МИН, РАСТЯЖЕК И ПРОЧИХ ЗАКЛАДОК ДАЖЕ БЕЗ ПОСТРЕЛУШЕК
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А сивохо трындит шо там порядочные люди живут ,послать бы их обоих с осликом туда насовсем.Від початку доби на Донбасі загинув боєць ОС, ворог застосовував заборонене озброєння калібру 152, 120 і 82 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1782
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Ну да, ну да. "Порядні люди", за версією Оманського і його сівохи, роками катують жінок "на подвале"
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Пристайка с и.о. президента Зе просто тупо врали при отводе что «наши войска в любой момент могут вернуться на оставленные позиции» а зебобики кушали это и причмокивали.
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Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель

https://censor.net.ua/news/3170040/tri_dopolnitelnyh_uchastka_razvedeniya_sil_na_donbasse_uje_opredeleny_zelenskiyi_v_razgovore_s_merkel/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72612436
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А как же рояле-квартетный телефонодоговорняк с "мыадинародом" по разведению войск и мир во всем мире на Украинской земле??? А украинским военным хоть можно стрелять, чи не ?
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Одни говорят что у нас на троне зеленая муха зе-зе , другие говорят что - оманская ослица Моника . И кому верить ? Хотя , какая разница ?
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