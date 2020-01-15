 Від початку доби на Донбасі загинув боєць ОС, ворог застосовував заборонене озброєння калібру 152, 120 і 82 мм, - пресцентр

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессцентр Об'єднаних сил.
Зазначається, що п'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі - поруч з Павлополем (з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм) і Авдіївкою (зі снайперської гвинтівки), а також недалеко від Пісків (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів) і Василівки (з великокаліберного кулемета).
Чотири обстріли противник зробив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі - недалеко від Оріхового (з артилерії калібру 152 мм - 6 снарядів, 120-мм міномета - 27 хв), а також поблизу Світлодарська (з міномета калібру 82 мм ворог випустив 2 міни) і Новотошківського (14 мін з міномета калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів).
"Сьогодні, 15 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 14 січня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.
До речі, на введення миротворців потрібне відповідне рішення РБ ООН. Але спочатку потрібно при голосуванні відповідного питання позбавити права голосу зацікавлених осіб. Як мінімум...
А Гаага має бути. Якщо зебіли не відкличуть позови.
15.01.20 15:15Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель
https://censor.net.ua/news/3170040/tri_dopolnitelnyh_uchastka_razvedeniya_sil_na_donbasse_uje_opredeleny_zelenskiyi_v_razgovore_s_merkel/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72612436