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Все про:журналістика (951) Одеса (2276) ДПСУ (14) Верланов Сергій (29)

 На брифінг голови податкової Верланова в Одесі не допустили деяких журналістів

Глава Державної податкової служби Сергій Верланов дав брифінг для журналістів в Одесі, на який пустили тільки представників "1+1" та "Інтер".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили місцеві видання "Думська", "Пушкінська", Odessa.online, "Одеса-медіа" та інші.

За даними "Думської", в будівлю податкової на Семінарській вулиці не пустили кореспондентів і операторів як мінімум восьми видань і телеканалів, зокрема самої "Думської", "Думська ТВ", "Пушкінська", "Редакція", "5-й телеканал", "Україна". Охоронець заявив, що пропускає тільки журналістів, які є у списках.

За неофіційною інформацією, на брифінг пропустили тільки співробітників лояльних до нинішньої влади телеканалів "1+1" та "Інтер".

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Прессекретарка Сергія Верланова заявила, що пустити всіх працівників ЗМІ неможливо, тому що будівля Податкової служби є "режимним об'єктом".


"Акредитацію запустили справді дуже пізно, тому що до останнього не було вирішено, їдемо чи не їдемо. Рішення їхати було дуже спонтанним, і ті хто встиг, акредитувалися", - сказала вона.

Брифінг Верланова був пов'язаний із першим гучним корупційним скандалом у його відомстві - затриманням начальниці одеської податкової Наталії Чеботарьової. За даними НАБУ, вона пропонувала співробітнику прокуратури хабар у розмірі 25 тисяч доларів щомісяця за те, щоб той закривав очі на порушення в роботі відомства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170110
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер зрозуміло, хто у Верланова хазяїн?
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це - Г+Г бені, та помойка Льовочкіна-мертвечука. От і ще раз проявився союз антиукраїнських сил. Як би зебільні і зажопівці не приховували б його.
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Новость читал? Там не было журналистов от ZIK и 112. Так что пук мимо
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Тепер зрозуміло, хто у Верланова хазяїн?
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зараз налетять зебільні і почнуть тобі втолковувати мантру з методички про Пороха...
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це - Г+Г бені, та помойка Льовочкіна-мертвечука. От і ще раз проявився союз антиукраїнських сил. Як би зебільні і зажопівці не приховували б його.
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Если налоговые - режимный обьект, то стройте их здания в степи, а не в центре города. Задолбали уже эти "режимники". Каждое говно пытается стать государством в государстве.
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Ну да. Ещё бы обнесли в три ряда колючкой и пулемётные вышки с часовыми по периметру поставили. Шо там такого "режимного" в налоговой может быть?
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Кацапячие уши у этих ЗЕсепаров торчат даже из их порхатой сраки.
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Все теперь необходимо все Прыкрыть , так как деньги любят Тишину, если давали 25т д в месяц , то сколько Осталось , цепочка передачи не должна прерваться.Спрут Селен и Головы горыныча сами с собой драться то не будут.
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Ужас, журналистов 5го канала не пустили. Как теперь жЫть?)))
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звісно, нашо ваті свобода слова?
головне - цар та скрєпи
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Ты туп настолько что ничего не понял за радостным своим повизгиванием вылизывая зад Ослу Оманскому
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Взяточники боятся разоблачений,нужно еще держпрацю потрясти,там по настоящему гнездо непуганых коррупционеров.
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