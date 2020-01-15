 На брифінг голови податкової Верланова в Одесі не допустили деяких журналістів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили місцеві видання "Думська", "Пушкінська", Odessa.online, "Одеса-медіа" та інші.

За даними "Думської", в будівлю податкової на Семінарській вулиці не пустили кореспондентів і операторів як мінімум восьми видань і телеканалів, зокрема самої "Думської", "Думська ТВ", "Пушкінська", "Редакція", "5-й телеканал", "Україна". Охоронець заявив, що пропускає тільки журналістів, які є у списках.

За неофіційною інформацією, на брифінг пропустили тільки співробітників лояльних до нинішньої влади телеканалів "1+1" та "Інтер".

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Прессекретарка Сергія Верланова заявила, що пустити всіх працівників ЗМІ неможливо, тому що будівля Податкової служби є "режимним об'єктом".





"Акредитацію запустили справді дуже пізно, тому що до останнього не було вирішено, їдемо чи не їдемо. Рішення їхати було дуже спонтанним, і ті хто встиг, акредитувалися", - сказала вона.

Брифінг Верланова був пов'язаний із першим гучним корупційним скандалом у його відомстві - затриманням начальниці одеської податкової Наталії Чеботарьової. За даними НАБУ, вона пропонувала співробітнику прокуратури хабар у розмірі 25 тисяч доларів щомісяця за те, щоб той закривав очі на порушення в роботі відомства.