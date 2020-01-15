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Все про:Путін (4841) Росія (14838) Мішустін (1)

 Путін запропонував кандидатуру глави податкової Мішустіна на посаду прем'єра РФ

Президент РФ Володимир Путін вніс на розгляд до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра після зустрічі з ним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

"Президент Володимир Путін провів робочу зустріч з Михайлом Мішустіним і запропонував йому обійняти посаду голови уряду. Отримавши згоду, він вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем'єр-міністра на розгляд до Держдуми", - сказали в пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Медведєв і уряд Росії подали у відставку. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170107
 
 
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А гномика Медведа куда? Надоела Путину эта любовница? Меняет свои гомо предпочтения...
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У моей жены девичья фамилия Мишустина. Нужно проверить на полиграфе
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Ну вроде ж своим замом сделает в совете безопасности..клоунская должность нах не нужная..её специально под этого дурачка вводят. Будет теперь типа как наш ЗЕкловун формальным преЗЕдентом....почётным гостем )))
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Гномика наверное готовят заместителем Зеленского в Малороссийском федеральном округе.
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Та рановато ещё.Как ни как этой гниде ещё 4 года "мир спасать"
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Некоторые ордынские политологи говорят что выборы нового ***** возможно будут уже в этом году.
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ХЗ..судя по тому что готовят "глубокие изменения в КОнституцию" врятле приемника. Думаю будут ***** делать вечным царём до гробовой доски..зачем ещё конституцию лаптеногим менять.
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присядет, если надо будет, а то и рачки поползет - привыкшие они там
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Все таки наш През задел крылом московию, когда с Омана летел. Не зря медвед должность премьера всия руси потерял.
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наш През краще би місце в Ростові собі підшукував
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Да, в Ростове, говорят, после начала войны кладбище растет просто невиданными темпами. И скоро там появится 95-й квартал...
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Розумні люди завжди цікавляться, що затіває їх ворог.
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КГБ+РПЦ+ФСБ= всё смешалось на паРаше.
🤯😲🙉
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правительство рашки во главе с медведевым подало в отставку
но....пока осталось и.о. (кроме медведева...на того особые планы у х.ла))))
заваривает кашу х.ло, думает бессмертен)))...мутит воду... а маленькие часики тик-так!
время, как песок сквозь пальцы...корявые кровавые пальцы! тик-так.. тик-так!!!!
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пошла тусовка!? кадыров ушёл на больничный, передав полномочия ))
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Путин меняя Конституцию после 24 года остается , только в другом ранге и с такими полномочиями , а какой то президент неважно какой будит Королевой для встречи делегаций.
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Кому это крышу сносит?
Зачем знать украинцам, что происходит в мокшандии
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Все эти перестановки в правительстве и изменения конституции кацапии свидетельствуют только об одном - подготовке к большой войне и перевод всего на военные рельсы ...
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"Нужно закрепить регулярную индексацию пенсий в Конституции. А также норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума." /В.В.Хуйло/
Ясен пень, готовятся к войне
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Слушать Куйла - себя не уважать !!! .. А нужно просто следить за руками...
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хм.. как откуда руки !? .. естественно из жоппы !!!
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Это типа как "майские указы *****" только теперь в КОнституции? Кстати а шо там с майскими указами? выволнили и перевыполнили??
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Про майские указы не в курсе (про апрельские тезисы Ленина что-то помню учил, когда сдавал историю КПСС)
А что он там обещал в мае?
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СЛишком дохлая экономика Рашки шоб воевать, и главное рейтинг ***** сильно просел...если реально хотели воевать то надо было ещё в 2014 сразу начинать.
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да хотели они , но Мы немного им испортили планы...
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Глава налоговой? Типа хотят собирать больше дани с холопов?
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А Медведева предал?ну и крыса же этот ботокс.
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замом пред. Совбеза.
Видимо Патрушева спихнут с табуретки.
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Этот играет с фуйлом в хоккей, значит достойный человек.
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Можно спать спокойно. Раз главу налоговой назначат, той самой которая грабить раисюшку значит никаких реальных изменений на Рабсии не будет. Но уверен быдлу сейчас по раша СМИ будут упорно рассказывать про новую жизнь, покращення, и рост экономики. Добрый царь выгнал плохогого боярина ..быдло в восторге..)
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Там такая хрень - ***** предложило (читай так и будет) распечатать фонд нац. благосостояния,
типа хватит копить, пора тратить.

НО истинная цель другая :
это даже не один а два звоночка
откладывали на черный день и этот день наступил
и
перед выборами обычно быдлу подбрасывают чуток денег.
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А чего бы им грустить? Текстовая трансляция:
12:19 "Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года", - сказал он.

С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца
12:20 Президент напомнил, что с этого года размер материнского капитала составляет 466 тысяч 617 рублей, и предложил увеличить его при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч.
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Ничего. Грустят все.
12:12 Путин ***** предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет с 1 января 2020 года /для семей с доходом на человека меньше МРОТ/
12:15 В среднем выплаты на ребенка составят 11 тысяч рублей в месяц. Путин попросил оперативно заняться этим вопросом.
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А у нас типа шо то по другому??? Да точно так же.
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Белорашку вообще отдельным государством не считаю..это давно область РФ - губерния..нет смысла говорить шо там.
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У нас все свои, коренные.
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Романови з 1762 року, фактично Гольштейн-Готторп-Романови...Фамилия Гольштейн - одна из распространенных еврейских фамилий...
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Вообще-то Романовы немцы, а у евреев много немецких фамилий.
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таки не зря Зеленский в Москву слетал на самолёте Медведчука с Омана... надо бы ещё раз слетать, мож сдохнет пуйло
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Путин меняет конституцию опять под себя.Теперь Упырь выдвинется в президенты, как бы в первый раз по новой Конституции РФ. И в соответствие с ней имеет право на два срока, до 2036 года.шах и мат россиянцы. ))
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многоходовочка? вот отчество мишустина меня смущает..неужели вован его в 14 лет забабахал?
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чому нас має цікавити шо там у кацапів робиться?
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***** думает, что это как-то спасёт экономику параши? Уже не спасёт, а усугубит, ибо этот кинется наполнять пустеющую казну новыми налогами, что приведёт к ещё большему обнищанию козломордого населения и ещё большего недовольства ******. Всё по плану - провал и дальше проваливается.
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100 %. проблема деградирующей экономики, нищающего седьмой год холопья. и проблема 2024 года, конечно.
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Интересно, кого украинцы видят премьером в РФ?
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Украинцы достаточно умные шоб понимать шо Украние вообще насрать кто там премьером. Очередная марионеточная кукла *****, ничего не решающая. Всем пох, скорее всего даже сами поцаки это понимают. А ты сепар прокацапский жополиз , СССРовский недобиток.
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Не, ну обсуждение довольно горячее. А мне тоже Медведев не нравился.
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Ну хоть стало понятно кто будет главой госсовета.
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да и хрен с ним . Нас это должно как-то волновать?
Понятно, что пуйло дергается в предверии 2024 года, стелет себе соломку и перекраивает власть, потому как потерять ее, власть, для него значит присесть до конца уже или даже потерять жизнь. Кроме того, холопье рассеянское нищает седьмой год, хотя и бюджет кацапо-ордынской ********* вроде как и пухнет...а холопье все равно нищает, а средний и мелкий бизнес в полной жопе, в шоколаде только шайка друзей... нужно что-то предпринимать.
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ВИдать тёплая зима совсем подкосила бюджет скрепных, поговаривают злые языки шо с бабосиками стало совсем туго, хотят там даже какой то национальный фонд оприходовать который раньше считался как неприкосновенный запас..ВИдать совсем в край туговато с бабосиками стало
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нет, формально с бюджетом там все в полном порядке, только вот народ нищает семь лет почти, даже в масквабаде.
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А данные по бюджету откуда? От Росс стата??
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Читал что там другая проблема - деньги дают под федеральные программы, а на местах их не могут потратить! Исполнение расходной части в районе 80%!
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Та ты шо. Столько денёг, большее большего шо даже потратить не могут? Слышь, а ты за валежником в лес не опоздаешь? Смотри, а то бабка Нюра с соседней избы весь хворост соберёт....топить то чем то надо на великой энергетической державе.
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Это реальность. Бюджет по расходам не выполнен!
"Москва, 7 ноября - "Вести.Экономика". Уровень исполнения расходов бюджета РФ в январе-сентябре 2019 г. оказался самым низким с 2010 г., сообщается в докладе Счетной палаты.
Уровень исполнения расходов оказался достаточно низким - всего 62,9% показателя сводной росписи.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/127791"
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Так в чём проблема, если бабла так валом то пусть лаптеногим с вертолётов сбрасывают, ато там скот жалуеца что совсем жить плохо стало. Минимальная ЗП в Украине превысила минималку на Рашке...
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Так народ-то там реально беднеет! ***** об этом прямо говорил! Но денег в бюджете валом и их собираются тратить. Почитайте кстати речь ***** в тезисах, это интересно.
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Удовлетворили, так сказать, запрос общества на перемены --- поменяли Медведева на Мишустина!! Готовьтесь, кацапы, с вас последние трусы снимут в виде налогов!
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Видно он вёл чёрную бухгалтерия в кооперативе Озеро.
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То было просто Медведев, а теперь Михаил, да ещё и Мишустин.
У Мишустина есть ещё один козырь. Он - Владимирович.
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