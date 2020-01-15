 Путін запропонував кандидатуру глави податкової Мішустіна на посаду прем'єра РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кремля.

"Президент Володимир Путін провів робочу зустріч з Михайлом Мішустіним і запропонував йому обійняти посаду голови уряду. Отримавши згоду, він вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем'єр-міністра на розгляд до Держдуми", - сказали в пресслужбі.

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