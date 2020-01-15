 Антикорупційний суд відмовився змінювати підсудність справи ексголови Запорізької ОДА Бриля, обвинуваченого в недостовірному декларуванні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Сьогодні, 15 січня 2020 року, Апеляційна палата розглянула клопотання захисника колишнього голови Запорізької ОДА про направлення кримінального провадження щодо обвинуваченого з Вищого антикорупційного суду до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя. За результатами розгляду колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання захисника і визначила підсудність вказаної справи за Вищим антикорупційним судом", - сказано в повідомленні.
Рішення вступило в силу з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Нагадуємо, ексчиновника підозрюють у внесенні недостовірних відомостей у декларацію за 2016 і 2017 роки.