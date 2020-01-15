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Все про:електронне декларування (635) Антикорупційний суд (525) Костянтин Бриль (6)

 Антикорупційний суд відмовився змінювати підсудність справи ексголови Запорізької ОДА Бриля, обвинуваченого в недостовірному декларуванні

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила клопотання адвоката ексголови Запорізької ОДА Костянтина Бриля про зміну підсудності справи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Сьогодні, 15 січня 2020 року, Апеляційна палата розглянула клопотання захисника колишнього голови Запорізької ОДА про направлення кримінального провадження щодо обвинуваченого з Вищого антикорупційного суду до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя. За результатами розгляду колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання захисника і визначила підсудність вказаної справи за Вищим антикорупційним судом", - сказано в повідомленні.

Рішення вступило в силу з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

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Нагадуємо, ексчиновника підозрюють у внесенні недостовірних відомостей у декларацію за 2016 і 2017 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170106
 
 
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Антикоррупционный суд отказался менять подсудность дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля, обвиняемого в недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 804
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Ну и как , это хорошо или плохо -суда еще не было , Он не виновный, а если бы и был , то результат от полноты наполненого кармана. Ну впря мь заколдованый круг . Даже радоваться или огорчатся , даже и не знаю в смятении от Этой новости.
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Тепер йому канєц. Получить тисяч п'ять штрафу
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когда меня спрашивали - почему порошенко вор? я говорил - всё просто, - вот привёз он в Запорожье губернатора и сказал на конференции - честнейший человек, я полез в инет , а там написано - жуткий вор, это нельзя было не знать, раз ставит воров- значит и сам вор...
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а которого после брыля поставили, так ентот всех брылёвских на местах оставил и в области, и по районам. Приемственность власти такая вот в Запорожской области...
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