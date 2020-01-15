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Все про:обшук (843) ДПСУ (14) Верланов Сергій (29)

 У ДПС спростували обшуки у глави служби Верланова

У Державній податковій службі проходять планові слідчі дії, проте жодних обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

" Пресслужба ДПС повідомляє наступне. Наразі в Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ.

Жодних обшуків у Голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше, 15 січня, голова ДПС Сергій Верланов відвідав з робочим візитом ГУ ДПС в Одеській області, щоб особисто розібратися з ситуацією, що склалася в місцевій податковій й анонсувати початок роботи комісії, яка займатиметься всебічною перевіркою фактів, наведених у розслідуванні НАБУ.

Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ затримали в. о. керівника одеського облуправління ДПС в області Наталію Чеботарьову і її заступника під час передачі прокурору 25 тисяч доларів для неперешкоджання поборів і отримання хабарів від одеських підприємців.

З правоохоронних джерел Укрінформу стало відомо, що в податкових службах деяких областей, а також у голови ДПС Сергія Верланова проводяться обшуки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170103
 
 
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Видимо монике таки надо было сдать анализы, а то принял со всех сторон и в больших количествах, а кадырке теперь у венеролога лечиться...
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плановые обыски? типа плановой проверки)) А будут ли плановые задержания...например Варламова? кстати во время "плановых торгов" руководителя ГУ ГНС Одесской Чеботаревой (кстати не родственница ли "Чемодана" учившего младшего Авакова уму-разуму как грамотно украсть с бюджета ) утверждала что со всеми правосторонними типа СБУ и пр. она договориться сама...или уже договорилась..кроме НАБУ...т.к. с ними не возможно. Респект НАБУ)))
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Планові слідчі дії? Що за довбень таке написав?
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