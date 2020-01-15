 Правовий комітет ВР рекомендував нові терміни підготовки законопроєкту про дострокове позбавлення мандата

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 15 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Є пропозиція ухвалити рішення про рекомендацію Верховній Раді встановити 30-денний строк подання пропозицій і поправок до законопроєкту "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)". Доручити комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, комітету з питань бюджету, комітету з питань антикорупційної політики та комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом опрацювати пропозиції та поправки до законопроєкту та надати висновки комітету з питань правової політики в 15-денний строк після надання пропозицій і поправок", - оприлюднила текст рішення заступник голови комітету і голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря.

Після цього правовому комітету рекомендується доручити в 15-денний строк опрацювати пропозиції та поправки до законопроєкту та надати народним депутатам відповідні документи за результатами цієї роботи.

При цьому розгляд законопроєкту рекомендується провести на пленарному засіданні ВР протягом семи днів після опрацювання поправок і пропозицій до нього профільним комітетом.

26 грудня 2019 року Конституційний суд визнав таким, що не відповідає положенням Конституції України, законопроєкт № 1027 щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Зокрема, у КСУ встановили, що особисте голосування є категоричною вимогою для народного депутата. Але водночас автоматична втрата мандата на підставі встановлення судом факту неособистого голосування, на думку суддів КС, не відповідатиме вимозі домірності.

Також КСУ не вважає домірною вимогу припинення повноважень народного депутата у разі відсутності його без поважних причин на третині пленарних засідань ВР та/або засідань комітету ВР, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії.

Проєкт закону №1027 "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)" був внесений до ВР 10 вересня Президентом Володимиром Зеленським.

14 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив правовому комітету розглянути висновок Конституційного Суду щодо законопроєкту №1027.

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