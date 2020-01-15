 Посольство США привітало нового главу НАЗК Новікова з призначенням і пообіцяло підтримку в антикорупційній боротьбі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє посольство США в Україні.

"Ми сьогодні тут, щоб привітати пана Новікова в його новій ролі глави Національного агентства з питань запобігання корупції... Пан Новіков, ми вітаємо вас сьогодні і з нетерпінням чекаємо, коли Національне агентство з запобігання корупції стане справжнім локомотивом змін", - сказала Квін на заходах з представлення нового глави НАЗК в середу.

За її словами, цей момент надає НАЗК "нову можливість виконати свій мандат і продемонструвати, що жертви, принесені сміливцями в 2014 році, не були марними".

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Тимчасова повірена у справах США в Україні відзначила великий потенціал НАЗК і що відомство може виступати вузловим центром в уряді України для просування ключових функцій, "таких як реформа фінансування політичних сил і політика щодо конфлікту інтересів, а також підтримка антикорупційних підрозділів у багатьох міністерствах". Вона пообіцяла підтримку відомству в цій місії.

"Українські антикорупційні інститути, що працюють належним чином, захищатимуть громадян України і зміцнюватимуть незалежність, безпеку і процвітання України", - резюмувала Квін.

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Як повідомлялося, Кабмін 15 січня за результатами відкритого конкурсу призначив на посаду глави НАЗК Олександра Новікова, який до цього працював прокурором Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури.

Під час виступу перед призначенням Новіков заявив, що впевнений, що НАЗК зможе сформувати нульову толерантність до корупції в органах влади, і повідомив, що під його керівництвом буде розроблена антикорупційна стратегія, а також введена повна автоматизація перевірки декларацій чиновників.

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