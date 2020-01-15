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Все про:НАЗК (682) Новіков Олександр (2)

 Посольство США привітало нового главу НАЗК Новікова з призначенням і пообіцяло підтримку в антикорупційній боротьбі

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін (Kristina Kvien) привітала нового главу Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) Олександра Новікова з призначенням на посаду та висловила підтримку антикорупційних реформ в Україні американською стороною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє посольство США в Україні.

"Ми сьогодні тут, щоб привітати пана Новікова в його новій ролі глави Національного агентства з питань запобігання корупції... Пан Новіков, ми вітаємо вас сьогодні і з нетерпінням чекаємо, коли Національне агентство з запобігання корупції стане справжнім локомотивом змін", - сказала Квін на заходах з представлення нового глави НАЗК в середу.

За її словами, цей момент надає НАЗК "нову можливість виконати свій мандат і продемонструвати, що жертви, принесені сміливцями в 2014 році, не були марними".

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Тимчасова повірена у справах США в Україні відзначила великий потенціал НАЗК і що відомство може виступати вузловим центром в уряді України для просування ключових функцій, "таких як реформа фінансування політичних сил і політика щодо конфлікту інтересів, а також підтримка антикорупційних підрозділів у багатьох міністерствах". Вона пообіцяла підтримку відомству в цій місії.

"Українські антикорупційні інститути, що працюють належним чином, захищатимуть громадян України і зміцнюватимуть незалежність, безпеку і процвітання України", - резюмувала Квін.

Дивіться також: "Нам важливо, щоб ви не гаяли час на дрібну рибу", - Кабмін призначив Новікова главою НАЗК. ВIДЕО

Як повідомлялося, Кабмін 15 січня за результатами відкритого конкурсу призначив на посаду глави НАЗК Олександра Новікова, який до цього працював прокурором Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури.

Під час виступу перед призначенням Новіков заявив, що впевнений, що НАЗК зможе сформувати нульову толерантність до корупції в органах влади, і повідомив, що під його керівництвом буде розроблена антикорупційна стратегія, а також введена повна автоматизація перевірки декларацій чиновників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170093
 
 
 Топ коментарі
 
Им некогда... они волонтёрят на добровольных засадах по 300тыс грн в месяц!
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Зрады были только у Порошенка, а у зебилоидов только пабэды!
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пообещали в поддержку дать лещенко и наема
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Зрады были только у Порошенка, а у зебилоидов только пабэды!
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Дружина роги наставила? Співчуваю. Але на вашому місці я б цього не афішував.
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та не буде вже Порошенко.. думайте про майбутнє
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Если Пепы будут и дальше дурковать , обязательно придёт Медведчук ... достаточно вспомнить, как Ябунуевич стал президентом ... ничего не напоминает?
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Отцепитесь уж от Пепы - за все, что сейчас происходит в стране отвечаюют зюзи тчк
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Да как-же можно от него отцепиться , если они по три раза на день бред выдают вперемешку с туфтовыми советами?.. Посольство США поздравило нового главу НАПК Новикова с назначением и пообещало поддержку в антикорруцпционной борьбе - Цензор.НЕТ 1216
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Им некогда... они волонтёрят на добровольных засадах по 300тыс грн в месяц!
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дайте хлопцю час.. а раптом шось і вийде
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Скоко дать? Вон Зюзе уже дали, одни просеры и сдача страны в турборежиме
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Теперь трубу и богдана зажмут за вмешательство в работу ДБР, или король ослик снова к баканову будет звонить?
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Могу ошибаться но это чудо с той же обоймы "молодого дарования Зебуинов" Посольство США поздравило нового главу НАПК Новикова с назначением и пообещало поддержку в антикорруцпционной борьбе - Цензор.НЕТ 7332
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Если "не зарабатывал" на открытии/закрытии уголовных дел, не получал "неожиданных подарков", нет "богатой мамы-колхозницы" и т.д., ТО - Бог в помощь! Работы - неопчатый край!
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У декларації Новікова також вказаний вкрадений автомобіль Subaru Forester 2008 року випуску, що належить Людмилі Новіковій, яка, імовірно, є його матір'ю.
Мама любит скорость?
ЭТО ЧТО? ЭТО КАК?
Кто знает, подтвердите или опровергните
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/oleksandr-novikov-biografiya-golovi-nazk-novini-ukrajini-50059490.html
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Пентагон с февраля начнет поставки оружия и кораблей Украине,на это выделено 669 миллионов долларов.а говорили 230 лямов.кацаПсины Фас... Посольство США поздравило нового главу НАПК Новикова с назначением и пообещало поддержку в антикорруцпционной борьбе - Цензор.НЕТ 378
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Новиков то Нейман єврейською.. всі свої
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Шо Нейман, шо Нойберг- какая разница? 100% свой человек!
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Коли на посадах будуть українці?Задовбали вже кацапами,вірменами.евреями.Всяка бидлота лізе до влади.Робити з бидлоти ніхто не хоче.
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