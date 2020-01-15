 Посольство США привітало нового главу НАЗК Новікова з призначенням і пообіцяло підтримку в антикорупційній боротьбі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє посольство США в Україні.
"Ми сьогодні тут, щоб привітати пана Новікова в його новій ролі глави Національного агентства з питань запобігання корупції... Пан Новіков, ми вітаємо вас сьогодні і з нетерпінням чекаємо, коли Національне агентство з запобігання корупції стане справжнім локомотивом змін", - сказала Квін на заходах з представлення нового глави НАЗК в середу.
За її словами, цей момент надає НАЗК "нову можливість виконати свій мандат і продемонструвати, що жертви, принесені сміливцями в 2014 році, не були марними".
Тимчасова повірена у справах США в Україні відзначила великий потенціал НАЗК і що відомство може виступати вузловим центром в уряді України для просування ключових функцій, "таких як реформа фінансування політичних сил і політика щодо конфлікту інтересів, а також підтримка антикорупційних підрозділів у багатьох міністерствах". Вона пообіцяла підтримку відомству в цій місії.
"Українські антикорупційні інститути, що працюють належним чином, захищатимуть громадян України і зміцнюватимуть незалежність, безпеку і процвітання України", - резюмувала Квін.
Як повідомлялося, Кабмін 15 січня за результатами відкритого конкурсу призначив на посаду глави НАЗК Олександра Новікова, який до цього працював прокурором Департаменту нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури.
Під час виступу перед призначенням Новіков заявив, що впевнений, що НАЗК зможе сформувати нульову толерантність до корупції в органах влади, і повідомив, що під його керівництвом буде розроблена антикорупційна стратегія, а також введена повна автоматизація перевірки декларацій чиновників.
Мама любит скорость?
ЭТО ЧТО? ЭТО КАК?
Кто знает, подтвердите или опровергните
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/oleksandr-novikov-biografiya-golovi-nazk-novini-ukrajini-50059490.html