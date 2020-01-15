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 Спільні навчання України і НАТО відбудуться у жовтні в Одесі, - віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та заступник Генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Беттіна Каденбах остаточно узгодили модальності проведення спільних навчань із захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні "Непорушна стійкість-2020" (Coherent Resilience 2020 ), які відбудуться в жовтні 2020 року в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Відповідний документ вони підписали сьогодні, 15 січня, в рамках візиту Дмитра Кулеби в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Навчання "Непорушна стійкість-2020" відбудуться 5-9 жовтня цього року в Одесі. Учасники з України та країн НАТО відпрацьовуватимуть алгоритми дій у кризових ситуаціях, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні. Мета - злагоджено, своєчасно і грамотно реагувати на кібератаки, напади на порти, захоплення транспортних шляхів і інші загрози.

"Нам потрібно більше навчань і більше спільних дій з НАТО. Сьогодні ми робимо ще один крок у цьому напрямку. Навчання також важливі для розвитку нашої системи національної стійкості у протидії гібридним загрозам", - зазначив Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170091
 
 
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желательно бы что б круглогодично, и по всем югу Украины
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захочуть американські моряки пообідати - а ресторан "Че Гевара" вже закрився...
ех!..
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И нужны грандиозные учения, такие, шоб даже ***** в гробу перевернулся от удивления.
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Цивилизованному евроатлантическому сообществу всегда рады!
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Зачем ждать до октября, погода хорошая
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