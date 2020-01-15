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 Українські дипломати поклали квіти на місці катастрофи українського літака в Ірані, - ОП. ФОТО

Українські дипломати разом зі шведськими і канадськими колегами поклали квіти на місці катастрофи в Ірані українського літака.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.

Українські дипломати поклали квіти на місці катастрофи українського літака в Ірані, - ОП 01

"Представники посольства України в Ірані спільно зі шведськими та канадськими колегами поклали квіти на місці катастрофи літака МАУ в Тегерані", - сказано в повідомленні.

Українські дипломати поклали квіти на місці катастрофи українського літака в Ірані, - ОП 02
Українські дипломати поклали квіти на місці катастрофи українського літака в Ірані, - ОП 03

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Українські дипломати поклали квіти на місці катастрофи українського літака в Ірані, - ОП 04
Українські дипломати поклали квіти на місці катастрофи українського літака в Ірані, - ОП 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна направила до Ірану вже другий запит про надання чорних скриньок, - представниця Офісу генпрокурора Чиж

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170090
 
 
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Рожи даже застремились показать?
Это как кто-то из блогеров писала, что после сбития нашего ИЛ-76, на посольстве Украины в Австрии, даже ленточку на флаге не увидели, не говоря уже о том чтобы флаг был приспущен.... она положила цветы под ворота(и походу прокляла таких "дипломатов")
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Если бы от тех цветов стало легче.. Земля пухом дорогим украинцам..Нас все меньше и меньше
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со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук. Источник: https://censor.net.ua/n3170090\\\\\\\\

тьху., сорри, не понял сразу что на клоунов ссылается Цензор то.... не удивлюсь если это "фотошоп".
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Я так розумію, що біля самої військової бази (за версією Ірану)? Нє? І хто ж їх туди пропустив?
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Общим Техработница дала заявление , что двигатель засорился и он упал. Какие работники такая и Дипломатия.
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