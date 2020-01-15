EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
  246  8
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5584) Іран (424) комітет (237) РНБО (633) Завітневич (7)

 Оборонний комітет ВР у закритому режимі заслухає доповідь секретаря РНБО щодо авіакатастрофи в Ірані

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на наступному засіданні планує в закритому режимі заслухати доповідь секретаря РНБО і представників Офісу генпрокурора.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні 15 січня, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Заслухати секретаря Ради національної безпеки та оборони і представників Офісу генерального прокурора на черговому засіданні комітету в закритому режимі", - зачитав рішення голова комітету Олександр Завітневич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна направила до Ірану вже другий запит про надання чорних скриньок, - представниця Офісу генпрокурора Чиж

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170089
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Щі Сивоха це слухати буде? Він же нічого не зрозуміє, батлів, піци і шаурми не буде Оборонный комитет ВР в закрытом режиме заслушает доклад секретаря СНБО по авиакатастрофе в Иране - Цензор.НЕТ 1253
 показати весь коментар
 
 
Экс-министр обороны Павел Лебедев, который после победы Революции достоинства сбежал в оккупированный Россией Крым, продолжает зарабатывать на украинских предприятиях, которые он смог захватить во времена Януковича. - Апостроф

Оборонный комитет ВР в закрытом режиме заслушает доклад секретаря СНБО по авиакатастрофе в Иране - Цензор.НЕТ 8503
 показати весь коментар
 
А что Он может сказать в закрытом режиме , когда в открытом наговорил , что дурь каждому была видна. Он уже знал про катастрофу ввиду испорченности Двигателя , а затем переобулся и с невозмутимым видом повторил , что люди ему говорили.Боялся не навредить , а получилось как всегда.
 показати весь коментар
 
 
ООО "Дизельный завод" в Кривом Роге и "Свесский насосный завод", который поставляет оборудование для оборонного комплекса России, и фактически участвует в производстве вооружения, которым против Украины на Донбассе пользуются россияне и их наемники.
 показати весь коментар
 
А горячая баба яга с холодного севера, как завсегда, будет против.
 показати весь коментар
 
Только международная СК. Допросить боевой расчет, тщательно изучить возможность удаленного доступа управления. Случайностью тут и не пахнет. Хотя, ЗЕкоманда разве способна пуйлу перечить ?
 показати весь коментар
 
 
Ну, нарешті роздупляться. Бистро вони, нічо не скажеш.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору