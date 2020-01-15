 Лекцію російського експерта Алешковського, який називав Євромайдан "жидомайданом", скасували в Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це на фейсбуці повідомив Центр розвитку благодійності, який був організатором лекції.

Засновниця центру Марія Артеменко заявила, що після анонсу лекції Алешковського, на неї обрушився шквал гнівних коментарів і погроз.

Користувачі Фейсбук прислали Артеменко скріншоти й архівні пости Алешковського в соцмережах, де він висміював євромайдан і стверджував, що всю українську економіку "контролює вентиль у Газпромі"

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