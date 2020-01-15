 Лекцію російського експерта Алешковського, який називав Євромайдан "жидомайданом", скасували в Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це на фейсбуці повідомив Центр розвитку благодійності, який був організатором лекції.
Засновниця центру Марія Артеменко заявила, що після анонсу лекції Алешковського, на неї обрушився шквал гнівних коментарів і погроз.
Користувачі Фейсбук прислали Артеменко скріншоти й архівні пости Алешковського в соцмережах, де він висміював євромайдан і стверджував, що всю українську економіку "контролює вентиль у Газпромі"
діяв візовий режим..дипломатичні відносини були розірвані..
должно быть эта мария атременко - тупая вата, нормальный человек кацапов приглашать не будет
Кому потрібні його лекції ?!
Але зверніть увагу: до Зе-епохи вони навіть не намагалися сюди пхатися.
Тепер суспільству постійно доводиться чинити спротив таким спробам - то "воровайки", то Хакама(н)да, тепер оце опудало шастати лізе...
Аналогія з містом в облозі. Одна річ - коли ворота зачинені, і зовсім інша - коли внутрішні зрадники відчинили браму.
Але якщо зрадники відчиняють ворота - все стає радикально страшніше. Ворог вже тут, починаються штурми, важкі бої, втрати... зникають поняття своєї території, фронту й тилу, навіть в місті нема безпеки, і ситуація тхне поразкою.
Якось приблизно так.
У него мимика лица при разговоре конкретно как у больного болезнью Дауна, когда больные при разговоре втягивают и вытягивают губы, вытягивают-втягивают шею, помогают своему разговору мимикой всем телом но тем не менее от него не поймешь, что он хочет сказать а только понятно, что "ммммайййдаааннн уууссстттроилл ссссорррос с амммерриканннцаммми и мммы вввсссе ррррусссскккие ссслллавянннне...."
Кто знает ответьте, может это один и тот-же индивидуум российского мира из вата-ТВ и тот, который хотел росскомирский концерт в Украине провести ?
определись наконец.. какое имя ближе))
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