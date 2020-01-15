 Хомчак зустрівся з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Волтерсом. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Сторони обговорили актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки, а також поточну ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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"Хотів би висловити щиру подяку за всебічну підтримку, яку військові Альянсу надають українській армії в зміцненні її оперативних можливостей, впровадженні сучасних стандартів і безумовно - в боротьбі з російською агресією", - зазначив Хомчак.

Нагадаємо, напередодні в Брюсселі начальник Генерального штабу ЗСУ взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

Під час участі в засіданнях Військового комітету НАТО Хомчак зустрівся з начальником Штабу національної оборони Збройних сил Канади генералом Джонатаном Венсом. Українська та канадська сторони обговорили питання подальшого військового співробітництва та стратегічного партнерства у військовій сфері, зокрема щодо проведення підготовки канадськими інструкторами особового складу ЗСУ в рамках операції "ЮНІФАЄР" ( "UNIFIER").

В рамках візиту Хомчак також зустрівся з начальником штабу Стратегічного командування НАТО з операцій генералом Маркусом Кнейпом (ФРН).

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