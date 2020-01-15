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 Політика України, Фоторепортаж
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 Хомчак зустрівся з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Волтерсом. ФОТО

Сьогодні, 15 січня, в рамках візиту в штаб-квартиру НАТО начальник Генерального штабу України генерал-полковник Руслан Хомчак провів зустріч з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Хомчак зустрівся з Верховним головнокомандувачем Обєднаних Збройних Сил НАТО в Європі Волтерсом 01

Сторони обговорили актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки, а також поточну ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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"Хотів би висловити щиру подяку за всебічну підтримку, яку військові Альянсу надають українській армії в зміцненні її оперативних можливостей, впровадженні сучасних стандартів і безумовно - в боротьбі з російською агресією", - зазначив Хомчак.

Нагадаємо, напередодні в Брюсселі начальник Генерального штабу ЗСУ взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів.

Хомчак зустрівся з Верховним головнокомандувачем Обєднаних Збройних Сил НАТО в Європі Волтерсом 02

Під час участі в засіданнях Військового комітету НАТО Хомчак зустрівся з начальником Штабу національної оборони Збройних сил Канади генералом Джонатаном Венсом. Українська та канадська сторони обговорили питання подальшого військового співробітництва та стратегічного партнерства у військовій сфері, зокрема щодо проведення підготовки канадськими інструкторами особового складу ЗСУ в рамках операції "ЮНІФАЄР" ( "UNIFIER").

В рамках візиту Хомчак також зустрівся з начальником штабу Стратегічного командування НАТО з операцій генералом Маркусом Кнейпом (ФРН).

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Хомчак зустрівся з Верховним головнокомандувачем Обєднаних Збройних Сил НАТО в Європі Волтерсом 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170083
 
 
 Топ коментарі
 
Встречались бы с генштабом Армении и Киргизии...
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Якби в нас лишився янік, ми би вже були повністю під контролем рашки.
Страшно уявити...
В останній момент врятувались.
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Aleksandrimus
Varg

@aleksandrimus

·2 ч

У Литві звільнили з армії всіх офіцерів, в яких жінки-росіянки..
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Ну вот и хорошо.
Если не было бы плохо.
проблема ли - все главари страны - тупо разъехались бухать, а вот Хомчак х.з. где был, неделю назад то.
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И меня насторожило. Зеленые мрази собирались поработать до 31 декабря и все. Факт. Потом резко все разъехались, а ишак дальше всех, аж в родной оффшор. Факт. Весь декабрь засРашка перекидывала на Бамбас новое вооружение и эшелоны боеприпасов. Факт. Наверное планировали сдать пуйлу по быстрому весь восток, но что то пошло не так. Замес на Ближнем Востоке с американцами?
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такого просто нигде нет - чтобы все главари посваливали, я правда за Хомчака не знаю, но ему не впервой накивать пятами....
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Якби в нас лишився янік, ми би вже були повністю під контролем рашки.
Страшно уявити...
В останній момент врятувались.
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Встречались бы с генштабом Армении и Киргизии...
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вважаєш шо ми не під контролем? як мінімум США?
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вважаю - аби не під контролем рашкованів.
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але під контролем..коли вже станемо самостійними?
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Aleksandrimus
Varg

@aleksandrimus

·2 ч

У Литві звільнили з армії всіх офіцерів, в яких жінки-росіянки..
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"В рамках визита Хомчак также провел встречу с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом (ФРГ)."
Скоріш за все обговорювали відправку українського військового контингенту до Іраку про що раніше анонсував віце-прем'єр-міністр Кулеба.
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