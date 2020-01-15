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Все про:Іран (424) чорна скринька (16) Офіс генерального прокурора (27)

 Україна направила до Ірану вже другий запит про надання чорних скриньок, - представниця Офісу генпрокурора Чиж

Аналізувати записи з чорних скриньок можуть в лабораторії КПІ, але перед цим фахівець з Ірану має переконатися, що вона володіє відповідними технічними можливостями. Він поки не добрався до України.

Про це заявила керівник Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Поліна Чиж, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Коли іранська сторона сказала, що скриньки настільки пошкоджено, що їх не можуть відкрити в Ірані, було прийнято рішення, що скриньки мають бути перевезені в іншу країну і відкриті способами, які є можливими в певних лабораторних умовах. Тому прийнято рішення, що в Україні є така лабораторія - в інституті КПІ", - розповіла Чиж.

За її словами, сьогодні, 15 січня, в Україну мав приїхати іранський експерт для перевірки того, чи є у нас лабораторія для аналізу вмісту чорних скриньок.

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"Мав приїхати іранський експерт, який би оглянув цю лабораторію, дав би згоду, повернувся в Іран, забрав чорні скриньки і повернувся в Україну, щоб проводити ці дослідження разом із нашими експертами та особами, яких ми хотіли б залучити", - розповіла представниця офісу генпрокурора.

"В Ірані заявили, що сьогодні експерт не зможе приїхати, але це питання вирішується. Офіс генпрокурора вчора направив другий запит про надання чорних скриньок", - додала вона.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170082
 
 
 Топ коментарі
 
зешобла наврала своему быдлу, что расшифровка черных ящиков будет в Украине, и только теперь пошла их клянчить -какие они жалкие уроды, впрочем как и их лохторат...
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"Влиятельный политик" легко расколол Иран, но вот вернуть черные ящики не выходит?
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Ракетные комплексы РАБссии не имеют кодовой расшифровки СВОЙ-Чужой.потому этот Боинг не первый и не последний.
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Даже занюханый, средневековый Иран не понимает, что отнего хотят какие-то зеленые клоуны и откуда у них правительственная связь
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В Иране есть тоже Цемахи по Боингам пулять
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Ящики привезут, откроют и расшифруют в Украине. До этого соевая команда зрады не один раз изойдет наговно, а после - пойдет мытарствовать в поисках следующей зрады.
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Ты или ипанутый, или просто на зарплате.
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зешобла наврала своему быдлу, что расшифровка черных ящиков будет в Украине, и только теперь пошла их клянчить -какие они жалкие уроды, впрочем как и их лохторат...
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"Влиятельный политик" легко расколол Иран, но вот вернуть черные ящики не выходит?
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Вас ЗЕленых дебилов один раз послали на х...
Вам мало? Хотите еще разок сходить?
Идиоты...прости Господи
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Ракетные комплексы РАБссии не имеют кодовой расшифровки СВОЙ-Чужой.потому этот Боинг не первый и не последний.
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Ну, осталось некоторое количество совдеповских, так те умеют, а обезьяны их воспроизвести не в состоянии.
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може извиниться забыли перед аятоллами? ну так на всякий случай...
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По ее словам, сегодня, 15 января, в Украину должен был приехать иранский эксперт для проверки того, есть ли у нас лаборатория для анализа содержимого черных ящиков.Источник: https://censor.net.ua/n3170082
Виявляться, у Ірані є цілий експерт по перевірцв/сертифікації лабораторій. А я думав, що цаюе у компетенції ІСАО. Ну, але то таке. А ще напевне цей експерт їде в Україну волами. Як чумаки в давнину. З тою ж швидкістю. Або й можливо летить. Але через Москву...Одним словом, ситуація, як з Оманом - одна версія фантастичніша за іншу.
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Обезьяны не могут вытянуть лапу из горшка!
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Зрада!!! Ні,не так,бубочка!!!Ні,не підходить......О! ЗЕЛООООООООООХ!!!! Знову не по темі....Ага! При ******** такого не було!!!!Коли Боїнг збили кацапи в чергу ставали щоб чорні ящики в КПІ передати!!! ЗРАДАААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!Ой,зрада вроді вже була.... Україна направила до Ірану вже другий запит про надання чорних скриньок, - представниця Офісу генпрокурора Чиж - Цензор.НЕТ 2099
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Нефиг этой быдлоте вообще его выдавать.
Пусть канадцы берут и разбираются, бо зеленое дерьмо озвучит только то, что ему продиктует кремлевский куратор.
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