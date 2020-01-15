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Все про:Янукович (2303) Небесна Сотня (259) ДБР (771) Венедіктова (24)

 Заступником голови ДБР збираються призначити адвоката Януковича Бабікова, - родичі Героїв Небесної Сотні. ДОКУМЕНТ

Заступником директора ДБР збираються призначити адвоката Януковича Олександра Бабікова. Саме він займатиметься аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР.

Про це йдеться у відкритому листі громадської організації "Сім'я Героїв "Небесної Сотні", розміщеному на її сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лист адресовано президенту України, голові ВР, Генпрокурору, в.о. директора ДБР і всьому українському суспільству.

Автори листа зазначають, що напередодні сім'ї загиблих на Майдані зустрічалися з в.о. директора ДБР Іриною Венедіктовою. Вони намагалися з'ясувати, чи правда, що заступником директора ДБР може стати адвокат Януковича Олександр Бабіков.

"На жаль, спростування не відбулося. На пряме запитання Ірина Венедіктова зазначила, що в разі рекомендації його конкурсною комісією за умови проходження спецперевірки, він таки буде призначений. Згодом з'ясувалося, що Бабіков вже проходить спецперевірку", - сказано в листі.

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При цьому саме на заступника директора ДБР ляже аудит справ Майдану, коли ДБР їх отримає. Зараз ДБР фізично отримало тільки 6 справ.

"Прямо під час зустрічі родини передали Венедіктовій пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками, організованим, на думку слідства, саме ВФЯ під час протестів взимку 2014-го року" , - сказано в листі.

Бабіков працював у команді АТ "АВЕР ЛЕКС" разом із адвокатами Сердюком В.А., А. Горошинським, Федоренко І.Л., які захищають Януковича. Один із його колишніх колег, Горошинський також захищає беркутівців у справі щодо розстрілу на вул. Інститутській 20.02.2014 р, зауважили в громадській організації.

"Ми вимагаємо не допустити такого призначення. І просимо суспільство про допомогу. З розмови ми зрозуміли, що конкурс фактично завершився, перевірка на поліграфі, співбесіди, завершилися, комісія свій вибір і рекомендації зробила. Залишилися формальності (спецперевірка). Тобто часу вже не залишилося", - підсумували автори листа.

Заступником голови ДБР збираються призначити адвоката Януковича Бабікова, - родичі Героїв Небесної Сотні 01Заступником голови ДБР збираються призначити адвоката Януковича Бабікова, - родичі Героїв Небесної Сотні 02Заступником голови ДБР збираються призначити адвоката Януковича Бабікова, - родичі Героїв Небесної Сотні 03Заступником голови ДБР збираються призначити адвоката Януковича Бабікова, - родичі Героїв Небесної Сотні 04

Заступником голови ДБР збираються призначити адвоката Януковича Бабікова, - родичі Героїв Небесної Сотні 05

Заступником голови ДБР збираються призначити адвоката Януковича Бабікова, - родичі Героїв Небесної Сотні 06Заступником голови ДБР збираються призначити адвоката Януковича Бабікова, - родичі Героїв Небесної Сотні 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170077
 
 
 Топ коментарі
 
Ауууу, зебилы! Вылазте из под плинтуса!
Вы это сделали вместе!
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А чого дивуватися - "нові обличчя влади" мають інше бачення подій... Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 9127

Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 6981
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Так может сразу Януковича поставим? Чего кота за хвост тянуть!
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Ага, я вообще удивляюсь, что не Портнова начальником ГБР назначили, он же тоже типа юрист, ну и вообще человек хороший и опытный во всех отношениях.
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Ауууу, зебилы! Вылазте из под плинтуса!
Вы это сделали вместе!
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Може попросити Суркова, щоб адвоката якогось підігнав?
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А чого дивуватися - "нові обличчя влади" мають інше бачення подій... Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 9127

Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 6981
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у адвокатів така доля.. захищати навіть негідників.. але тут справа національної вартості.. тому тількі пєндєль
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Опять явреи? Мендель, Пендель. Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7731
Как по мне так лучше КУПНЯКА. Он свой, родной, украинский.
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хай Купняк..питання треба давно вирішити.. це ганьба, що стількі років тягнеться
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Что тут странного?
Зам. главы офиса преЗедента Смирнов был адвокатом Ефремова и Лукаш.
Рыги как они есть.
Зе-избиратели центральной и западной Украины довольны?
Юго-западным нравится.
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А кого еще он был адвокатом? Или всю карьеру защищал одного Януковича, Ефремова и Лукаш?
Кстати, как там потужни соевые пуцриоты расследовали преступления Януковича, Ефремова и Лукаш - что уже доказано кроме письма путину?
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Странная, однако, но стойкая тенденция. На кого не глянь в рядах "зеленых", почти поголовно работали на янукодло.
Яныку уже вынесен приговор. Информации по этому поводу было полно и на Цензоре.
СТЕНОГРАММЫ выкладывались регулярно, не то, что просто новости.
Берите и читайте, если наконец-то заинтересовались этим.
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вєсь мір насілья ми разрушім до основанья-а затєм...
Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 1740
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То есть министр из правительства времен Януковича -Азарова во главе страны - это нормально, а наемный работник по договору с Януковичем - это зрада-зрадная? Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 6026
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То что ты дурак, нет сомнения. Вопрос-таким родился или брал уроки? Вы хотя бы книги начали читать, болваны, там описаны случаи, когда родные братья на разных жизненных полюсах, и убивают друг друга за идею.
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Э нееее. Эта скотина вполне сознательная и платная, а не просто дурачек.
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Они убивали друг-друга за идею... Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7454
На этом фото Пьйотр Лексеич душить Килю Яновича за его идеи о тайожном союзе и против наты.
Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8762
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Прочти выше, тебе уже поставлен диагноз.
Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7756

Может есть фотка, где ишак развлекает Януковича в бане?
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Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4474мокша,да ты определись уже-хорошо это или плохо!а то рвет тебя не по детски! Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4474да и министром он был не рыговским,но то такое,да,лишнехромосомец?откуда тебе знать,как в Украине правительство формируют?
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Нет, это победа победная!
Как и поздравление ***** Моникой с Новым годом, визит министра обороны Украины в подмосковье к теще на блины, и прочая, и прочая...
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У нас не Только гибридная Война , а у Нас еще и Гибридный Чиновник и Получает Зарплату и из Гибридных Источников . То какие должны быть его Умозаключения.
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ЗЕ - ватный мудак, имеющий полное неприятие всего украинского.

Чего вы ожидали от этой зажопной тупой гниды на побегушках у Коломойского?
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дурня.. він взагалі тількі по міжнародних зустрічах скаче.. Йому та Україна а особливо українці як гої для вищої раси
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Просто хороший специалист, он адвокат, выполняет свои обязанности, все работают за деньги и он не преступник. Он зарабатывает своим умом и знанием. Мечта каждого адвоката выиграть дело, даже безнадежное и если прокурор лопух, так кто виноват. Работа у него такая.
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Ну, што дайшло? Ці яшчэ не відавочна, што гэта рэванш?
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господа ЗЕ и ко, может хватит херней по мелкому заниматься? даеш Яника назад в президенты. ведь привыкнет там построит межигорье и не приедет. а если чесно то, ВЫ О,,,,УЕЛИ
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Майданы спасали Украину от ***** и пора готовится к новому Майдану.
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Родственники героев скорее всего не курсе того, что есть такая штука. называется презимция невиновности, а еще адвокаты должны защищать людей и не важно Янукович это или "сашко белый"....
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