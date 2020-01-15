 "Тому що сепар": одеський фанат русского мира Копилов закрив свій ресторан через його бойкот місцевими жителями, - Казанський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Дениса Казанського, про це розповів сам Копилов.

За словами Копилова, люди перестали ходити в його заклад, тому, що він сепаратист.

"Так і говорили, у вас власник сепар, не підемо до вас", - скаржиться фанат русского мира.

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У протиставлення закладу Копилова Казанський наводить як приклад відкриту учасником АТО піцерію Veterano в Маріуполі, яка "чудово працює, хоча не раз зустрічав у соцмережах заклики прихильників "ЛДНР" бойкотувати її послуги".