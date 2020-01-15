 "Тому що сепар": одеський фанат русского мира Копилов закрив свій ресторан через його бойкот місцевими жителями, - Казанський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Дениса Казанського, про це розповів сам Копилов.
За словами Копилова, люди перестали ходити в його заклад, тому, що він сепаратист.
"Так і говорили, у вас власник сепар, не підемо до вас", - скаржиться фанат русского мира.
У протиставлення закладу Копилова Казанський наводить як приклад відкриту учасником АТО піцерію Veterano в Маріуполі, яка "чудово працює, хоча не раз зустрічав у соцмережах заклики прихильників "ЛДНР" бойкотувати її послуги".
😡
Однако в них почему-то пока ещё ходят.
🥴😠
БОЙКОТ РОСІЙСЬКИХ ТОВАРІВ-НЕ ОДОДЕННА АКЦІЯ
1) Охранное агенство «Морган Секьюріті Групп» как то там, т.к. их там тьма тьмущая. Учредитель - из пригорода Алчевска, ныне живет в Киеве. Имеет действующие охранные агенства в Крыму и Донецке! Нанимает, как ЧПшник наших атошников и организовывает охрану в модных киевских ЖК. Атошникам платит 7-8 тысяч, бюджету копейки, как ЧП, остальное (250 грн с квартиры) идет в неизвестном направлении. Хорошо, если не на финансирование террористов. Заявляет, что СБУ пользуется его услугами!
МВД Авакова без проблем выдает лицензии таким "товарищам"!
2) Ресторан в самом центре Киева по улице Антоновича, 103 принадлежит депутату "народного совета ЛНР", главе фракции "Луганский экономический союз" Зинаиде Гавриловне Найден. Подробнее.