EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  10457  111
Все про:бізнес (395) Одеса (2276) сепаратизм (624) Казанський Денис (143)

 "Тому що сепар": одеський фанат русского мира Копилов закрив свій ресторан через його бойкот місцевими жителями, - Казанський

Проросійський активіст Одеси Дмитро Копилов закрив свій ресторан "Че Гевара" через бойкот, який йому влаштували одесити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блогера Дениса Казанського, про це розповів сам Копилов.

За словами Копилова, люди перестали ходити в його заклад, тому, що він сепаратист.

"Так і говорили, у вас власник сепар, не підемо до вас", - скаржиться фанат русского мира.

Тому що сепар: одеський фанат русского мира Копилов закрив свій ресторан через його бойкот місцевими жителями, - Казанський 01

Читайте також: 29% українців вважають головною метою сепаратистів на Донбасі - заробляння грошей, які платить РФ, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

У протиставлення закладу Копилова Казанський наводить як приклад відкриту учасником АТО піцерію Veterano в Маріуполі, яка "чудово працює, хоча не раз зустрічав у соцмережах заклики прихильників "ЛДНР" бойкотувати її послуги".

Тому що сепар: одеський фанат русского мира Копилов закрив свій ресторан через його бойкот місцевими жителями, - Казанський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170075
 
   
 Топ коментарі
 
Колись в Одесі відбулось перевиховання сепарів.
Більше ніхто не наважується себе так називати.
 показати весь коментар
 
файна справа.. треба поширювати
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Взагалі то непогана інформація. Потрібно в себе перевірити власників до руSSького міра.
 показати весь коментар
 
В Кривом Рогу полно таких заведений.
😡
Однако в них почему-то пока ещё ходят.
🥴😠
 показати весь коментар
 
Вся Украина юзает Водафон , Киевстар , LG , Чёрная карта , Липтон , Лада -прости Господи и ещё много чего , но мы ж не коллаборанты и сепары , мы патриоты . Наверное . Да ?
 показати весь коментар
 
періодично треба нагадувати.

БОЙКОТ РОСІЙСЬКИХ ТОВАРІВ-НЕ ОДОДЕННА АКЦІЯ"Тому що сепар": одеський фанат русского мира Копилов закрив свій ресторан через його бойкот місцевими жителями, - Казанський - Цензор.НЕТ 9234
 показати весь коментар
 
поправочка: "Водафон"(МТС) выкупают азербайджанцы.. кацапы ушли с нашего рынка..
 показати весь коментар
 
*****, а причем тут Киевстар. И особенно LG, которая вообще корейская компания.
 показати весь коментар
 
 
Як показує практика, в Одесі достатньо підкоптити 46 сєпарських тушок і відразу стане тихо.
 показати весь коментар
 
Таких сепаров, ведущих бизнес в Украине могу привести несколько случаев.
1) Охранное агенство «Морган Секьюріті Групп» как то там, т.к. их там тьма тьмущая. Учредитель - из пригорода Алчевска, ныне живет в Киеве. Имеет действующие охранные агенства в Крыму и Донецке! Нанимает, как ЧПшник наших атошников и организовывает охрану в модных киевских ЖК. Атошникам платит 7-8 тысяч, бюджету копейки, как ЧП, остальное (250 грн с квартиры) идет в неизвестном направлении. Хорошо, если не на финансирование террористов. Заявляет, что СБУ пользуется его услугами! "Тому що сепар": одеський фанат русского мира Копилов закрив свій ресторан через його бойкот місцевими жителями, - Казанський - Цензор.НЕТ 8842
МВД Авакова без проблем выдает лицензии таким "товарищам"! "Тому що сепар": одеський фанат русского мира Копилов закрив свій ресторан через його бойкот місцевими жителями, - Казанський - Цензор.НЕТ 8842
2) Ресторан в самом центре Киева по улице Антоновича, 103 принадлежит депутату "народного совета ЛНР", главе фракции "Луганский экономический союз" Зинаиде Гавриловне Найден. Подробнее.
"Тому що сепар": одеський фанат русского мира Копилов закрив свій ресторан через його бойкот місцевими жителями, - Казанський - Цензор.НЕТ 5501
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору