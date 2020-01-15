 Комітет Ради рекомендує впродовж місяця змінити законопроєкт про дострокове позбавлення мандата нардепа, відхилений КС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", за відповідне рішення на засіданні в середу проголосували 20 членів комітету з 21 присутнього.

Після того як Конституційний Суд визнав президентський законопроєкт №1027 таким, що не відповідає положенням ст.157 і ст.158 Основного закону, правовий комітет парламенту ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти постанову, в якій визначити терміни розробки поправок до документа для його повторного розгляду.

У своїх пропозиціях комітет Верховної Ради з питань правової політики пропонує надати народним депутатам 30 днів на подання поправок до нинішнього неконституційного тексту документа. Після цього комітети з питань регламенту, антикорупційної політики та інтеграції з ЄС мають обробити поправки та пропозиції на предмет відповідності вимогам українського законодавства. Ще 15 днів хочуть надати профільному комітету на обробку поправок і пропозицій, врахувати або не враховувати їх.

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Після завершення цих термінів у ВР буде сім днів на розгляд оновленого законопроєкту на пленарному засіданні.

Для ухвалення вищезгаданих термінів роботи над проєктом закону №1027 необхідно, щоб депутати затвердили більшістю рекомендації комітету своєю постановою.