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 Політика України
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Все про:КС (372) недоторканність (497)

 Комітет Ради рекомендує впродовж місяця змінити законопроєкт про дострокове позбавлення мандата нардепа, відхилений КС

Комітет Верховної Ради з питань правової політики вирішив рекомендувати парламенту ухвалити постанову і впродовж 30 днів зобов'язати депутатів підготувати поправки до поданого президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №1027 "Про зміни до ст.81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)", який відхилив Конституційний суд України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", за відповідне рішення на засіданні в середу проголосували 20 членів комітету з 21 присутнього.

Після того як Конституційний Суд визнав президентський законопроєкт №1027 таким, що не відповідає положенням ст.157 і ст.158 Основного закону, правовий комітет парламенту ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти постанову, в якій визначити терміни розробки поправок до документа для його повторного розгляду.

У своїх пропозиціях комітет Верховної Ради з питань правової політики пропонує надати народним депутатам 30 днів на подання поправок до нинішнього неконституційного тексту документа. Після цього комітети з питань регламенту, антикорупційної політики та інтеграції з ЄС мають обробити поправки та пропозиції на предмет відповідності вимогам українського законодавства. Ще 15 днів хочуть надати профільному комітету на обробку поправок і пропозицій, врахувати або не враховувати їх.

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Після завершення цих термінів у ВР буде сім днів на розгляд оновленого законопроєкту на пленарному засіданні.

Для ухвалення вищезгаданих термінів роботи над проєктом закону №1027 необхідно, щоб депутати затвердили більшістю рекомендації комітету своєю постановою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170071
 
 
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"Комитет"-что там по любителю анала,все-решили больше не травмировать? Комитет Рады рекомендует в течение месяца изменить законопроект о досрочном лишении мандата нардепа, отклоненный КС - Цензор.НЕТ 7616
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Хай звертається до своєї колишньої країни - Грузії...
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И кокса побольше ) и сажать будет , не переставая 😁😁😁
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Мені здається,що для "ЗЕлених" Конституція - як дишло-куди повернув, туди й вийшло.Чи не здається?..
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Гірше. Для них вона, як підлоговий килимок біля самісінького порога.
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