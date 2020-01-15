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 Політика України
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Все про:дороги (809) Кабмін (3195) Гончарук_Олексій (443)

 Кабмін затвердив Дорожню стратегію-2020: за рік планується відремонтувати не менше 4 тис. км доріг

Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив Дорожню стратегію на 2020 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Це великий план на 2020 рік. Перш за все це стосується доріг національного значення. Ямкові ремонти повинні піти в минуле, зате буде комплексне якісне дорожнє будівництво", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Він додав, що на 2020 рік в Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн. З них на дороги 31,5 млрд грн - це бюджетні кошти. Плюс 20,5 млрд грн - кошти міжнародних організацій.

За словами Гончарука, уряд ставить амбітну мету - за рік побудувати і відремонтувати не менше 4 тис. кілометрів доріг.

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Стратегією передбачається виконання ремонтно-будівельних робіт на таких дорогах:

  • М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (через м. Вінницю),
  • Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка, Будівництво південного обходу м. Дніпро,
  • Н-26 Чугуїв - Мілове (через м. Старобільськ), Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя,
  • Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв,
  • Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг),
  • Н-03 Житомир - Чернівці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170070
 
   
 Топ коментарі
 
Кабмин утвердил Дорожную стратегию-2020: за год планируется отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог - Цензор.НЕТ 1179 Учителя уже отремонтированы, пора дорогам зарплату повышать...
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Так дороги же у нас европейских стандартов с 1 ноября прошлого года. Зачем ремонт???
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Учителя уже отремонтированы, пора дорогам зарплату повышать...
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Так дороги же у нас европейских стандартов с 1 ноября прошлого года. Зачем ремонт???
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Премьер в жилетке - Мы не тока могЁм, но и мОгем!
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Составляем, планируем, обещаем, где то это было уже, ну да, прошлые 5 лет. Идем накатанной дорогой СЛУГИ ПАНОВ.
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Какой кафтан предпочитаете Новый или Латаный . На новый денег не хватит , а старый как то не прилично Денег к зарплате добавили.
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Ну да...
Налог на дороги платим при покупке авто...каждого литра топлива...
А дороги ремонтируются только на словах...
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Кабмин утвердил Дорожную стратегию-2020: за год планируется отремонтировать украсть на ремонте дорог не менее 4 млрд.грв. - на 4 тыс. км дорог которые планируют ремонтировать..
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"Кабмин утвердил Дорожную стратегию-2020: за год планируется отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог" - ещё останется отремонтировать 160 тыс. км дорог.
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В усі часи облавтодори і капітальне будівництво очолювали і контролювали євреї (тут найлегше закопувати бюджетні кошти). Посади прорабів і майстрів займали еврейські українці(еліта 73-х процентних)
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Дякую! Я не знав цього! Ще недавно мене забанили. Господи, камінь з серця спав! Мені це "єврей", як серпом по яйцях
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Вятрович упустив це при декомунізації
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В правительственной стратегии ремонта дорог на 2020 год выделят беспрецедентно большой суммы - 66 миллиардов гривен. За эти деньги будут ремонтировать 4000 километров дорог.
26.12.18 "В 2018 году Украине на ремонт дорог государственного и местного значения выделили 35 млрд гривен, в результате были восстановлены рекордные 3800 км дорог, - Омелян.

66 - 35= 31 млрд На 200 км уйдет прилично. Видать что то сильно подорожало.
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Сакральная цифра у ЗЕлёной плесени 4.
Это уже психиатрия. Кабмін затвердив Дорожню стратегію-2020: за рік планується відремонтувати не менше 4 тис. км доріг - Цензор.НЕТ 8883
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Один врач психиатр с мировым именем говорил, что среди них 80% психически больных.
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Как военный врач психиатр в отставке, не имея мирового имени, полностью согласен с мнением означеного вами коллеги.
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Бажання стати психіатром це вже діагноз, а...
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Будуть ремонтувати 4 тисячі раз дорогу від Києва до дому першого.
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*********. все кратное 4-ем: зп учителям-4К баксов, рост экономики - 40%, дороги - 4 тыс.км Кабмін затвердив Дорожню стратегію-2020: за рік планується відремонтувати не менше 4 тис. км доріг - Цензор.НЕТ 1591
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А дороги звісно будуть ремонтувати за допомогою тендерів, хто дешевше зробить той і файний, там вже не працює правило Гончарука що дешевих фахівців не буває...
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Выпускайте енота на отремонтированную дорогу
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" за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. километров дорог."
Дорогой тов. Гончарук!
Построить дорогу и отремонтировать дорогу - это как бы разные вещи. Не следует их валить в одну кучу!
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Ямковий ремонт, це на 3 місяці, зеремонт від Гончарука, це не більше як на рік, а нам потрібні нові дороги, знов зебариги розвод влаштовують.
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Мой сосед тоже разработал "дорожную карту" и уже 20 лет планирует бросить пить. От этого не изменилось ничего.
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