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 Політика України
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Все про:газові переговори (144) Народний фронт (554) Вітренко Юрій (102)

 Слова Вітренка про те, що Україна не відмовлялася від російського газу, дискредитують державу. Він мусить вибачитися, - заява "НФ"

Заява виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка про те, що, це не Україна відмовилася від російського газу, а Росія перекрила його поставки в 2014 році, є неправдивою та недобросовісною і такою, що дискредитує Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "Народний фронт".

У ній підкреслюється, що все було навпаки: "Росія була не лише готова постачати газ Україні, але й дуже прагнула цього в обмін на нашу поразку, безпеку і незалежність".

"Уряд Арсенія Яценюка не пішов на поступки російському агресору. Це рішення стало важливою економічною, політичною і навіть психологічною перемогою всієї України", - говориться в заяві.

Також в ній наводяться такі тези:

"У березні 2014 року уряд поставив "Нафтогазу" завдання домогтися від "Газпрому" справедливої ціни на газ, оскільки на той момент діяла кабальна норма попереднього режиму "бери або плати".

Сподіваючись на тогочасну слабкість України, "Газпром" відкинув справедливі вимоги нашої сторони і висунув неприйнятні претензії.

Унаслідок цього Україна в законний спосіб свідомо відмовилася від придбання газу на російських умовах, що й було повною мірою реалізовано після відкриття реверсних поставок із Словаччини. Це красномовно підтверджує й той приклад, що в затвердженому балансі газу на 2015 рік вже не згадується "Газпром" і містяться вказівки збільшити реверсні потужності

З квітня 2014 року уряд розпочав підготовку до арбітражних процесів. Як добре відомо всім причетним фахівцям, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк особисто супроводжував цю роботу, забезпечував масштабну міжнародну підтримку діям для досягнення енергетичної незалежності країни, брав участь у виборі юридичних радників, а також в розробці тактики ведення арбітражу.

Крім цього, уряд розробив чіткий план дій у ситуації, якщо "Газпром" відмовиться від постачання газу восени 2014 року. Таким запасним варіантом став словацький реверс. Ця важлива опція та інші продумані кроки змусили "Газпром" піти у 2014 році на так званий "зимовий пакет", що дав можливість Україні отримати в той час необхідний газ.

Нагадаємо також, що саме уряд Арсенія Яценюка ініціював розгляд антиконкурентних дій "Газпрому", що призвели до рекордних штрафів проти російської компанії. Саме уряд Арсенія Яценюка ініціював політичну кампанію з накладення санкцій проти "Північного потоку-2". Ці та інші зусилля стали основою нашої нинішньої енергетичної безпеки, яка дозволяє наступникам діяти у якісно нових умовах з перевагою над агресором.

Таким чином, "НФ" вимагає від Вітренка вибачитися перед суспільством за "негідні та неправдиві заяви, що кидають тінь на зусилля багатьох справжніх професіоналів і патріотів".

"Такі коментарі більше пасують російській пропаганді, ніж українському управлінцю високого рівня. Прикметно, що під нинішнім "транзитним договором", де закладено невигідні Україні умови, стоїть підпис саме пана Вітренка. Слід нагадати, що саме пан Вітренко наполягав ще у 2009 році, що обґрунтована ставка транзиту має бути не меншою 5 доларів США. Природньо порівняти цю категоричну колись позицію з нинішніми домовленостями", - говориться в заяві.

Політсила вважає дивним те, що українські переговорники не зуміли домогтися підняття транзитної ставки і вона залишилась на рівні, який є нижчим за середній рівень контракту 2009 року.

"Відтак, закликаємо українські правоохоронні органи забезпечити об’єктивне розслідування підписання цього документа", - сказано в заяві "НФ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170069
 
   
 Топ коментарі
 
я думал НФ - это забытое прошлое..Ан нет.. Они как суслик.. Ты его не видишь, а он есть Слова Витренко о том, что Украина не отказывалась от российского газа, дискредитируют государство. Он должен извиниться, - заявление "НФ" - Цензор.НЕТ 3881
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да правительство закупило не у кацапов а на бирже по нормальной цене, кстати роттердам+ имел самые низкие цены, это даже зелебобики подтвердили когда их ахмедка поставил раком, но зелебобикам понравилось, они того и заслуживают.
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такі споруди не розраховані на протидію танкам, як і літакам, гвинтокрилам та усіляким бетеерам.
водночас, лінія кордону в рамках проекту стіна облаштовується відеонаглядом та сигналізацією, таким чином будь-який рух танків через кордон буде зафіксований. сам паркан запобігає неконтрольованому переміщенню людей (іхтамнєтов), транспортних засобів. до речі лінія кордону в зручних місцях обладнується фортифікаційними спорудами для встановлення кулеметів наприклад або ПТРК, в місцях можливого прориву танків також влаштовуються рови, вздовж стіни прокладається рокадна дорога для оперативного контролю та реагування на порушення кордону
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Клас. Можна спати спокійно - пукін об цю стіну зуби поламає!)
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нажаль не зламає. ця стіна була частиною цілого комплексу оборонних заходів (військових, інфраструктурних, дипломатичних тощо), які були впроваджені попередньою владою, та які дозволили успішно стримувати агресію надпотужного ворога. Але віднедавна весь цей комплекс заходів цілеспрямовано руйнується
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я думал НФ - это забытое прошлое..Ан нет.. Они как суслик.. Ты его не видишь, а он есть Слова Витренко о том, что Украина не отказывалась от российского газа, дискредитируют государство. Он должен извиниться, - заявление "НФ" - Цензор.НЕТ 3881
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"куля в лоб" відомий "боєць невидимого фронту'..
і робота у нього по всьому світу..
Слова Вітренка про те, що Україна не відмовлялася від російського газу, дискредитують державу. Він мусить вибачитися, - заява "НФ" - Цензор.НЕТ 5666

"затребуваний професіонал'

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Я так и не понял: кто кому отказал? Может Зинка всем отказала?
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Правительство Арсения Яценюка закупило российский газ через других посредников и выдало это за велику перемогу, а теперь оказывается, что они разводили лохов, ой кроликов
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да правительство закупило не у кацапов а на бирже по нормальной цене, кстати роттердам+ имел самые низкие цены, это даже зелебобики подтвердили когда их ахмедка поставил раком, но зелебобикам понравилось, они того и заслуживают.
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Дебильная пороховата даже не в курсе, что Роттердам+ относится к цене угля, а не газа. И конечно же Роттердам+ - это афера века, которую организовал Порошенко с "ахмедкой".
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ротердам+ мав низьку ціну у першу чергу тому,що ВИКОРИСТОВУВАВ ДЕШЕВЕ вугілля з окупованих територій...
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РФ с такой дебильной логикой как у тебя ужа просрало не один суд и должно бабки. Слова Витренко о том, что Украина не отказывалась от российского газа, дискредитируют государство. Он должен извиниться, - заявление "НФ" - Цензор.НЕТ 2642
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После получения денег за товар, товар уже не принадлежит продавцу, а является собственностью покупателя.
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вопрос же не в том чей товар, а у кого брали
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Всё ждал когда в витренке проснется его мамаша - гены пальцем же ж не размажешь.. Збулося...
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Заметь , зеленодрысный, такие люди как Витренко, ничего такого без явного решения твоего осла османского не будут говорить. А как твоя конченная бубочка нелох заставляла Витренко сдавать интересы страны при газовых переговорах с пуйлом, ты тоже, дрянь не знаешь? Поэтому не кизди, ватный ушлепок, Витренко в реале патриот страны и не сдался на шантаж клована. И спасибо США, что дали ослу нашему трелей, когда эта гадость хотела еще до переговоров с пуйлом уволить Коболева и Витренко, чтобы новые ставленники быстренько лягли под рашку. За что и непереварию всю это зеленогнойно-кремлевскую гниль, которая не в состоянии не то что думать, а вообще делать какие то выводы логичные, а не по кремлевским методичкам хаять нормальных людей.
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НФ, как участнику ширки, стало обидно?)))
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НаФталиновые вылезли
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почему покупка газа напрямую считается сдачей интересов государства, а прямая покупка, например, твелов, не считается?
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Потому что от твел-ов так сразу не откажешься, нужно постепенно. А помочь Словакии заработать денег - можно сразу.
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потому что ********* не предсказуем, старайся слушать перед сном песни секелёва и подводного хора александрова, о том как хохлам отключат газ, может твой мозг заработает гораздо эффективнее, твэлы меняются на американские давным давно, поменять все и сразу не реально, но работы в этом направлении ведутся и запомни чем дальше находишься от кацапской помойки тем воздух чище и на душе спокойнее.
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Так, прекратите!
У победы десять отцов, только поражение - сирота!
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сколько зеботов и кремлеботов повылазило. Хотя в принципе это одно и то же - русскомирная вата.
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Бред , от поставок газа отказался именно Газпром , у Украиньі бьіл долг за поставленньій газ ок.2 млрд.долл. Россияне требовали его погашения и внесения предоплатьі. Если бьі официально отказался Нафтогаз , шансов вьіиграть арбитраж Украина не имела. ПЕС нагородил "десять бочек арестантов", все у них "зрадники" , кроме их самих , в "белом фраке".
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Украина никогда не прекращала покупать газ из рф. Как шёл он с востока в нашу трубу, так и входит. Только платим нынче "словакам".
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Часть Волчанского рна Харьковской области напрямую подключена к газовым сетям Белгородской области.Все годы подача газа не прекращалась.
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Тоді і Нафтогаз не виграв арбітраж, просто Газпром програв...
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Да, уж молчали бы все "в тряпочку", потому что торговля с агрессором и оккупантом - это ни в какие ворота!
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А что это вообще такое "НФ"? Это как "Союз Меча и Орала"? Кто этот мощный старик в очках? Что за танцы гальванизированных политических трупов?
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