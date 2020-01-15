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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (487) Іран (424) Трепак (54)

 Іран не передає Україні чорні скриньки з лайнера МАУ, що розбився під Тегераном, - заступник генпрокурора Трепак

Іран не передає чорні скриньки Україні. Без них встановити всі причини трагедії літака МАУ буде неможливо. Про це на засіданні Комітету ВР з питань національної оборони, безпеки і розвідки заявив заступник генпрокурора Віктор Трепак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на пресконференції.

"Звучало питання про те, хто причетний (до аварії українського літака в Ірані. - ред.), що нам відомо про це ... Ми з вами розуміємо, що без аналізу чорних скриньок, без доступу наших слідчих до матеріалів провадження і до місця події, і доступу нас до матеріалів безпосередньо нам, відповідь дати надзвичайно складно. Ми підготували клопотання в рамках міжнародно-правової допомоги, де просимо щоб нас допустили (до матеріалів. - ред.). Ми звернулися до іноземних партнерів, але без рішення держави, у якій це було скоєно, без їхньої допомоги нам це не вдасться", - сказав Трепак.

За його словами, на цей момент вже ідентифіковано 4 тіла загиблих українців. Процес триває і має закінчитися 19 січня.

"Також ми будемо ініціювати створення міжнародної групи для участі у загальному розслідуванні спільно з нашими іноземними партнерами", - додав Трепак.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

У свою чергу, Поліна Чиж з Департаменту ГПУ із зовнішніх зв'язків повідомила, що раніше за попередньою домовленістю, Іран мав відправити в Україну чорні скриньки до 15 січня включно для їхньої розшифровки в українській лабораторії.

Також дивіться: Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, - Зеленський зустрівся з родичами загиблих. ФОТО

"Однак станом на сьогодні іранська сторона чорні скриньки не передає. Тому українська сторона повторно направила звернення до Ірану про передачу чорних скриньок і про допуск".

За словами Чиж, з'явилася інформація про те, що Іран має намір передати чорні скриньки Франції. Однак у відповідь на питання української сторони Франція цей факт не підтверджує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170062
 
 
 Топ коментарі
 
нужен новый видеоролик от моники. Чтоб ножкой так топнула и сказала "даю 24 часа"
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Нынешним клоунам у власти никто ничего не передаст. Разве что, если зеля у фуйла попросит.
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Нынешним клоунам у власти никто ничего не передаст. Разве что, если зеля у фуйла попросит.
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нужен новый видеоролик от моники. Чтоб ножкой так топнула и сказала "даю 24 часа"
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Главное бровки красиво насупить, чтоб испугались.
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ЗЕелебубе на коленках надо просить с пожалустай
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Конечно не даёт, вам же зелохам ясно сказали, самолет повернул на военную базу.
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Сейчас величайший лидер современности узнает об этом, возьмёт телефон, как поднотужится, да как обычно обосрется.
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да кто б сомневался - они же врут, врали с самого начала - они с самого начала знали что случилось, но врали про пожар двигателей. он врут всегда, уже 3 тыс. лет, и только нашим непуганым идиотам невдомек
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Москва рулит и компенсации можно и не получить
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Может, к лучшему. Иран оказался честнее наших прихвостней кремлевских.
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То що, Іран дозволяє собі так чинити з "найвеличніший світовим лідером **********" (Мєндєль)? Воеивщагалв офігіли??! Мєндєль, фас! Як на журналістів, що Бубочку діставали.
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Так а что тут выяснять?! Самолет сбили один бывший АТОшник и 2 волонтера!
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"Кто причастен (прим.: к трагедии украинского самолета в Иране) и что нам известно? Без анализа черных ящиков, без доступа нашей стороны к материалам дела, к месту событий, установить все причины будет невозможно... Источник: https://censor.net.ua/n3170062\\\\\\\\\\

Ну так бывает что и марсиане сбивают самолеты плазмой, разве нет, Трепач?
Его с детсада взяли на должность? Так выгоняйте посла Ирана и ставьте вопрос: раз скрывают = полностью вина на них. притом - "у.м.ы.ш.л.е.н.н.о." сбили.
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9-тий місяць об Україну витирають ноги все нагліше і нагліше. І, головне - утворюється черга бажаючих. 73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом.
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А кто вы такие? Клоуны, дорвавшиеся до власти? Ставленники Москвы?
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Да кто ж с нелохом 42 будет зашквариваться ? Пусть взрослые дяди решают☝️☝️☝️.
А ему шаурму 50 на 50 и очередной отпуск от колобабы..😁😁😁
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зеля великий лідер
його всі поважають, навіть президент Ірану Иран пока не передает Украине черные ящики с разбившегося под Тегераном лайнера МАУ, - замгенпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 550
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Скоро начнут быть, и уже только ногами! Скорей продавать землю, и ывалить в Израиль.
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А....А зачем, собсно? После установления причин катастрофы?
Ну, я понимаю, для порядка, но особо париться-то зачем?
Это что, вернет хотя-бы одну жертву? Это гарантирует невозможность подобного впредь?
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Что Зеленский делал в Москве ?
Почему втихаря ?
Что скрывает ?
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Кто вас нахер уважает....никто ,только ноги вытирают
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Іран ще довго не буде віддавати чорний ящик. Чому? А просто є багато причин. Перша - це затягує слідство і відповідно виплату компенсацій. Друга - можливість торгуватися і знижувати суму компенсацій. Третя - не говорити як проходили навчання іранців росіянами. Четверта - не говорити про свою зацікавленість у знищенні саме цього літака...
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Об вас зебилов скоро ноги будут вытирать не только Иран, но и Папуа-Новая Гвинея с Бурунди
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31 октября 2015 года российский лайнер стартовал из египетского курорта Шарм-эль-Шейх

в Санкт-Петербург. Один из сотрудников аэропорта, завербованный террористами на борт пронес бомбу.Каким образом и кто именно пронес взрывчатку, до сих пор не выяснили. В результате --теракт и все 224 человека в самолёте погибли. В 2016 году президент Египта признал, что причиной катастрофы российского А321 был теракт. А египетские власти до

сих пор не возбудили уголовное дело по статье "терроризм", расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им не выплачивать компенсации семьям погибших..
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет.Суд сделал вывод,что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий" третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
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Якщо розслідування триває по версії звичайної авіакатастрофи то виплати мали бути страхові і від компанії перевізника...
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Це як дишло -- куди звернув ,так й вийшло.
Уряд Россії на це вмиває рученята.

Життя в Россії не коштує, а ,ні чого.
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А какой смысл в этих ящиках,они нужны при непонятных обстоятельствах крушения самолета.Только вот нам они нужны,а нужны для того чтобы сотням бездельников оплачивать не хилые зарплаты годами за создание видимости что мол они работают.
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Смысл есть даже в том, фиксировал ли бортовой запросчик запросы свой-чужой перед катастрофой, если самолет отвечал как гражданское судно и его всё равно сбили, тема не предумышленности станет ещё интереснее...
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Интересно другое,какой груз перевозил наш самолет если при загруженности в 60 процентов пасажиров с него сняли 80 чемоданов багажа а не груза.Наркоту?В таком случае иранцам небыло смысла его сбивать.Оружие?В таком смысле иранцам тоже нету смысла его сбивать.Только в одних был смысл сбить украинский самолет так это ,,их там нету,, так как сбили самолет с оружием и спровоцировали эмбарго для Ирана что увеличивает цену на кацапскую нефть и газ.
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Лично мне тяжело верится в случайность, я два года провёл на комплексе ПВО в лесу под Ленинградом. Самолётов много шло на Пулково и внутренние рейсы и коридорные и скажу что сложно спутать Боинг с какой то другой целью хиба что Б-52 или военнотранспортный а выдать случайно питание на пуск ракет это вообще целая история. А вот играя в войнушку близко к большому аэропорту где постоянно кружат самолёты в очереди на посадку, легко...
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в ТОРа нет запрощика свой-чужой.Только в телефонном режиме со стации резведки и целеуказания.
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Это интересно)) а если массированный налёт авиации и участие штурмовиков с двух сторон, в телефонном режиме можно палить весело по своим, цели маневренные и под прикрытием не хилых помех...
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Нащо вам ті скриньки, Данілов ясно повів що РНБО ще до збиття літака все знало але ганьбилися розповісти...
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Зе може вимагати від Франції, Німеччини, Канади, а вимагати з винного він не може. Думка, що то був свідомий акт, стає більш реальним.
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А собственно ЧТО в этих ящиках?
Переговоры - так прервались внезапно со взрывом кабины пилотов.
Показатели один взрыв или два? Сути не меняет.
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так есть в Украине лаборатория, которая читает ящики с современных Боингов???
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Ні в якому разі не можна передавати скриньки українській стороні (Ху..лу) тільки США чи Канаді.
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