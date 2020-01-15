 Іран не передає Україні чорні скриньки з лайнера МАУ, що розбився під Тегераном, - заступник генпрокурора Трепак

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на пресконференції.

"Звучало питання про те, хто причетний (до аварії українського літака в Ірані. - ред.), що нам відомо про це ... Ми з вами розуміємо, що без аналізу чорних скриньок, без доступу наших слідчих до матеріалів провадження і до місця події, і доступу нас до матеріалів безпосередньо нам, відповідь дати надзвичайно складно. Ми підготували клопотання в рамках міжнародно-правової допомоги, де просимо щоб нас допустили (до матеріалів. - ред.). Ми звернулися до іноземних партнерів, але без рішення держави, у якій це було скоєно, без їхньої допомоги нам це не вдасться", - сказав Трепак.

За його словами, на цей момент вже ідентифіковано 4 тіла загиблих українців. Процес триває і має закінчитися 19 січня.

"Також ми будемо ініціювати створення міжнародної групи для участі у загальному розслідуванні спільно з нашими іноземними партнерами", - додав Трепак.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

У свою чергу, Поліна Чиж з Департаменту ГПУ із зовнішніх зв'язків повідомила, що раніше за попередньою домовленістю, Іран мав відправити в Україну чорні скриньки до 15 січня включно для їхньої розшифровки в українській лабораторії.

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"Однак станом на сьогодні іранська сторона чорні скриньки не передає. Тому українська сторона повторно направила звернення до Ірану про передачу чорних скриньок і про допуск".

За словами Чиж, з'явилася інформація про те, що Іран має намір передати чорні скриньки Франції. Однак у відповідь на питання української сторони Франція цей факт не підтверджує.