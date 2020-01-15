 Іран не передає Україні чорні скриньки з лайнера МАУ, що розбився під Тегераном, - заступник генпрокурора Трепак

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив на пресконференції.
"Звучало питання про те, хто причетний (до аварії українського літака в Ірані. - ред.), що нам відомо про це ... Ми з вами розуміємо, що без аналізу чорних скриньок, без доступу наших слідчих до матеріалів провадження і до місця події, і доступу нас до матеріалів безпосередньо нам, відповідь дати надзвичайно складно. Ми підготували клопотання в рамках міжнародно-правової допомоги, де просимо щоб нас допустили (до матеріалів. - ред.). Ми звернулися до іноземних партнерів, але без рішення держави, у якій це було скоєно, без їхньої допомоги нам це не вдасться", - сказав Трепак.
За його словами, на цей момент вже ідентифіковано 4 тіла загиблих українців. Процес триває і має закінчитися 19 січня.
"Також ми будемо ініціювати створення міжнародної групи для участі у загальному розслідуванні спільно з нашими іноземними партнерами", - додав Трепак.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
У свою чергу, Поліна Чиж з Департаменту ГПУ із зовнішніх зв'язків повідомила, що раніше за попередньою домовленістю, Іран мав відправити в Україну чорні скриньки до 15 січня включно для їхньої розшифровки в українській лабораторії.
"Однак станом на сьогодні іранська сторона чорні скриньки не передає. Тому українська сторона повторно направила звернення до Ірану про передачу чорних скриньок і про допуск".
За словами Чиж, з'явилася інформація про те, що Іран має намір передати чорні скриньки Франції. Однак у відповідь на питання української сторони Франція цей факт не підтверджує.
Ну так бывает что и марсиане сбивают самолеты плазмой, разве нет, Трепач?
Его с детсада взяли на должность? Так выгоняйте посла Ирана и ставьте вопрос: раз скрывают = полностью вина на них. притом - "у.м.ы.ш.л.е.н.н.о." сбили.
А ему шаурму 50 на 50 и очередной отпуск от колобабы..😁😁😁
його всі поважають, навіть президент Ірану
Ну, я понимаю, для порядка, но особо париться-то зачем?
Это что, вернет хотя-бы одну жертву? Это гарантирует невозможность подобного впредь?
Почему втихаря ?
Что скрывает ?
в Санкт-Петербург. Один из сотрудников аэропорта, завербованный террористами на борт пронес бомбу.Каким образом и кто именно пронес взрывчатку, до сих пор не выяснили. В результате --теракт и все 224 человека в самолёте погибли. В 2016 году президент Египта признал, что причиной катастрофы российского А321 был теракт. А египетские власти до
сих пор не возбудили уголовное дело по статье "терроризм", расследование проходит как по обычной авиакатастрофе, что позволяет им не выплачивать компенсации семьям погибших..
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет.Суд сделал вывод,что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий" третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
Уряд Россії на це вмиває рученята.
Життя в Россії не коштує, а ,ні чого.
Переговоры - так прервались внезапно со взрывом кабины пилотов.
Показатели один взрыв или два? Сути не меняет.