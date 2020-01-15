 Вбивство 26-річного чоловіка в Каховці: поліцейському повідомили про підозру в приховуванні злочину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що старший інспектор з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції спотворив обставини вбивства 26-річного мешканця м. Каховка Херсонської області. За участю правоохоронця були штучно створені умови самооборони та приховані обставини, сліди та факт скоєння умисного вбивства, яке здійснив його товариш.

Для цього поліцейський здійснив постріли у бік товариша зі зброї, що належала потерпілому, який на той час вже перебував без свідомості через отримання вогнепальних поранень.

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Через дії підозрюваного, правоохоронні органи розглядали хибну версію вбивства з метою самозахисту. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 1 січня відбулася перестрілка між двома жителями Каховки: 29-річний чоловік не менше 15 разів вистрілив у бік колишнього чоловіка своєї співмешканки - 26-річного Володимира Чебукіна. Нападника затримали, а подію кваліфікували як замах на вбивство.

Від поранень Чебукін 3 січня помер. Того ж дня Каховський міський районний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою без права внесення застави, а поліція перекваліфікувала підозру як "умисне вбивство".

Родичі загиблого вважають, що нападників було кілька, оскільки начебто лікар їм сказав, що на тілі загиблого були сліди від трьох видів зброї.

Згодом з'ясувалося, на момент скоєння злочину підозрюваний відпочивав в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Побоюючись, що цей факт може вплинути на розслідування, 4 січня мешканці Каховки влаштували протести біля місцевого відділу поліції й вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Будівлю закидали димовими шашками й піротехнікою.

Стосовно поліцейського проводять службове розслідування. Його відсторонили від виконання службових обов'язків, а державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ст. 365 Кримінального кодексу України.