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Все про:авіакатастрофа (487) Зеленський (4126) Іран (407)

 Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, - Зеленський зустрівся з родичами загиблих. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з родичами українських громадян, які загинули внаслідок катастрофи українського літака в Ісламській Республіці Іран.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, - Зеленський зустрівся з родичами загиблих 01

Глава держави повідомив, що в Ірані наразі перебувають 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих в Україну.

"Наразі кілька наших громадян ідентифіковано", – сказав Володимир Зеленський. Глава держави проінформував, що поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше.

"Ми сподіваємося, що це має відбутися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями", – сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тис. грн. Крім того, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій.

Також Президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих.

Також читайте: Кабмін виділив родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців по 200 тисяч

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170058
 
 
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бородатiй бабi каломойшi. вона ж постраждала, лiтак загинув...
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Та невже?

І з датою тепер є люфт у кілька днів - не послухали сонцесяйного блазня... Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций, - Зеленский встретился с родственниками погибших - Цензор.НЕТ 633
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А тот все за бабло никак успокоится не может.
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Все как обычно - фразы которые ничего не означают...
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А что бы ты, умного, сказал, перед родственниками погибших? "Героям слава!"?
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ти хочаб положені виплати видер у бармалєїв
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жалкий актеришка, изображающий президента, причем не очень убедительно.
но ЗеБилы хавают...
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Прикинь не всем нравятся и свинячьи глазки Поросенко но соя от них в восторге.))
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кАнечно, зеньки наркоши у *********** гораздо луЧе, да, дебил?


Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, - Зеленський зустрівся з родичами загиблих - Цензор.НЕТ 5917
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делает эпиляцию. прихорошится везде и....в Оман. сказал же - работаем до конца года.
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Требовать надо, чтоб местные "стражи" засунули себе поглубже в то самое место все оставшиеся ракеты - да инициировали их. Это как харакири у японцев, но на новый лад.
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Бубочкам станет на колени и будет просиить гундосым голосом ?
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сначала Украина должна требовать признания того, что сбили преднамеренно, а не "по ошибке"
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Есть хоть какие-то доказательства чтоб такое требовать?
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Пусть глянут какие компенсации у канадцев. И скопируют.
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робко трєбовать скуля...щоб хойло нє агарчіть?
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скоріше після зустрічі з коломойським
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