EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  7543  104
Все про:Європарламент (447) резолюція (212) Росія (14838) Євросоюз (2736)

 Росія - найбільша загроза для ЄС, - резолюція Європарламенту

Росія являє собою неминучу гібридну і конвенціональну загрозу для Євросоюзу і країн, які до нього входять.

Про це йдеться в ухваленій у середу резолюції Європарламенту про імплементацію спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Укрінформ".

"Європарламент зазначає, що Росія є найбільш безпосереднім джерелом гібридної і конвенційної (щодо застосування звичайних озброєнь, – ред.) загрози безпеці ЄС та країн-членів, що також активно намагається підірвати європейську єдність, незалежність, основоположні цінності та міжнародні правила", - йдеться у тексті резолюції.

Європарламентарі визнали, що за нинішнього режиму у Москві зміни в агресивній російській політиці неможливі, а також закликали країни-члени ЄС до зміцнення стійкості проти Росії та опрацювання довготермінової стратегії відносно цієї країни на засадах стримування.

Також читайте: Депутати Європарламенту закликають РФ наслідувати приклад Ірану і визнати факт збиття "Боїнга" на Донбасі

"Європарламент укотре заявляє про свою відданість у підтримці суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України, а також усіх країн "Східного партнерства" у межах міжнародно визнаних кордонів, згідно із міжнародним правом, нормами та принципами…", - наголосили у ЄП.

Європарламентарі також укотре наголосили на повній підтримці політики невизнання анексії Криму Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170057
 
   
 Топ коментарі
 
Не нужно ныть,прекращайте покупать нефть и газ и не будет никаких угроз.Кормить обезьяну с гранатой и стонать,что страшно.Дебилизм.
 показати весь коментар
 
Саме тому повернули росію у ПАРЄ. Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента - Цензор.НЕТ 6944
 показати весь коментар
 
Але далі резолюцій справа не йде...
Шкода. Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента - Цензор.НЕТ 2335
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Меркельша уже губы накрасила для дедушки.
 показати весь коментар
 
Не нужно строить иллюзий, в Европе говорить одно, а делать другое это норма.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору