 Росія - найбільша загроза для ЄС, - резолюція Європарламенту

Про це йдеться в ухваленій у середу резолюції Європарламенту про імплементацію спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Укрінформ".

"Європарламент зазначає, що Росія є найбільш безпосереднім джерелом гібридної і конвенційної (щодо застосування звичайних озброєнь, – ред.) загрози безпеці ЄС та країн-членів, що також активно намагається підірвати європейську єдність, незалежність, основоположні цінності та міжнародні правила", - йдеться у тексті резолюції.

Європарламентарі визнали, що за нинішнього режиму у Москві зміни в агресивній російській політиці неможливі, а також закликали країни-члени ЄС до зміцнення стійкості проти Росії та опрацювання довготермінової стратегії відносно цієї країни на засадах стримування.

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"Європарламент укотре заявляє про свою відданість у підтримці суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України, а також усіх країн "Східного партнерства" у межах міжнародно визнаних кордонів, згідно із міжнародним правом, нормами та принципами…", - наголосили у ЄП.

Європарламентарі також укотре наголосили на повній підтримці політики невизнання анексії Криму Росією.