 Чиновники Державної податкової служби сприяли виведенню в "тінь" понад 500 млн гривень щомісяця, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.
Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства. Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.
Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.
За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
Сергій Олексійович Верланов - український юрист, державний службовець та громадський діяч. Голова новоствореної Державної податкової служби (з 8 травня 2019), заступник Міністра фінансів України (2018-2019), член Громадської ради доброчесності.
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Президент Петро Порошенко назвав Верланова «людиною, яка дуже активно працювала над введенням автоматичного відшкодування ПДВ»[5]. 8 травня 2019 Кабінет Міністрів призначив Сергія Верланова Головою Державної податкової служби (ДПС) на п'ять років з дати початку фактичного виконання обов'язків. Випробувальний термін триватиме місяць[6]. Сергій Верланов отримав цю посаду як переможець конкурсу на посаду голови ДПС, який був оголошений урядом 20 березня в рамках розділення Державної фіскальної служби на податкову та митну. Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби. 23 квітня 2019 переможцем конкурсу Комісія визначила Сергія Верланова і рекомендувала його для призначення на посаду керівника ДПС.
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Вибори Президента України, відбулися 31 березня 2019.
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Так что "голова этой рыбы" - еще шоколадная.
А сегодня (уже пишут) у него проходят обыски.......
П.С. Я открыто и не раз говорил работникам налоговой (в т.ч. и в главном офисе) - вы настоящая О П Г !!!!!!!!!!!!!!!
И не ошибся