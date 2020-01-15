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 Економіка, Події
  2031  17
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 Чиновники Державної податкової служби сприяли виведенню в "тінь" понад 500 млн гривень щомісяця, - СБУ

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність новопризначених посадових осіб Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 млн гривень щомісяця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії із службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці "конвертаційно-транзитних" груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства. Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

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За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170054
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, чукча не читатель, чукча писатель Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 955 Написано же - вновьназначенные (новопризначені посадовці), то есть это уже зеленая поросль от зеленой шмаркли
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Він читає лише заголовки. 😂
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Похоже какой-то УЙНЕ "слуги" в Трускавце учились. Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 3584
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Схемы парашенки рушатся ?
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Ага, чукча не читатель, чукча писатель Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 955 Написано же - вновьназначенные (новопризначені посадовці), то есть это уже зеленая поросль от зеленой шмаркли
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Но они же не на пустое место пришли. Были там сторожилы учителя. Иначе ьы не приспособились. Кто-то научил.
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Ну да, ну да....

Сергій Олексійович Верланов - український юрист, державний службовець та громадський діяч. Голова новоствореної Державної податкової служби (з 8 травня 2019), заступник Міністра фінансів України (2018-2019), член Громадської ради доброчесності.
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Президент Петро Порошенко назвав Верланова «людиною, яка дуже активно працювала над введенням автоматичного відшкодування ПДВ»[5]. 8 травня 2019 Кабінет Міністрів призначив Сергія Верланова Головою Державної податкової служби (ДПС) на п'ять років з дати початку фактичного виконання обов'язків. Випробувальний термін триватиме місяць[6]. Сергій Верланов отримав цю посаду як переможець конкурсу на посаду голови ДПС, який був оголошений урядом 20 березня в рамках розділення Державної фіскальної служби на податкову та митну. Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби. 23 квітня 2019 переможцем конкурсу Комісія визначила Сергія Верланова і рекомендувала його для призначення на посаду керівника ДПС.

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Вибори Президента України, відбулися 31 березня 2019.
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Так что "голова этой рыбы" - еще шоколадная.
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Начитаешься такого и налоги платит не хочется
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це. наверно, була шоколадно-зеленая святая тень
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Похоже какой-то УЙНЕ "слуги" в Трускавце учились. Чиновники Государственной налоговой службы способствовали выведению в "тень" более 500 млн гривен ежемесячно, - СБУ - Цензор.НЕТ 3584
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Вот так беднеют страны. Но мы видим шикарные авто на улицах. И думаем откуда они.
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Їм і по 100000 з/п в місяць буде мало. Зразу треба розтріл.
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кто и сколько задержаных, что изьято и возвращено государству, на что наложен арест ?! все остальные побрехеньки это тупой ментовский трындеж про типа "мы делаем работу, боремся ... с ветряными мельницами". РЕЗУЛЬТАТ финансовый где?
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каЛтавый пЛАкуЛоЛ за что 4-е года зарплату получал и что вернул государству кроме своего трындежа?
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На днях взяли на взятке главную налоговичку Одессы - так глава ГНС Верланов из трусов выскакивал грозя всем коррупционерам!
А сегодня (уже пишут) у него проходят обыски.......
П.С. Я открыто и не раз говорил работникам налоговой (в т.ч. и в главном офисе) - вы настоящая О П Г !!!!!!!!!!!!!!!
И не ошибся Чиновники Державної податкової служби сприяли виведенню в "тінь" понад 500 млн гривень щомісяця, - СБУ - Цензор.НЕТ 9065
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