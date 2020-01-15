 Ідентифікувати поки що вдалося тіла 4 із 11 загиблих в Ірані українців

Про те, що поки ідентифікувати вдалося лише тіла чотирьох українців, повідомив представник Офісу Генерального прокурора Віктор Трепак, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Представник РНБО Олег Корнієнко додав, що цей процес триває.

"Ідентифікація триває. Ще не всі українці ідентифіковані", - сказав Корнієнко.

Він розповів, що іранська сторона обіцяє закінчити ідентифікацію до 19 січня.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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